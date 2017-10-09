 موسكو تحذر من عواقب إذا انسحب ترامب من الاتفاق النووي .. وأمانو:إيران تحترم تعهداتها

روما- موسكو -الزمان

أعلن الامين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو الاثنين في روما ان ايران تحترم بالكامل تعهداتها بموجب الاتفاق المبرم مع الدول الكبرى في 2015 بشأن برنامجها النووي.

وصرح امانو في افتتاح مؤتمر حول نزع الاسلحة النووية في روما «أستطيع تأكيد احترام التعهدات التي قطعتها ايران في الموضوع النووي بموجب +خطة العمل المشتركة الشاملة+» اي الاتفاق النووي الايراني.

وسبق أن أكدت الوكالة في الشهر الفائت تنفيذ ايران تعهداتها وسط تكثيف واشنطن انتقاداتها للاتفاق. كذلك ذكرت وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيريني من جهتها بان احترام ايران التزاماتها في هذا الملف تم التحقق منه ثماني مرات. وصرحت موغيريني التي شاركت في اتصال فيديو عبر الانترنت، ان الآن وقت فتح «قنوات جديدة في التعاون الدولي، وطبعا ليس لتفكيكها». وتابعت «لم نعد نستطيع فتح جبهة جديدة» الان مع مواجهة التهديد الكوري الشمالي، في إشارة الى الاتفاق الايراني واحتمال تقويض الاميركيين له. وأشارت توقعات مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس إلى ترجيح امتناع الرئيس الاميركي دونالد ترامب في تقرير مرتقب للكونغرس عن تأكيد احترام ايران التزاماتها. فالقانون يلزمه بابلاغ الكونغرس كل 90 يوما ان كانت ايران تحترم النص وان كان رفع العقوبات الناتج عنهيصب فعلا في المصلحة القومية الاميركية. وفي حال عدم تأكيد الرئيس، يمنح القانون الكونغرس مهلة 60 يوما لاتخاذ قرار بشأن ابقاء رفع العقوبات او اعادة فرضها. فيما حذر الكرملين الاثنين من «عواقب سلبية» إذا ما قرر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي بين ايران مع الدول الست الكبرى والذي توصلت اليه إدارة سلفه باراك اوباما في تموز/يوليو 2015. وترامب من اشد معارضي الاتفاق النووي الذي وصفه سابقا بانه «أسوأ اتفاق على الاطلاق»، فيما يقول مسؤولون اميركيون إنه ينوي ابلاغ الكونغرس الاسبوع المقبل ان طهران لا تحترم التزاماتها بموجب الاتفاق.

وقال ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امام صحافيين «من الواضح انه اذا انسحبت دولة واحدة من الاتفاق، خصوصا دولة رئيسية مثل الولايات المتحدة، ستكون هناك عواقب سلبية».

وتابع «يمكننا فقط ان نحاول التكهن بما ستكون عليه هذه العواقب، وهو ما نقوم به الآن»، مشيرا إلى أن بوتين اشاد مرارا بأهمية الاتفاق.

وكانت مصادر متطابقة اكدت ان ترامب الذي يعتبر ان ايران لم تحترم «روح» الاتفاق، سيعلن قريبا انه يعتبر ان ايران لا تلتزم بالاتفاق الذي يفرض قيودا على برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

ويؤكد مسؤولون اميركيون أن ترامب لن يلغي الاتفاق، لكنه سيفتح الباب امام الكونغرس لامكانية فرض اجراءات جديدة لمعاقبة طهران على تصرفات اخرى لم ترد في الاتفاق.

لكن فرض عقوبات جديدة قد يقوض الاتفاق الذي وقعته طهران مع الدول الست الكبرى في حزيران/يونيو 2015 في اواخر حكم الرئيس الاميركي السابق اوباما.

ويلزم الكونغرس الرئيس الاميركي بانه يبلغه كل 90 يوما ما اذا كانت ايران تحترم الاتفاق وما اذا كان رفع العقوبات عنها يخدم المصلحة الوطنية الاميركية. والشهادة المقبلة مستحقة في 15 تشرين الاول/اكتوبر الحالي.

وفي حال انسحاب ترامب فسيكون امام الكونغرس 60 يوما ليقرر ما اذا سيفرض مجددا العقوبات التي رفعت عن طهران بموجب الاتفاق.