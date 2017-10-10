جذوة كلام فوق اللسان – عبد الزهرة خالد

كالذي يروم ترك التدخين أول مرة

أريد أو لا أريد تلك هي المصيبة

منذ يوم أمس قررت ألا أتحدث أو أكتب عما يمرّ به العراق

بعد الاستفتاء لأننا جميعاً كشعب عرفنا حجم المؤامرة

وتمرير المخططات الأمريكية الأسرائيلية الخليجية الفارسية التركية على العراق بأكمله لغرض تقسيمه وتفتيت المجتمع بأكمله أبتدأ بالقتل الممنهج بين أطيافه وترك ثارات الدم تسري في المجتمع .

لم يكن توقيت الاستفتاء في شمال الوقت اعتباطياً أو غير مدروس فهذا يمرّ على الساسة المغفلين أو المتحيزين لتجزئة الوطن الى فصائل وعشائر ومناطق وفئات وليذهب عامة الشعب الى الجحيم .

أن ما قام به الأكراد هو فرصة تحقيق حلم لا تعوض أبداً فلا يمكن تركها ونحن نضيف إليهم لا تفوتوا الفرصة لأنها الأخيرة والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تقم القيادة الكردية بالإعلان هذه الخطوات في حزيران 2014 بعد تمتد داعش في المناطق الغربية وكانت أسهل فرصة باتخاذ أية خطوة نحو الانفصال وتكوين الدولة لما تمر به الحكومة والدولة في بغداد شبه احتضار وانحسار .

اما كان الأجدر منذ عام 2003 أن يعرف السياسيون العرب ما هي الخطط التي تحافظ على وحدة العراق في حين أن من الواضح جداً إشراك الأكراد في الحكم دلالة واضحة على التواطؤ والتآمر على الشعب والبلد .

كل ما نسمعه من تصريحات هي محض رياء ومكاء حيث الجميع (الأحزاب الحاكمة وغير الحاكمة ) يعرفون التوقيتات والمسافات والمناطق وغيرها من أمور تقوي من عملية انفصال الأكراد واستقطاع جزء من أرض العراق بحيث الدول الأجنبية لا تقع على عاتقها المسؤولية بقدر ما يقع اللوم على الفئة الحاكمة والشعب على حد سواء

لأن المنطق سيجيب هذا ما جنيتموه على أنفسكم بأنفسكم .

إذاً كل ما نسمعه على الشاشات التفلزيونية هي مسرحية لتخدير السامعين والمشاهدين وهكذا ضاع البلد من حيث نعلم أو لا نعلم . الكلام كثير والتأليف ممدود ومفتوح على مصراعيه وتشعبت علينا المواقف والأحداث.

هنيئاً ومباركين الأكراد بهذا المكسب الجديد على حساب الغباء السياسي المستشري في أروقة الأحزاب لأنهم سيصنعون الخطوة اللاحقة بانفصال الجزء الغربي من العراق لتكون دولة أخرى للعرب السنة المهمشين حسب ادعائهم الذي ضاع من العرب ( السنة والشيعة ) بلدهم وكأن الماء قد ساح من تحت أقدامهم بدون أن يشعروا بحرارة المياه.

هكذا ضاع البلد بين الحروب والتناحر وتفتيت الشعب الى أوصال ومناطق ، ولتسقط الوطنية في مزابل التأريخ لأن من يريد صناعة العراق وصياغته بيد من يكره العراق

بعد شراء ذمم الحكام والمتسلطين . من يتحمل المسؤولية هل أصحاب الجنسية المزدوجة التي تحكم البلد أم القوانين التي وضعت بعد قبولها بالأصابع البنفسجية.

إليك المشتكى يا رب .. أخلق لنا مخلصاً ومنقذاً ، لا طاقة لنا بجالوت ، أو على الأقل الهمنا الصبر والسلوان..

لقد فقدنا رأس العراق ولم يبق إلا الجسد المنخور… أعذرني يا عراق لقد ملت الأقلام من الكتابة عنك ولك

يا عراق المدد المدد

من ينقد هذا البلد..

عبد الزهرة خالد