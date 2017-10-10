إقتصادي لـ (الزمان ): لا وجود لحالة تجويع أو شح السلع الغذائية في مدن الإقليم

كردستان: حركة المنافذ الحدودية طبيعية والتجارة مستمرة

اربيل – فريد حسن

بغداد – شيماء عادل

أعلنت وزارة تجارة إقليم كردستان أن الحركة التجارية في جميع المنافذ الحدودية طبيعية، مؤكدة تصاعد النشاط التجاري في الإقليم عقب تحرير الموصل والمناطق الأخرى من قبضة داعش.

وقال مدير التجارة بالوزارة نوزاد أدهم في تصريح امس ان (الحركة التجارية حاليا طبيعية في جميع المنافذ التي تربط الاقليم بدول الجوار وان المنافذ الحدودية لم تشهد أي مشاكل تجارية حتى اللحظة).

وأضاف أن (الحركة التجارية في الاقليـــــــم شهدت مؤخرا نشاطا أكبر مقارنة مع المدة الماضية خصوصا عقب تحرير مدينة الموصل والمناطق الأخرى من قبضة داعش).

واشار الى أن (الحركة التجارية بين الإقليم ومدينة الموصل والمناطق المحررة حديثا تشهد تصاعدا ملحوظا)، واوضح أدهم أن (أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية لم تسجل إرتفاعا ولم تخرج عن حدودها الطبيعية و أن المخازن التجارية في الإقليم مليئة بكافة المواد).

فيما لاحظ شهود عيان في مدن الاقليم ارتفـاع اسعار المواد الغذائية التموينية والخضر على نحو غير مسبوق في اقليم كردستان عموما وفي مدينة اربيل بشكل خاص.

وحاولت سلطات الاقليم مواجهة هذه التوقعات غداة اجراء الاستفتاء الا ان جهودها تداعت وباءت بالفشل مع ازدياد الضغط الحكومي على محاولات الانفصال المترتبة على الاستفتاء .

وكانت سلة الغذاء لعائلة مؤلفة من 4 افراد لايتجاوز سعرها قبل الاستفتاء 15-20 الف دينار، وفيما كان سعر الدواء المباع في الصيدليات المجازة للحالات الطارئة والامراض الموسمية لايتجاوز 20 الف دينار لكنه قفز الى نحو 50 الف دينار، ويعزو مواطنون هذا الارتفاع الى جشع التجار وبعض المستوردين الذين يتذرعون بغلق المنافذ الحدودية مع ايران وتركيا برغم ان الدولتين لم تطبقا الحظر على البضائع والمستوردات الاخرى .وطالب هؤلاء المواطنون حكومة الاقليم بتدبر الامور مقابل الاوضاع الراهنة التي تتطلب حلولا سياسية لازمة الاقليم مع بغداد , فيما ناشدوا الحكومة الاتحادية تخفيض اجراءاتها التي باتت تمس حياة مواطني الاقليم ولاسيما اصحاب الدخول المحدودة.

وقلل الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري من تأثير اجراءات الحكومة المركزية على ارتفاع اسعار المواد التموينية والعلاجية والطبية في كردستان ، مؤكدا ان اجراءات الحكومة التي صدرت بعد اجراء الاستفتاء لم تطبق حتى الان وان المطارات والحدود مفتوحة في الاقليم ولا يوجد ما يسمى بنظام التجويع او الحصار على الاقليم ، في وقت اكد شهود عيان أن الوضع الاقتصادي مستقر والمواد الغذائية متوفرة عدا ارتفاع بسيط في اسعار لتر البنزين .

وقال الشمري لـ(الزمان) امس ان (الاجراءات التي صرحت بها الحكومة المركزية بعد ان نفذ الاقليم الاستفتاء والخاصة بمنع الطيران الجوي ومنع شركات الطيران العالمي بالتعامل مع مطارات الاقليم ما لم تسلم الاقليم تلك المطارات الى الادارة المركزية وغيرها من الاجراءات لم يتم تنفيذ اي واحدة منها وان نشاط الطيران والهبوط في مطارات الاقليم مستمر).

