البرلمان يعلن الحويجة مدينة منكوبة وأنباء عن قمة ثلاثية مرتقبة في بغداد

بارزاني يبلغ الاتحاد الأوروبي:جاهزون للحوار مع بغداد بأجندات مفتوحة

بغداد -كريم عبد زاير

اربيل – فريد حسن

أعرب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الاثنين عن جاهزية أربيل لإطلاق حوار مع بغداد بأجندات مفتوحة و من دون شروط مسبقة، وأشار إلى ضرورة منح الوقت الكافي لذلك. بعد يومين من لقاءات مع نائبي الرئيس العراقي اياد علاوي واسامة النجيفي ورئيس البرلمان سليم الجبوري ، حيث ذكرت مصادر انه ربما جرى نقل رسالة تركية الى بارزاني .

وذكر بارزاني أثناء استقباله وفدا من الاتحاد الأوروبي برئاسة سفيره الجديد لدى العراق رامون بليكو أن الحوار وحده قد يحل المشاكل القائمة بين أربيل وبغداد، مشددا على أن الاستفتاء على استقلال الإقليم جاء تعبيرا عن إرادة الشعب.

وأعلن رئيس إقليم كردستان أن أربيل تدرك تماما ضرورة أن تتبع الاستفتاء المفاوضات مع حكومة بغداد، قائلا إنه يثق، من خلال الحوار والمفاوضات مع الطرف العراقي، بإمكانية توصل الجانبين إلى تفاهمات بشأن جميع القضايا المعلقة بينهما.

من جانبه، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي الجديد عن استعداده للتوسط بين الحكومتين في الاقليم والمركز في إطار الجهود الدولية، مؤكدا أمله في معالجة جميع الخلافات بالحوار، حسب ما ذكره بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان.

أعلن النائب خالد المفرجي، الاثنين، أن مجلس النواب صوت على اعتبار قضاء الحويجة مدينة منكوبة، وهو ما لم يحدث مع الموصل التي قصفت لستة اشهر وابيد الجانب الايمن منها كلياً ، فيما طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بزيادة متطوعي الحشد العشائري في القضاء إلى خمسة الاف مقاتل.

وقال المفرجيا مس في تصريح محلي إن «البرلمان صوت اليوم، على إعتبار قضاء الحويجة مدينة منكوبة»، مبيناً أن «القرار يلزم حكومة كركوك المحلية بفتح كل المعابر المؤدية إلى الحويجة وقرى داقوق، فضلا عن إلزام وزارات الهجرة والتجارة والصحة بتقديم الاحتياجات العاجلة لأبناء القضاء والمناطق المحررة».

من جهته اعلن القيادي في التحالف الوطني، جاسم محمد جعفر، أن واشنطن وافقت على دعم مشروع اعتبار كركوك ملفا مستقلا بذاته، ووصفها بأنها ذات وضع خاص. وقال جعفر إن «الأميركيين وافقوا على جعل كركوك ذات وضع خاص، والآن يطرح هذا الموضوع بقوة في واشنطن كأحد خيارات الحل، وهناك موافقة من الأمم المتحدة، وتكون إدارتها من قبل أهلها بالتوافق من دون أن يكون لأربيل شأن بالموضوع، على أن تكون المدينة تحت نفوذ بغداد أمنياً وتحت إشرافها»، مبيناً أن هذا المقترح قدمه تركمان العراق قبل مدة، وهناك توافق كبير عليه لحل أزمة كركوك. وكشف جعفر عن قمة ثلاثية بين الرئيس الإيراني، حسن روحاني، والتركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ستعقد خلال الأيام المقبلة، لبحث مسألة الاستفتاء ومشروع الانفصال الكردي، مؤكداً أنه تم الاتفاق على ذلك مسبقاً. وأوضح أن «البرنامج السابق كان يقضي بأن يلتحق العبادي بقمة أردوغان وروحاني في طهران لكن غاب عنها رئيس الوزراء طالباً أن تكون القمة في بغداد،