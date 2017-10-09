زبد بطاسة لبن أربيل

علي السوداني

أما الآن فلقد بدأ مقياس الأزمة ينحرف ويهبط الى بداياته ، وصار كل طرف يفتش عن مكاسبه وخسائره التي صنعها بعد انفناء خمسة عشر يوماً على واقعة استفتاء فصل واستقلال كردستان العراق . ثلاث دول أجنبية هي أمريكا وتركيا وإيران كانت حاضرة بقوة في هذا المشهد الواضح لمن يريد أن يفهم ويرى ، والمعقد الملتبس لمن يضع على عينيه نظارة النوم وفوق أذنيه سماعة لا والنبي يا عبدو .

اللغتان الشعبية والرسمية هما الأخريتان قد شهدتا تحولات وتبدلات وفق أمزجة مختلفة ومتضاربة ومتناطحة الرؤى والرؤيا ، فكل فريق جاهد كي يسحب بعض نار الموقد صوب رغيفه الناضج المنتظر ، ما أنتج تالياً مشهداً تدويخياً تاه فيه خيط المعمعة وعصفورها .

أمريكا الوغدة لبست قناع التقية فصارت تحرث شيئاً تحت الطاولة وتنتج شيئاً على وجه الوليمة الدسمة ، وروسيا قالت ما يقوله قارىء الأبراج حمال المعاني الكثيرة من أنها تحترم حق الشعب الكردي المشروع وتحترم أيضاً وحدة أرض العراق كله !!

فرنسا ماكرون كانت مثل روسيا بوتين ، وآخرون وقفوا بين هذا وذاك فغاب الوضوح والشرح المفيد باستثناء لملوم ولقطاء اسرائيل العنيد .

التضخيم الدعائي والنفسي واصل ارتفاعه في بورصات الاعلام وغابة التواصل والتقاتل الاجتماعي ، فمنهم من رأى دبابة ايرانية على مبعدة من معبر حاج عمران اليوم فتنبأ بدخولها المنفذ الدسم غداً ، والتوصيف نفسه سينطبق على دبابات تركيا التي يهفو قلبها على كركوك وما حولها ، لكن المخفي والمسكوت عنه والصحيح هو أن تركيا وايران اللتين تقمعان أكرادهما وتنكران عليهم كل حق ، ستفكران طويلاً قبل أن تقدما على خطوة من شأنها الحاق الضرر الكبير بتجارتيهما مع كردستان العراق والتي تقدر بعشرات مليارات الدولارات ، والوضع المريح والجميل بالنسبة لعمامة طهران وطربوش أنقرة هو أن تبقى كردستان شمال العراق قائمة كدولة لكن من دون أعلان رسمي ، حيث تحتفظ العاصمتان بقنصليتين فاعلتين بتلك الأرض وتستقبلان زعماء ووزراء الاقليم رسمياً وكما هو حال الدول التي ترتبط ببروتوكول دبلوماسي رصين ابن رصينة .

ظل سؤال حدود دولة كردستان القادمة بلا إجابة شجاعة ، وواصل أهل الحكم بمحمية بغداد لوكهم للجمل المضببة التي منها مصطلح المناطق المتنازع عليها وكركوك فسيفساء العراق الجميلة ، وتناسوا أن الحل يجب أن يبدأ بانسحاب الكرد حتى خط الحدود الذي كان قائماً قبل مجيء وغزو الهمج الأمريكان ، ومن ثم التفاوض على خارطة الأقليم بحجج التأريخ والحق .

أما أصدقائي أدباء وكتاب العراق فلقد فضّل جلُّهم صحن كباب السليمانية الطيب وطاسة لبن أربيل المدخّن اللذيذ ، وواصلوا علس اللغة العائمة المخادعة الخائنة ، وعيونهم تلمع أمام خارطة بلاد الرافدين وهي تتعضعض من كلّ الجهات .