واضاف ان (الاسعار في الاقليم مستقرة بشكل تام ولا يوجد اي ارتفاع في اسعار المواد الغذائية او العلاجية وانما هذه حملة تشنها بعض الجهات ضد الحكومة المركزية وهذه الحملة غير الصحيحة لا بد من الوقوف ضدها لصالح منـــــع التقسيم او الانفصال). وتابع ان (اسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد السلعية الاخرى لم ترتفع سوى اول يومين بعد اجراء الاستفتاء الا ان الوضع عاد الى سابقه والوضع الاقتصادي في الاقليم مستقر تماما ولا يوجد شيئ يسمى حصار على الاقليم او اتباع نظام التجويع ضدهم وعلى العكس فأن الاقليم يعمل بكل قواه الاقتصادية وبشكل كامل وليس فيه اي نقص ولكن ما نجده ان الحكومة المركزية لم تنفذ ما قررته تجاه الاقليم ).

شهود عيان

واكد شهود عيان في الاقليم ان الوضع الاقتصادي في مدن كرستان مستقر ولا يوجد اي ارتفاع في اسعار المواد الغذائية او العلاجية الطبية سوى ارتفاع بسيط في اسعار البنزين الذي وصل الى الف دينار للتر الواحد.

وقالوا في احاديث لـ(الزمان) امس ان (الاسعار بشكل عام لم تتغير او ترتفع والوضع الاقتصادي مستقر والمواد الغذائية والعلاجية متوفرة بالاسعار ذاتها الا ان سعر لتر البنزين قد ارتفع وبشكل بسيط حيث كان سعر لتر البنزين في السابق 675 دينارا والان وصل الى 700 دينار للتر الواحد).

واضافوا ان (الاسواق والمولات تفتح ابوابها للمتبضعين بشكل يومي ولم نشهد اي مول أغلق ابوابه منذ يوم الاستفتاء حتى الان وان الاوضاع مستقرة تماما الا ان حركة السياحة ضعفت بسبب عدم وصول افواج سياحية الى محافظات الاقليم والمصايف).

وقال المواطن احمد صائب انه (بعد الاستفتاء وصدور جملة من القرارات من البرلمان وكذلك تصريحات قادة دول الجوار بغلق الحدود اثر على حالة السوق بعض الشيء لكن الحالة مستقرة وان اسعار المواد الغذائية مستقرة ومتوفرة وان المولات تعمل ليل نهار).

تحولات سياسية

فيما قال المواطن شيروان ملا عثمان انها ( نتيجة طبيعية ان تؤثر التحولات السياسية على اوراق المال والتجارة لكن كردستان ومخازنها فيها من الوفرة الكافية ولهذا لم يتأثر السوق ولا ارتفاع ملحوظ في اسعار المواد واننا نبقى شعبا موحدا وان الاختلافات السياسية لها رجالها).

وقال الحاج سلام فقي كريم علي , صاحب مكتب عقارات في اربيل ان (العقارات لم ترتفع وكذلك اسواق المال والذهب و أن الارتفاع القليل في اسعار الدولار أو الذهب شأن عالمي ومرتبط بالنفط والاقتصاد العالمي ).

مشيرا الى ان (الارتفاع في قيمة الدولار الى 125-126 ألف دينار لايشكل بادرة خطيرة لانه يتأثر بالعرض والطلب ).

ودعا (السياسيين الى حل المشاكل بروحية ديمقراطية والجلوس الى طاولة الحوار لان لغة التهديد لم تنفع ).

فيما اشارت المواطنة فاطة الحاج حسين , صاحبة محل لبيع المواد الغذائية الى انه (ليس هنالك ارتفاع في اسعار المواد الغذائية لان المنافذ الحدودية مفتوحة امام الحركة التجارية وان اربيل تعاني تكدس المواد وكثرتها).

تقاسم رغيف

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد خاطب اكراد العراق في رسالة اكد فيها انهم مواطنون من الدرجة الاولى، وتعهد بعدم السماح بالحاق اي آذى بهم وتقاسم رغيف الخبز سوية، وقال بيان لمكتب العبادي في وقت سابق ان (السيطرة على المنافذ الحدودية البرية والجوية في الاقليم من قبل المركز ليس الهدف منها تجويع الشعب الكردي ومنع استيراد المواد الغذائية وفرض الحصار على مواطني كردستان).

فيما عد برلمان اقليم كردستان، القرارات التي صدرت عن مجلس النواب وعن الحكومة المركزية جراء الاستفتاء عقوبة جماعية ضد الكرد، مطالبا بتنفيذ نتائج الاستفتاء.

وقال بيان سابق للاقليم ان (إغلاق المنافذ الحدودية ليست من صلاحية الحكومة الاتحادية وندعو الى تنفيذ نتائج الاستفتاء في كردستان والمناطق المتنازع عليها), وتابع ان ( برلمان كردستان يرحب بأي خطوة تؤدي الى تعزيز الحوار بين بغداد واربيل).