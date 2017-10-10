التربية: تحويل 17 مدرسة في أيسر المدينة إلى الإدارة الذاتية

الموصليون يباشرون عامهم بكل مثابرة لتعويض

ما فاتهم من الدراسة

الموصل – سامر الياس سعيد

اكد تربويون في مدينة الموصل ان مباشرتهم للعام الدراسي الجديد تبدو مفعمة بالكثير من الطموحات لتعويض ابنائهم الطلبة ما فاتهم من مواد منهجية في الاعوام السابقة التي كان فيها تنظيم داعش مسيطرا على مدينة الموصل.

وقال اولياء امور انهم يتمنون ان يكون العام الدراسي الجديد عام مثابرة وموفقية سواء للملاكات التربوية او للتلاميذ من خلال بدء عامهم الدراسي دون ان يخفوا الكثير من التحديات التي تواجه تلك الفئات من جراء تدمير اغلب المدارس في الجانب الايمن وكثافة قبول التلاميذ في مدارس الجانب الايسر وقال مروان عبد المنعم مثلما ترى فان مدارس الجانب الايسر استكملت استيعابها وفوق قدرتها من خلال استقبال التلاميذ جراء نزوح اغلب العوائل الى الجانب الايسر بعد تدمير منازلهم ومدارسهم في ذلك الجانب معربا عن امنيته بمباشرة الجهات المسؤولة لجهودها باعادة الاعمار في تلك المناطق من اجل اعادة النازحين واستئناف حياتهم فيها من جديد وقال سفيان نعيم ان الواقع لم يتغير بل ازداد سوأ عما كانت عليه الحياة قبل سيطرة تنظيم داعش مضيفا كانت المدارس ثلاثية الدوام حيث تداوم في المبنى الوحيد ثلاث مدارس او اكثر وحينما تحررت المدينة وجد الموصليون انفسهم امام واقع اسوء من خلال تدمير مدارس الجانب الايمن وعدم ملاءمتها مما اضطر لاستقبال اعداد كبيرة بمدارس الجانب الايسر التي استيعابها محدد بعدد معين من التلاميذ لذلك نامل ان تكون الجهود مقتصرة على تهيئة المدارس بغية انهاء دمج المدارس لان شريحة الاطفال اكثر الشرائح تضررا من واقع الظروف الاستثنائية التي مرت بها المدينة طيلة الاعوام الماضية.

اعداد كبيرة

فيما قال نازحون في مدينة اربيل ان اعداداً كبيرة من مدارس النازحين تقلصت بسبب ارغام تربيات المناطق المحررة ملاكاتها التربوية على العودة لمدارسهم الاصلية وقال جوزيف كتو انه تفاجا بتغيير موقع مدرسة ولده ونقلها الى موقع عبارة عن دار سكنية مستاجرة بخمس غرف تفتقر الى ساحة وحديقة لغرض قضاء الاطفال لفرصهم الترويحية فيها مضيفا بان المدرسة تقع قبالة الشارع مما يزيد من مخاطر دهس الاطفال وتعرضهم لحوادث سير خطيرة اما ناظم محمود فقال ينبغي ان تكون للجهات المسؤولة على تسيير الشؤون التربوية بعد نظر فالظروف غير ملائمة بالنسبة لتلاميذ الجانب الايمن واضطرارهم بالدوام باغلب مدارس الجانب الايسر فيما استصعب على بعض النازحين العودة لمناطقهم برغم التحرير كون مناطقهم مدمرة بما يتعلق باغلب احياء الجانب الايمن او تعرض منازلهم للتدمير في بعض احياء الجانب الايسر لذلك نامل ان يمدد الدوام في مدارس النازحين لاعوام اخرى لغرض تهيئة الظروف لاغلب النازحين بتدبر مواقع سكن مناسبة حال اختيارهم للعودة لمناطقهم ومباشرتهم بالدوام في المدارس الاصلية التـــــابعة لتربياتهم ..

