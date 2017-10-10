رسالة تاريخية – ايمان عبد الملك

أريد ان آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر واسير بسيرة جدي صلى الله عليه وسلم وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام هذا ما قاله الأمام الحسين عليه السلام.

فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي اضير من يعصي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين.

ورث التواضع ومجافاة الأنانية عن جده الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أقام أصول الفضائل ومعالي الأخلاق على الأرض من كرم وجود أفعاله الخيرة شاهدة على صفاته من مساعدة الفقراء والمحرومين، وإنصاف المظلومين لا يرد خائبا، يسعف السائل، يكسو العاري، يشفق على الايتام والمستضعفين يثلج قلوب الوافدين إليه بهباته وعطاياه، حتى وصفت ميزاته بمحاسن الشيم .

لقد أثرت الأدعية الهادفة عن الأمام الحسين عليه السلام إلى بناء صروح العقيدة والإيمان بالله بعيداً عن الظلم والطغيان، وهي تعد من أروع الثروات الفكرية والأدبية في الإسلام . لما تحتوي من أصول الأخلاق وقواعد السلوك، كما ألمت بفلسفة التوحيد ومعالم السياسة العادلة .

على مر التاريخ لم نشهد أشجع ولا أقوى من الأمام الحسين عليه السلام الذي بقي صامدا ولم يضعف أمام النكبات التي ألمت به، بل كان يزداد عنفوانا كلما ازداد الموقف بلاء ومحنة، خاصة عندما زحف عليه الجيش بأسره في معركة كربلاء حيث حمل عليهم وحده بعدما تملك الخوف والرعب في قلوبهم, بقي صامدا مستبسلا لا يهاب الموت، تبعه اهل بيته وأصحابه عليهم السلام عملوا بهذه الروح العظيمة وتسابقوا إلى الموت بدون خوف ولا رهبة . لتكون هذه هي سيرة المتقين الذين اضاءوا الطريق لغيرهم واستبسلوا في طريق الجهاد وفتحوا آفاق المعرفة .

بقيت روح الحسين عليه السلام خالدة من خلال تضحياته وجرأته وبسالته وعدم استسلامه لقوى الظلم والفساد، مما اعطانا درسا في الشجاعة والبطولة وعدم الخوف من الموت، كما قدم أبلغ شهادة في تاريخ الانسانية.