الإستفتاء والموقف الإقليمي والتهديدات الأمريكية – عمار الربيعي

كانت مواقف الدول الاقليمية واضحة في رفض الاستفتاء واقترحت على متبنيه بالتأجيل او الالغاء ولكن اصرار الاطراف التي تبنت الاستفتاء مضت في تبني الاستفتاء وحصل في الخامس والعشرين من ايلول واصبح من الماضي ،وبسبب هذا الاصرار والتعنت ورفض كل الدعوات الداخلية والخارجية ،اتخذت كل من تركيا وايران وبغداد مواقف رافضة واعتمدت اجراءات من شانها الاضرار بمصلحة الاخوة الكرد لو نفذت ،اذ ان المحافظات الثلاث والتي اطلق عليها تسمية اقليم بعد 2003 ليس لها منفذ مائي او بري لو تم تضييق الحصار على الاقليم ،ومعروف ان مواقف الدول الاقليمية ليس اساس مصلحتها في ان يكون العراق موحدا او مقسما وربما هناك من يريد ن يكون العراق ضعيفا وربما امنيات بعض دول الجوار التي ترغب ان لا يكون هناك عراق موحد لا أسباب ليست مجهولة لمعاصري الاحداث التاريخية على مدى اربعين عاما ،مما وفر لها الاحتلال للعراق عام 2003 فرصة التغلغل في كل المفاصل والتأثير في كل الميادين ،لذلك كانت قوة التأثير لهذه الدول واضحة ،بشكل تؤثر بكثير من الخيارات وعلى مختلف المستويات ،وهو تدخل واضح رفضته جماعات وتبنته اخرى وبقوة ،اما وقوف الجارتين تركيا وايران في هذا الظرف تحديدا مع العراق فان لذلك اسباب ،هي التخوف من تحفيز الاكراد في دول الجوار من المطالبة بنفس ما عمل عليه الكرد في شمال العراق رغم ان اكراد العراق يتمتعون بشبة استقلال قياسا بأقرانهم في الدولتين المذكورتين ،وان ما حصل للعراق وما يحصل الان راعيته امريكا ومحرري قرارات الادارة الامريكية ،الصهيونية العالمية ومركز القرار في العام وبالتحديد مؤتمر اليهود في امريكا ومنذ زمن طويل ولا اعتقد اختلفت التسميات لان هؤلاء يحررون القرارات للإدارة الامريكية ويهيئوها.

كما يريدون في حالتي الموافقة او الرفض ،اي نعم و لا . وهكذا كان احتلال العراق بإرادة صهيونية كما ذكر ذلك احد اعضاء البنتاغون الامريكي ،وكان احتلال امريكا للعراق ومساهمتها في تقوية جماعات ضد اخرى ،بحيث استطاعت هذه الجماعات ان تبني كيانات شبيهة بكيانات الدولة ولا تعير اهتمام للمركز بل تزيد ايغالا في التمرد حين يرفض بعض المسؤولين قرارات المركز،كما يحصل في كركوك او مراسيم تشسييع الرئيس العراقي الراحل مام جلال، وعن ادارة الاقليم ،نعطي بغداد مهلة للحوار دون شروط متى تريد ، الى ماذا يشير ذلك ،يشير ذلك الى ان ادارة الاقليم ترى حالها بحال المركز وليس تابعاً له ،ان مثل هذا الكلام يقال من المركز وليس من الاقليم للمركز،اما عن التهديدات التي لا نرى ضرورة لها بقدر ما تكون الحكومة المركزية قوية وتفرض ارادتها دون اللجوء للحرب ، وهو المطلوب.

من جهة اخرى تحاول الادارة الامريكية فرض سيطرتها في مثل هذه المواقف بحيث هناك معلومات مسربة عن توجيه تهديد للقوات العسكرية والامنية من اي طرف اذا استهدفت الاقليم.

ماذا يعني ذلك ،يعني يا اقليم استمر في استفتائك وحقق ما تريد ونحن من خلفك ،وما التصريحات التي يقولها هذا المسؤول او ذاك الا ذر الرماد في العيون ،وان الاقليم لو لم يأخذ الاذن لم يستمر في توجهاته رغم ان الدولة الوليدة لن تنجح للمتغيرات الاقليمية والدولية مهما قدمت لها التسهيلات مالم توافق دول الجوار الاربع الرافضة لهذا التوجه ،ان النفاق الامريكي ليس جديدا واستخدمت امريكا هذا الاسلوب منذ سنين وفي مختلف المواقف ومع اكثر الدول ،الولايات المتحدة الامريكية مع تفتيت العراق ،خلاصة القول ان الولايات المتحدة تقوم سياستها مع الدول على اساس مصالحها اولا ،وبنفاق وكذب على الاخر ،فتارة تؤيد وحدة العراق.

وتارة اخرى تؤيد الادارة المشتركة لما يسمى المتنازع عليها ولا نعلم هل متنازع عليها مع دولة ثانية ام مع جزء هو اصلا مازال عراقياً ،اضافة الى الدعوات سواء كانت دولية او اقليمية كالفرنسية وغيرها يجب ان لا يقبل بها المركز – اي لا يكون هناك حوار برعاية اي طرف.

انما الصحيح ان الاب يتحاور مع اولاده وان الاقليم هو ابن العراق ،واذا كانت هناك ضرورة للحوار فهو بين بغداد والاقليم فقط دون تدخلات خارجية .

كما يجب ان لا يسمح للأمريكان التدخل قدر الامكان لانهم سبب المشكلة و تفاقمها وما وجود زلماي خليل زاده كمستشار في الاقليم الا سرطان في الجسد العراقي وما حصل واحده من طروحاته .