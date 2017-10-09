‎اعتقال مطرب أمريكي شهير 

‎واشنطن – الزمان

اعتقلت شرطة الولايات المتحدة الأمريكية، مغني الراب الأمريكي المعروف، نيللي الحاصل على جائزة جرامي، قرب سياتل في الساعات الأولى من صباحيوم السبت 7 أكتوبر، وذلك بعدما اتهمته امرأة بالاعتداء الجنسي عليها في حافلة سياحية.

‎وقالت الشرطة المحلية في بيان إن امرأة اتصلت بخط الاستغاثة (911) للإبلاغ عن تعرضها لاعتداء جنسي أثناء توقف الحافلة عند مركز للتسوق في أوبرنالتي تقع على بعد أقل من 32 كيلومترا جنوبي سياتل.

‎شرطة أوبرن، أضافت في بيانها أن رجال الشرطة حققوا في بلاغ المرأة وقامت باعتقال المطرب نيللي البالغ من العمر 43 عاما قبل فجر السبت.

‎وتم احتجاز المطرب العالمي في سجن بمنطقة دي موان التابعة لواشنطن للاشتباه في ضلوعه في اعتداء جنسي.