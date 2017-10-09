الجيش التركي يدخل إدلب.. والجولاني داخل المساحة المطوقة

بيروت- اسطنبول- توركان اسماعيل

أعلن الجيش التركي الاثنين أنه يشن منذ الاحد عملية استطلاع في محافظة ادلب السورية بهدف اقامة منطقة لخفض التوتر.

وأفاد البيان أن «القوات المسلحة التركية بدأت في 8 تشرين الاول/اكتوبر انشطة استطلاع بهدف اقامة مراكز مراقبة في اطار العملية التي ستتم في محافظة ادلب». وقالت فصائل في الجيش الحر ان العملية لا علاقة لها بمكافحة الارهاب .

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعلن السبت انطلاق عملية عسكرية جديدة داخل سوريا تنفذها فصائل من المعارضة السورية المسلحة بدعم من الجيش التركي.

وتعد العملية جزءا من الجهود التي تبذلها تركيا إلى جانب روسيا وايران لإقامة المنطقة تماشيا مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال محادثات السلام التي جرت في استانا بهدف وضع حد للنزاع الدامي في سوريا.

واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التوتر في سوريا تمهيدا للمفاوضات.

وهناك حاليا ثلاث مناطق يسري فيها اتفاق خفض التوتر تضم الغوطة الشرقية قرب دمشق ووسط حمص إضافة إلى اجزاء من جنوب سوريا حيث تراقبها قوات من الشرطة العسكرية الروسية. وتخضع ادلب بمعظمها لسيطرة هيئة تحرير الشام، وهي مجموعة تعد أبرز مكوناتها جبهة النصرة سابقاً، والتي قامت بطرد المقاتلين المعارضين الأكثر اعتدالا خلال الأشهر الأخيرة. ومن المرجح ان يكون قائد النصرة ابو محمد الجولاني في الجزء الشرقي من ادلب بحسبمصادر المعارضة. وكانت الجبهة كذبت اعلان موسكو اصابته قبل اسبوع. وستحتاج القوات المؤيدة لتركيا إلى انتزاع المنطقة من قبضة هيئة تحرير الشام للسماح للقوات الايرانية والروسية والتركية بإقامة منطقة خفض التوتر.

وكانت آخر مرة تنخرط القوات التركية على الأرض في سوريا في آب/اغسطس الماضي، عندما أطلقت أنقرة عملية درع الفرات التي استمرت ثمانية أشهر ضد المقاتلين الإسلاميين المتشددين والأكراد في محافظة حلب الواقعة في شمال البلاد.

وفي تفسيره لأسباب التدخل التركي الأخير قال اردوغان الأحد «اذا تجاهلنا التطورات في سوريا، فهل سننجو من تداعيات الأزمة؟ «. وأضاف «لهذا السبب لا نذهب نحن إلى سوريا بل سوريا تأتي إلينا».