 الدمية  باربي تكسر الرقم القياسي 

لوس انجلس – الزمان : ضربت «باربي» أشهر دمى الأطفال في العالم أرقاما قياسية لم تحققها دمية من قبل، منذ أن تم طرحها مصمم ألعاب الأطفال، كابيلا هورس، في 1959 حيث بيع منها أكثر من مليار نموذج من أشكالها المختلفة في الأسواق، إلى جانب عرض أكثر من ألف شكل للدمية على موقع «اليوتيوب».

وتفنن مصممو الأزياء مثل رالف لوران، ومصممو أشهر بيوت الأزياء الفرنسية كريستين ديور، في تصميم ملابسها، وظهرت ترتدي ملابس الأطباء، ورجال الشرطة أو الباليريانا.

كما بيع الكتاب الذي يتناول قصة ابتكار هذه الدمية وتطورها على ممر السنوات تحت عنوان «باربي الأيقونة».