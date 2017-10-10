المحبة والسلام – فريد حسن

تباينت التصريحات وانقلبت الدنيا ولم تقعد فحينا تصريحات نارية واخرى شبه هادئة وبات الشارع منقسما وهو المطلوب عند الساسة . ان الاستفتاء المعلن في كردستان جاء على خلفية المشاكل التي مازالت قائمة دون حلول لها فأن على البرلمان العراقي المهمة الوطنية الكبيرة لتحديد جلسات عدة تكون مسخرة للنقاش وايجاد الحلول الايجابية التي تعمل على حلحلة الاوضاع ولابد لكل الجهات الممثلة في البرلمان النظر الى الامر بأنها حالة وطنية ولابد لهم من العمل على اساسه بعيدا عن الطائفية والمذهبية أما ان يلجأ البرلمان ولاعتبارات في اصدار قرارات متشنجة تجاه شعب بأكمله فليس هو المنطق لان البرلمان هو عراقي ويجب ان يكون كذلك في مبادئه وقراراته وكان الاجدر دعوة الاطراف جميعا الى طاولة الحوار بهدوء ومعرفة معاناة الاطراف جميعا.

ان العراق يسير الى ما لاتحمد عقباه نتيجة تدخل دول الجوار في شأنه الداخلي وكما نرى انعكاساتها اليوم وهنالك من يدعو الى تشديد الحصار على شعب كردستان العراق من أجل ضمان وحدة صف شعوب دول الجوار فينسى ان شعبه اهم من الاخرين بل منهم من يذهب الى اكثر من ذلك حيث يقول ان نتائج الاستفتاء سيؤثر سلبا على دولة جارة بعينها ويردف بالقول وهذا ما لانسمح به اطلاقا .

نحن عراقيون يجب ان تكون لنا الغيرة على بلدنا اولأ وان نخاف على وحدة شعبنا لا ان نكون مدافعين عن بلدان لاسباب مذهبية وطائفية فالعراق اهم من كل الاعتبارات لانه انبل وأقدس الاوطان على كوكب الارض وكواكب السماوات .

ان العراق بحاجة الى فكر وطني حر عراقي خالص للخروج من الازمة وكفى لغة التهديد والوعيد ولنعمل سوية على اعمار البلد وحقن دماء الابرياء من شعبنا وان نطارد داعش اينما وجد وحل وان نوجه بنادقنا الى صدور اعدائنا من داعش والاعداء التاريخيين الذين يتحينون الفرص لايذائنا وتدمير بلدنا .

لابد لنا من وقفة ووحدة الصف لتفويت الفرصة على اعدائنا المتربصين بشعبنا وان نجمع قوانا ونصون بلدنا ونحتكم الى العقل في معالجة مشاكلنا الداخلية لا ان ينجر البعض الى خانة الاجنبي من دول الجوار التي لاتريد لبلدنا الخير والصلاح .

ان مبادرة رئيس البرلمان في لقائه الرئيس مسعود بارزاني عبرت عن الروح الوطنية لان الحوار هو الطريق السليم لحل المشاكل أما لغة التهديد فتعقد الامور أكثر كما تدعو اليه اطراف ويسخرونها للدعاية الانتخابية فأن هذه الاطراف التي تدعي الوطنية والحرص على وحدة العراق لم تستنكر خطابات حكومتي ايران وتركيا اللتين تعدان تدخلا سافرا وغير اخلاقي في الشأن العراقي .

ان الاستفتاء وكل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان هي عراقية ولابنائه البحث في الحلول وغير مسموح لدول الجوار التدخل لاننا لم نتدخل في شؤونهم وفي لغة تصريحات الساسة الايرانيين نشم رائحة المحتل وكأن العراق ضيعة ايرانية لنقف جميعا بوجه كل اجنبي يحاول المساس بأمن بلادنا فالعراق لنا والموت لاعدائنا .