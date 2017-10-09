أزمة التأشيرات بين واشنطن وأنقرة تنذر بتداعيات أمنية

اسطنبول- واشنطن – الزمان

حثت السلطات التركية الاثنين الولايات المتحدة على العدول عن قرارها الصادر الاحد بتعليق منح تأشيرات دخول في ممثلياتها في تركيا، في خلاف ينذر بتفاقم أزمة كبيرة بين البلدين. في حين صدرت تحذيرات من تداعيات امنية على منشآت متبادلة .

وعلقت تركيا الاحد اصدار تأشيرات للمواطنين الاميركيين ردا على اجراء اميركي مماثل في تصعيد لازمة دبلوماسية بين البلدين على خلفية توقيف احد موظفي البعثة الدبلوماسية الاميركية في اسطنبول.

وحذر خبراء من تفاقم الخلاف وان يتطور ليصبح اول ازمة خطيرة في العلاقة بين الحليفين في حلف الاطلسي منذ عقود.

واستدعت وزارة الخارجية التركية المسؤول الثاني في السفارة الاميركية في انقرة فيليب كوسنيت الاثنين، وسلمته طلب أنقرة بعدول واشنطن عن قرارها تعليق كل خدمات التأشيرات لغير الهجرة في ممثلياتها في تركيا. واخبر مسؤولون في الوزارة التركية الدبلوماسي الاميركي ان قرار واشنطن يخلق «تصعيدا غير ضروري»، حسب ما نقلت وكالة انباء الاناضول الحكومية.

وكانت السفارة الاميركية في انقرة اعلنت ان «الاحداث الاخيرة» اجبرت الحكومة الاميركية على اعادة تقييم مدى «التزام» تركيا حماية امن البعثات الاميركية في البلاد.

واضافت السفارة انه وبهدف تقليص عدد الزوار خلال فترة التقييم هذه «علّقنا، وبمفعول فوري كل خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في كل المرافق الدبلوماسية والقنصلية في تركيا». ويتم اصدار التأشيرات لغير المهاجرين لجميع المسافرين الى الولايات المتحدة للسياحة، والعلاج الطبي واقامة الاعمال والعمل او الدراسة لفترات محددة. فيما تخصص تأشيرات الهجرة للذين يريدون العيش في الولايات المتحدة بشكل دائم.

وردت تركيا على الاجراء بتعليق «كل خدمات التأشيرات للمواطنين الاميركيين في الولايات المتحدة»، موضحة ان الاجراءات تشمل كذلك التأشيرات الإلكترونية والتأشيرات على الحدود. وفي ما يبدو محاولة للتهكم على الاعلان الاميركي، اصدرت السفارة التركية في واشنطن بيانين يشكلان نسخة طبق الاصل للاعلان الصادر عن السفارة الاميركية في انقرة. اشار البيانان الى ان الاجراءات سببها القلق حيال التزام الولايات المتحدة حماية امن المنشآت الدبلوماسية التركية وموظفيها. الا ان اقتصار الاجراءات على الاميركيين وشمولها التأشيرات الالكترونية وتلك التي تمنح على الحدود يجعل منها اجراءات عقابية اكثر منهااجراءات بدوافع امنية. وكان بيان اول للسفارة التركية اشار الى ان الاجراءات تنطبق على «تأشيرات جوازات السفر» قبل ان تستبدل العبارة في بيان ثان بعبارة «التأشيرات الملصقة».

ولم يوضح البيان ما اذا كانت العبارة تعني انه لن يسمح بدخول حاملي التأشيرات المطبوعة في جوازات السفر.

بيان السفارة الاميركية اشار الى «احداث اخيرة» ولم يذكر صراحة توقيف السلطات التركية لموظف تركي يعمل في القنصلية الاميركية في اسطنبول. وتم توقيف الموظف مساء الاربعاء بموجب قرار محكمة في اسطنبول بتهمة صلته بمجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه انقرة بتدبير الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب اردوغان العام الماضي، بحسب وكالة الاناضول الرسمية. ووجهت للموقوف رسميا تهمة التجسس والسعي للاطاحة بالحكومة التركية، بحسب الوكالة.

وعبرت السفارة الاميركية الخميس في بيان عن «قلقها العميق»حيال التوقيف وقالت ان التهم الموجهة الى موظفها «لا اساس لها».

كذلك استنكرت في البيان تسريبات في الصحافة المحلية قالت السفارة انها جاءت من مصادر في الحكومة التركية «يبدو انها تهدف الى محاكمة الموظف في وسائل الاعلام وليس امام القضاء».

لكن المتحدث باسم اردوغان ابراهيم كالين دافع عن التوقيف مؤكدا انه «لا بد من وجود ادلة قوية» مشيرا الى اتصال هاتفي اجري من القنصلية في اسطنبول باحد المشتبه بهم الرئيسين ليلة محاولة الانقلاب. وهذا الموظف التركي في القنصلية الاميركية ليس الاول الذي يخضع لملاحقة قضائية في تركيا.

ففي اذار/مارس الفائت، اوقفت السلطات التركية موظفا تركيا في القنصلية الاميركية في اضنة بتهم دعم حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وذكرت صحيفة «حريات» اليومية التركية أن السلطات اصدرت مذكرة توقيف بحق موظف ثالث في القنصلية الاميركية، مشيرة إلى اختبائه حاليا في القنصلية.

لكن وزير العدل التركي عبد الحميد غول نفى عمله بالامر في مقابلة مع محطة تليفزيون محلية.