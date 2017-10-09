 رومانيا تستعد لمهرجان الأفلام الألمانية

بوخارست – الزمان : تبدأ الدورة 12 من مهرجان الفيلم الألماني في العاصمة الرومانية بوخارست في الفترة بين 3 و 9 نوفمبر المقبل. ويشهد مهرجان «أيام السينما الألمانية»، وفقا لموقع «رومانيا-إنسايدر» أفلاما تعرض لأول مرة وأفلاما مخصصة للشباب، فضلا عن حفل سينمائي.

ويعرض في حفل الافتتاح فيلم في أوقات الضوء المتلاشي للمخرج ماتي جيشونيك، والذي عرض في النسخة 30 من جوائز أكاديمية السينما الأوروبية.

وسيحضر المخرج السينمائي وكاتب السيناريو فولفجانج كولهاسه، ضمن ضيوف المهرجان، والمعروف لدى الجمهور بعدة أفلام من بينها الصيف في برلين.