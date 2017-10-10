بلدية الكرادة تنفّذ حملة تنظيف إستعداداً للشتاء

أمانة بغداد تنشئ مدينة العاب مائية مغلقة في زيونة

بغداد ــ داليـا أحمـد

اعلنت امانة بغداد عن انجازها نسبا متقدمة في تنفيذ مدينة ألعاب مائية مغلقة في العراق بمنطقة زيونة عن طريق الاستثمار . واوضح بيان للامانة تلقته (الزمان) امس ان (قسم الاستثمار في الأمانة يشرف حالياً على تنفيذ أكبر مدينة ألعاب مائية مغلقة في العراق بمساحة 21 ألف متر مربع التي تعمل على تنفيذها احدى الشركات الاستثمارية محققة نسبة انجاز بلغت أكثر من 60 بالمئة ومن المتوقع انجازها مطلع العام المقبل) . واضاف ان (المشروع يتضمن (منزلق كوبرا المائي ألاول من نوعه في العراق وألعاباً مائية للكبار وأخرى للصغار وحوض امواج ومطاعم ومقاهي و وأماكن جلوس داخلية بتصميم عصري مطلة على المسابح و مواقف للسيارات و ستخصص أياما للنساء وأياما أخرى للرجال فقط) .

واشارالبيان الى ان (الفعاليات الترفيهية التي تستعمل لأول مرة في العاصمة يتم تنفيذها وفق تصاميم عالمية وبالإعتماد على الشركات الرصينة المتخصصة في هذا المجال)، وتابع ان (الامانة تطمح الى زيادة الأماكن الترفيهية في العاصمة بالإعتماد على الشركات الاستثمارية والقطاع الخاص عبر تفعيل حركة الاستثمار).

حملات مكثفة

فيما واصلت الامانة حملاتها المكثفة لتقديم الخدمات البلدية للمواطن البغدادي في عموم مناطق العاصمة بغداد. واوضح البيان ان (ملاكات بلدية الكرادة نفذت حملة خدمية مكثفة في شارع السعدون للمقطع الممتد من ساحة كهرمانة حتى ساحة الفتح)، واضاف ان (قسم المجاري قام بتنظيف خطوط وشبكات تصريف مياه الصرف الصحي وتنظيف عدد من المنهولات وتعويض الاغطية المفقودة وفتح 13 انسداداً في عدد من المناطق ضمن الرقعة الجغرافية للدائرة) . واشار الى ان (قسم الطرق قام بأعمال ترقيع الاجزاء المتضررة في عدد من الشوارع )، واشار الى ان (قسم الزراعة قام بادامة عدد من الحدائق والمتنزهات عبر تشذيب الاشجار وقص الثيل وصيانة منظومات الري وتكثير النباتات في مشتل القسم لزراعتها في الحدائق والساحات العامة استعدادا لموسم الخريف)، وتابع ان (قسم الآليات بالدائرة البلدية قام بأعمال صيانة وتهيئة الآليات التخصصية صاروخيات وحوضيات بالتعاون مع قسم المجاري استعدادا لموسم الشتاء).فيما نفذت الامانة حملة للتوعية شملت اصحاب المحال التجارية والمناطق السكنية والمدارس ورياض الاطفال ضمن قاطع بلدية الصدر الاولى . واوضح البيان ان ( شعبة الاعلام والوعي البلدي في دائرة بلدية الصدر الاولى نفذت حملة توعية شملت اصحاب المحال التجارية لحثهم على الاهتمام بالنظافة وعدم التجاوز على الارصفة والإلتزام بأوقات إخراج النفايات عند مرور الكابسات)، واضاف ان (الحملة شملت ايضا المناطق السكنية وتوزيع اكياس جمع النفايات بين المواطنين للحد من انتشارها العشوائي وبوسترات ارشادية تحث على عدم التجاوز على شبكات الماء الصافي وتصريف مياه الصرف الصحي)، واوضح ان (الحملة تضمنت زيارة عدد من المدارس ورياض الاطفال والقاء محاضرات لتوعية الطلبة بضرورة المحافظة على الاملاك العامة والحدائق والمتنزهات ورمي النفايات في الاماكن المخصصة لخلق بيئة صحية خالية من الملوثات).