على صعيد اخر قررت وزارة التربية تحويل 17 مدرسة ابتدائية في ايسر الموصل الى الادارة الذاتية فيما اشارت الى اجراء دورات لتطوير الملاكات والطلبة. وقال بيان للوزارة امس ان (الوزير محمد اقبال وجه الجهات ذات العلاقة في تربية محافظة نينوى بتفعيل المشاريع الخاصة بتطوير المدارس وتحسين جودة التعليم مع المنظمات الدولية), مؤكدا ان (تعاون الوزارة مع المنظمات الدولية اثمر عن تحويل 17 مدرسة ابتدائية في أيسر الموصل إلى الإدارة الذاتية), وأضاف البيان ان (المدارس التي تم اختيارها كانت في المناطق الفقيرة والتي تحتاج إلى تطوير مستمر), مشيراً الى إنه (تم تنظيم دورات عدة لتطوير الملاكات والطلبة من خلال إعطاء الدورات المجانية للمكملين), وأوضح البيان ان (المشروع اعطى صلاحيات واسعة لإدارات المدارس مما حفزهم على تحسين شكل المدرسة وتطوير محتواها التعليمي فضلاً عن اشراك مجالس الآباء في إدارة المدرسة), مؤكدا انه (تم تطوير الحدائق والساحات واضافة الالعاب والأمور التي تحسن نفسية الطالب وتقلل من حجم الضغوط الحياتية التي يتعرضون لها), من جانب اخر كشف نقيب المعلمين في محافظة البصرة علاء الزركاني أن الاعتداء الذي تعرضت له مديرة مدرسة ذو القربى الابتدائية للبنات في قضاء الزبير على يد والدة إحدى التلميذات سبقه اعتداء على مدير مدرسة في كرمة علي شمال المحافظة.وقال الزركاني في تصريح امس ان (مدير مدرسة آلاء الجامعة عادل التميمي تعرض للاعتداء من قبل اولياء امور طلبة في تلك المنطقة), عادا الاعتداءات التي تطال الملاكات التربوية في المدارس (بمثابة إرهاب من نوع اخر). فيما أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية أن محكمة الجنايات في المحافظة أصدرت حكماً بالإعدام على متهم اشترك بجريمة سطو مسلح على مدرسة في قضاء أبي الخصيب مؤكدا انه قام بقتل وإصابة عدد من العاملين فيها. وقال بيان امس أن (محكمة الجنايات في المحافظة أصدرت حكماً يقضي بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق متهم استناداً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من القانون ذاته وبدلالة الأمر رقم 3 لسنة 2004).

سرقة رواتب

وتابع أن (الحكم صدر على المتهم لقيامه بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين في 29 تموز من عام 2015 باقتحام مدرسة البهادرية في قضاء أبي الخصيب بقصد سرقة رواتب المعلمين في المدرسة وإطلاق النار على المعلمين ما أدى الى مصرع اثنين وإصابة أربعة بجروح), واشار البيان الى أن (المحكمة سبق وأن أصدرت حكماً يقضي بالإعدام على متهمين اثنين في القضية نفسها وبعد القبض على المتهم المذكور تمت احالته الى محكمة الجنايات المختصة), مضيفاً أن (المحكمة احتفظت للمدعين بالحق الشخصي وللمصابين بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض). و

على صعيد اخر تظاهر العشرات من طلبة الاقسام الداخلية في جامعة البصرة داخل الحرم الجامعي مطالبين بتخفيض اجور السكن من 150 الى 100 الف دينار كما كانت سابقا والنظر لأوضاعهم الخاصة. وقال مصدر في تصريح امس ان (المتظاهرين رفعوا شعارات طالبوا فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة البصرة بتخفيض اجور السكن كونهم طلبة ليس لهم مورد مالي), موضحين ان (تظاهرتهم تأتي لإيصال صوتهم الى الوزير عبد الرزاق العيسى و المحافظ اسعد العيداني بالإضافة الى رئيس الجامعة والجهات المعنية لاتخاذ اللازم).