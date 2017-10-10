علماء يتوقّعون نهاية العالم غداً الخميس

ناسا ترى التكهنات المزعومة خدعة من الإنترنت

واشنطن – الزمان

اعلن علماء الجيولوجيا عن ان كويكب (تي سي 4) سيقترب الخميس المقبل، الموافق 12 تشرين الأول من الأرض بمسافة نحو 43 ألف كيلو مترفقط, فيما ترى وكالة ناسا الامريكية انها خدعة الانترنت .

وقال العلماء في بيان امس انه (اقتراب من نهاية العالم فإن الأرض تدخل حاليا حزام الكويكبات، واحدة منها يمكن أن تدمر الكوكب وان الجسم الذي يهدد البشرية يسمى بـ تي سي 4.

واضافوا انه (ما دامت الأرض توجد في حزام الكويكبات فسوف تكون في خطر دائم، فيمكنها أن تصطدم مع الأجسام الفضائية ويصبح هذا الاحتمال أعلى كلما اقترب الكوكب أكثر إلى مركز الحزام), واوضح العلماء انه (وفقا لتوقعات الخبراء، في حال حدوث اصطدام مع . تي . سي 4) سيتم تدمير جميع الكائنات الحية على الأرض، كما حصل للديناصورات منذ سنوات عديدة), واشار البيان الى ان (العلماء يدرسون حاليا حزام كويبر الذي يحتوي على أكبر عدد من الأجسام الفضائية التي تهدد كوكبنا).

كوكب غامض

وكان العالم ديفيد ميد حذر من إمكانية اصطدام الكوكب الغامض (نيبيرو) بالأرض، فوفقًا لنظريته فإن كسوف الشمس الذى حدث في 21 اب الماضي اشار إلى أن هذا الكوكب الذى لم يلاحظه العلماء من قبل، على وشك أن يصطدم بكوكبنا فعلى الرغم من عدم وجود أدلة على وجود هذا الكوكب الذى أوضحت وكالة (ناسا)الامريكية في بيان سابق (أنه مجرد خدعة بالإنترنت ، إلا أن كثيرًا من الناس يعتقدون أنه حقيقى).

واضاف ان (هذه المرة لم تكن الأولى التى يزعم فيها ميد نهاية الأرض واصطدامها بهذا الكوكب الغامض، ففى وقت سابق من هذا العام، أشار ميد أن نيبيرو سوف يصطدم بالأرض فى تشرين الاول، وقال وقتها إن (النجم يصعب اكتشافه بسبب الزاوية التى يقترب منها من الأرض، لكنه يؤكد الآن أن الكسوف المقبل سيشير إلى وصول الكوكب، وسيكون بمثابة علامة تحذير).

واكد علماء فلك عالميون ان (نيبيرو الذي يشار إليه أحيانًا باسم الكوكب اكس والذى ظهرت الكثير من السيناريوهات المتعلقة بتدميره الأرض منذ عام 2003 هي تكهنات ليس غير).

ولم يتسن لـ(الزمان ) الحصول على توضيح بصدد الموضوع رغم الاتصالات المتكررة مع قسم الاعلام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دون رد .