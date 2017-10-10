الأخ رئيس الوزراء – شامل حمدالله

لا اريد ان اصدق ان بغداد ابدت استعدادا لتعويض انقرة عن خسارتها خط التجارة مع كردستان، فالعراق منهك اقتصاديا فلا داعي لتغليب العناد السياسي على فرص الانسيابية الاقتصادية التي كانت بين بغداد واربيل وانقرة.

ولست اريد ان اصل الى مفهوم ختامي للعقلية التي تخلط بين الوظيفية الادارية للرئيس وبين طموحه او من يدفعه لطموح القائد السياسي، فالرجل حزبي، وربما قائد بحزبه لكن الاخرين ليسوا مضطرين لقبوله قائدا سياسيا مطاعا. كانت بغداد دوما تتهم اربيل بتصدير المشاكل، لكن بغداد الان تصدر عقوبات تشبه افعال صدام، فأن كان صدام قدوتهم فتلك طامة السياسية وعفا الله على ايام معارضته، وبغداد ايضا تستورد مواقف اقليمية تستقوي بها على الكرد، فلربما ان الرئاسة ببغداد تتغافل محتمية بالكلمات المتلفزة التي تقول فيها انها لا تستهدف الشعب وانما مسؤولين بالاقليم، وهذا كلام مخجل قبل ان يكون مدعاة للسخرية وضحك، لانه يبدو ان السكن في الخضراء اصاب حواس رئاستها بخلل في وظائف استشعار مكانتهم وامكانية تطور الوضع للاسوأ، عبر مؤتمرات لشد الحصار يحضر فيها رجب طيب اردوغان وحسن روحاني للبحث في كسر القومية الكردية وشعب كردستان.

ايها الاخ رئيس الوزراء

قيل قبلا ان نجل البكر عاتب ابيه وقال له من سيقف معك ليدافع عنك وانت بين يدي الله؟