العصي في دواليب الوساطات

فاتح عبد السلام

تعيش الحكومة العراقية حالة من التحنيط السياسي، في أفكارها وسلوكها إزاء أزمة الاستفتاء المنجز في اقليم كردستان . أولاً ، إنّه كان من المناسب والضروري ، أن يتم ابلاغ باريس بأنّ رئيس الحكومة العراقية أضطر لتأجيل زيارته اليها ، بسبب انشغاله بأزمة كبيرة معنية بانقسام البلد على بلدين، وهو ما كان ستتفهمه فرنسا حتماً ، كأية دولة تحترم نفسها وتحترم الدول ذات السيادة والمعنية بشؤون سيادتها الملحة والطارئة .

كنتُ أرى أهمية تأجيل الزيارة في سياق ربط ذلك بعمق الاهتمام بأكبر أزمة يعيشها العراق بعد أزمة ضياع ثلث العراق بيد داعش وبقية القصة المأساوية في استعادة ذلك الثلث ، معروفة .

لكن المهم ، اليوم التنبّه الى حالة من السلبية المتمثلة بتصدير السلطة في بغداد المشكلة مع أربيل الى تركيا وايران، وتقديم العقوبات كأسلوب عمل على أية ممارسة سياسية توحي أنّ العراق لايزال دولة واحدة ،برغم من عيشه أزمة الانقسام .

ترديد كلمة الدستور العراقي بطريقة آلية لن يحل الازمة ، فالدستور هو الارض الرخوة التي استبيحت اختراقات منذ سنوات وبتراض مخز من الجميع . لذلك لا يمكن الانطلاق من الدستور الآن ، لأنه كلمة حق يراد بها الباطل . وهذا يعني تحنيط الوضع وتفسخه لاحقاً بشكل مشكلات جديدة لا يتوافر حلها .

العملية السياسية التي تحكم البلد كانت تقوم على مواضعات أمريكية ايرانية ، وتوافقات ثلاثية عرجاء ، لم يكن الدستور ذات يوم حكماً في قيادة العملية السياسية لحكم العراق . ما هو حكم الدستور حين قامت بالعراق دولة داعش اكثر من ثلاث سنوات . لنفترض ان التحالف الدولي غير موجود ، كيف كان الحال ومن سيحاسب مَن على الذي جرى ، حيث لم يعتذر سياسي لاراقة قطرة دم واحدة حتى اللحظة ، مَن يتحمل مسؤولية الدماء ، وهي أكبر شيء إذا الدستور لا يمتلك آلية للمحاسبة والعقاب ، أم إنه يمتلك ولكن لا أحد يحترمه والجميع يدوسون فوقه .؟

هناك حجج أقوى لو قيلت لكان هناك اقتناع أكبر بها .

شبكة الصقور المتنفذة والموالية لإيران وتأثيرها على الحكومة في منع التجاوب لحل أزمة كردستان ، لا يمكن تجاهلها مهما نمقّنا بالكلام والشعارات والأطروحات الوطنية ، وبالإمكان التحدث عن ضغوطها بصراحة ليبدو وضع الحكومة مسبباً ، وهي في حالة التردد والتذبذب والتشنج والتحنيط ومن ثم الضياع .

لغة العقوبات هي لغة تنتمي الى العجز في حل المشكلات وايهام النفس بأنّ العقوبة تستطيع أن تغير المواقف

السياسية، وهو أسلوب دولة مع دولة أخرى . بمعنى آخر ، إنّ العقوبات المفروضة على مطارات كردستان مثلاً هي إقرار بأن الاقليم ليس جزءاً من البلد ، وإلا هل حدث في يوم ما أن تعاقب حكومة الملايين من شعبها بسبب خلاف سياسي كبير أو صغير ؟.

أعذر الحكومة ، حيث أعلم أنّ لاعذر لها ، في عجزها عن التصرف بشجاعة لاحتواء الازمة ، إذا أعطت الفرصة لمبادرات محلية من شخصيات في العملية السياسية ذاتها ( نفس المعجن) لحل الأزمة ، من دون أن تضع العصي في دواليب تلك الوساطات، تحت شعارات دستورية ، نعرف جميعاً انّها فارغة تماماً .