الأنبار تعلن إعتقال منفّذ جريمة قتل أستاذ جامعي

ضبط مدير التسجيل العقاري في ذي قار متلبساً بالرشا

ذي قار – باسم الركابي

الانبار – الزمان

ضبطت هيئة النزاهة مدير التسجيل العقاري في محافظة ذي قار الأولى متلبساً بجريمة الرشا مقابل تسريب عقود عقارية , فيما القت القوات الامنية القبض على منفذ جريمة قتل أستاذ جامعي في قضاء حديثة التابع لمحافظة الانبار . وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس إن (ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكّنوا من ضبط مدير التسجيل العقاري في ذي قار الأولى متلبساً بالجرم المشهود بعد تسلمه الرشا), وأضاف أن (المتهم ضبط بحوزته مبلغ الرشا الذي تسلمه مقابل تسريب قيود عقارية), واوضح البيان ان (المتهم سيق بصحبة المبرزات الجرمية المضبوطة التي تضمنها محضر الضبط الأصولي المنظم من قبل المكتب إلى قاضي التحقيق المختص بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه).

فيما صدقت محكمة تحقيق محافظة البصرة الثالثة اعترافات متهمين احدهم موظف في ميناء أم قصر يقومون بإدخال العجلات إلى العراق عن طريق معاملات كمركية مزورة.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان امس إن (قسم مكافحة إجرام البلدة في أم قصر ألقى القبض على متهم بحوزته معاملات كمركية مزورة تخص إدخال عجلات إلى العراق), مشيرا الى ان (الاعترافات قادت إلى متهمين آخرين أوضحوا كيفية إدخال العجلات الى البلاد بطرق غير الشرعية).

واضاف ان (المهربين كشفوا عن قيامهم بإدخال العجلات عن طريق ميناء ام قصر بالتعاون مع موظفي الرصيف 18 الذي تم إلقاء القبض على احد الموظفين المتهمين فيه).لافتا الى (ضبط عجلة نوع كيا صالون لا تحمل مستمسكات تخص إدخالها العراق).موضحا ان (المحكمة ماضية في إكمال إجراءات التحقيق وإحالة المتهمين إلى محكمة الموضوع). وبشأن اخر تابع البيرقدار ان (محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة نظرت بقضية موظف في الشركة العامة للنقل البري متهما بالاستيلاء على مواد تموينية). مبينا ان (المحكمة أصدرت قرارا بعد ثبوت الأدلة بالسجن ثلاثة اعوام بحق المتهم عن جريمة استيلائه على حمولتين من الشاي والصابون من مفردات البطاقة التموينية وتقديمه وصولات مزورة).

مواد مهربة

الى ذلك تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في المحافظة من ضبط شاحنة تحمل أجهزة مختبرية ومواد احتياطية مهربة من الميناء .وقال مصدر في تصريح امس أن الشاحنة (تحمل ملابس وبعد المعاينة والتدقيق اتضح أنها تحمل أجهزة تحاليل مختبر ومواد احتياطية غير مذكورة مما يدل على تهريبها تحت عنوان ملابس). مشيرا الى (تسليم الشاحنة إلى الجهات المعنية لإكمال الإجراءات القانونية). من جهة اخرى اكد قائممقام قضاء حديثة مبروك حميد اعتقال منفذ جريمة قتل أستاذ جامعي في القضاء.وقال حميد في تصريح امس إن (القوات الأمنية تمكنت من كشف ملابسات حادثة مقتل أستاذ جامعي في مدينة حديثة).

وأضاف أن (القوات الأمنية تمكنت من اعتقال منفذ الجريمة).

لافتا الى أن (تلك القوات تواصل التحقيق معه للكشف عن أسباب الجريمة).