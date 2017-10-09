وفدا حماس وفتح يواجهان في القاهرة استحقاقات التنفيذ النهائي

بركة لـ (الزمان):تنازلنا عن رئاسة حكومة غزة لمنع عرقلة المفاوضات

القاهرة- مصطفى عمارة

فى الوقت الذى بدأ فيه وفدا حماس وفتح التوافد الى القاهرة لبدء اجتماعاتهما غدا لتحقيق تنفيذ المصالحة وانهاء الانقسام ،اكد مصدر امني رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان في القاهرة ان المباحثات سوف تتركز على تطبيق اتفاق عام وليس عقد اتفاق جديد .

واضاف ان المخابرات المصرية سوف تطلب من وفدي التفاوض وضع تصور لكل منهما لانهاء الانقسام حتى يتم تحديد نقاط الخلاف الرئيسية للتعامل معها ،وانه سوف يتم تشكيل لجان متخصصه بكل ملف من الملفات العالقة.

واكد المصدر ان الرئيس السيسي اكد خلال اجتماعه مساء امس بالوزارات السيادية استعداد مصر لتقديم كافة اشكال الدعم لانهاء الانقسام والذى سوف يهيئ المجال لتحقيق السلام العادل فى المنطقة بحسب قوله .

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في البيان ان وفد الحركة «من الداخل والخارج برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الأخ القائد صالح العاروري يصل اليوم (الاثنين) إلى القاهرة لاجراء حوارات مع حركة فتح بالرعاية المصرية حول مجمل القضايا والملفاتالمتعلقة بالمصالحة وإجراءات وآليات تنفيذها وفق اتفاق القاهرة 2011». ويضم الوفد من قطاع غزة يحيى السنوار رئيس حماس في القطاع وخليل الحية وروحي مشتهى عضوي المكتب السياسي لحماس، بحسب مسؤول في الحركة.

وسينضم الى الوفد من الخارج موسى ابو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران القادة في الحركة الى جانب صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس.

واكد علي بركة القيادي فى حركة حماس فى اتصال هاتفي معه ان الحركة تنازلت عن رئاسة حكومة الوفاق حتى لاتضع عراقيل فى المفاوضات ولكنها سوف تشارك فيها واضاف اللواء ابو نعيم مدير الامن الداخلى فى غزه ان الخلاف الاساسى ليس على قضية الامن ولكن على قضية الموظفين الذى تشكل اهمية كبرى بالنسبه للمواطنين فى غزه فضلا عن ملف الكهرباء ان حماس انتهت بالكامل من اقامة المنطقه العازله بالنسبة للحركه نظرا لارتباط الامن المصرى.

واكد عباس ذكى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح فى تصريحات للزمان سوف يبطل حجة اسرائيل بعدم وجود شريك حقيقى للسلام وبالتالى فهى سوف تعمل لافشال المصالحه .

فى المقابل اكد المفكر والمؤرخ الفلسطينى د/ عبد القادر ياسين فى تصريحات خاصة ان دخول العرب فى مفاوضات حالية مع الجانب الاسرائيلى لن تفضى الى تحقيق السلام بل ستؤدى الى مزيد من التنازلات من الجانب العربى لان تحقيق سلام حقيقى يتطلب ان نتفاوض مع الجانب الاسرائيلى من مركز قوه وهو الامر الذى لايتوفر الان فى ظل الانقسام العربي .

فى الوقت الذى تبذل فيه مصر جهود مكثفة لانهاء الانقسام الفلسطينى، كشف مصدر دبلوماسى رفيع المستوى فى تصريحات خاصة تفاصيل صفقة القرن التى يجرى الاعداد لها لتسوية القضية الفلسطينية من خلال عقد مؤتمر للسلام من المنتظر ان يعقد فى شرم الشيخ او العقبة بحضور كل من الرئيس السيسى وعاهل الاردن الملك عبدالله والرئيس ابو مازن ومشاركة وفود عربية رفيعة المستوى من ضمنها السعودية .

واضاف المصدر ان ملامح الخطة التى تم الاتفاق عليها مصريا واسرائيليا وامريكيا تتضمن انهاء خطر المقاومة فى قطاع غزة وتحقيق مصالحة فلسطينية داخلية لتهيئة المناخ لتلك التسوية قبل الانتقال للمرحلة الثالثة والاخيرة لتطبيع شامل للعلاقات بين العرب واسرائيل .

واوضح المصدر ان خطة القاهرة لتحقيق السلام تلقى دعم الرئيس ترامب والسعودية والتى ترى ان ترك الملف الفلسطينى رهينة فى يد قوى اقليمية يهدد أمن ومصالح السعودية.

واوضح السفير محمد العرابي فى تصريحات خاصة ان مصر تعول كثيراً على الجانب الامريكي فى دفع حكومة نتنياهو لاقامة سلام حقيقى فى المنطقه غير ان الامر يكتنفه العديد من الصعوبات فى ظل اصرار الجانب الاسرائيلي على عرقلة اى جهود سياسيه للتسوية من خلال اقامة المستوطنات ،واضاف السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجيه الاسبق ان نجاح مصر فى تحقيق المصالحة بين فتح وحماس خاصة ان الحركة لن تناقش فى تلك الجوله تسليم سلاح المقاومة حتى لاتضع العراقيل امام المفاوضات وان ادارة المعابر ستنفذ وفق ماتطلبه القاهره واضاف ان القضية الاهم هو دمج الموظفين الحكوميين والذى يشكل ضرورة ملحة .