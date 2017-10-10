العراق يستورد محاصيل زراعية إيرانية بقيمة 20 مليون دولار

خبير لـ (الزمان): إستمرار تدفّق السلع الغذائية من الخارج كارثة إقتصادية

بغداد – تمارا عبد الزراق

طهران – رزاق نامقي

عد الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري استمرار تدفق المحاصيل الزراعية من الخارج الى العراق كارثة اقتصادية وعلى الحكومة وضع خطة ستراتيجية وفق التنمية المستدامة.

وقال الشمري لـ (الزمان) امس ان (العراق يستورد محاصيل زراعية وغذائية باكثر من 20 مليون دولار من دول الجوار لغرض توفير السلع الاستهلاكية الغذائية اليومية للفرد وهذا الموضوع كارثة اقتصادية تمر بها البلاد الذي يعد بلدا زراعيا فيه انهر تفتقر اليها الدول المجاورة).

مؤكدا ان (استيراد المستلزمات اليومية من دول الجوار هدر للاموال حيث كان العراق في السابق يصدر الى دول الخليج اغلب محاصيله الزراعية والحيوانية لامتيازها بالطعم المميز). داعيا الحكومة الى (اعداد خطة ستراتيجية وفق التنمية المستدامة واعطاء القيادة للقطاع الخاص وليس للقطاع العام وموظفي الدولة بالاضافة الى تشغيل الخريجيين من الكليات والمعاهد الزراعية لانقاذ الزراعة وعدم الاعتماد على الاستيراد).

وتابع الشمري ان (الفساد لا يقتصر على بعض القطاعات وانما هو مستشر في وزارات الدولة مما اثر على الاسر وفي حال عدم التخلص من تلك الكارثة لايمكن للبلد ان ينـهض اقتصاديا). وأعلن مدير مؤسسة الجهاد الزراعي حجت عارف تصدير 77 ألف طن من المنتجات الزراعية خلال النصف الاول من العام الجاري الى العراق من منفذ مهران الحدودي.

حجم الصادرات

وقال عارف في تصريح امس ان (حجم الصادرات من منفذ مهران الحدودي الى العراق بلغ 20 مليون دولار خلال الستة اشهر الاخيرة).

واضاف انه (من بين المنتجات الزراعية المصدرة كان البطيخ الاحمر ونباتات الزينة), مشيرا الى (تدني حجم الصادرات بمقدار 15 بالمئة مقارنة بالعام الماضي وذلك بسبب إشباع السوق العراقية بالسلع).

يذكر ان وزارة الزراعة شددت على تنفيذ العقوبات القانونية ضد المخالفين والمهربين لاستيراد المنتجات الزراعية لحماية الاقتصاد الزراعي المحلي ولاسيما ان الوزارة تمنع استيراد اي محصول متوفر محليا لحماية المنتوج.

من جهة اخرى صادقت وزارتا الزراعة والموارد المائية على الخطة الزراعية الشتوية لمحصول الحنطة في محافظة الانبار.

وقال مدير زراعة المحافظة سلام إسماعيل إبراهيم في تصريح امس ان (الوزارتين صادقتا على الخطة الزراعية الشتوية للموسم الزراعي 2017-2018 لمحافظة الأنبار), لافتا الى ان (الخطة الزراعية كانت لمحصول الحنطة 200 ألف دونم موزعة على الشعب الزراعية في الكرمة وعامرية الصمود والفلوجة والرمادي والخالدية والصقلاوية وناحية الفرات وهيت والوفاء والبغدادي وحديثة والحقلانية والنخيب), وتابع إبراهيم أن (شعبة زراعة الكرمة كانت بواقع 80 الف دونم والفلوجة 13 الف دونم والعامرية 19 الف دونم والرمادي 60 الف دونم وما تبقى من المساحة موزعة على بقية المساحات الأخرى للمدن والنواحي).