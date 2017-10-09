العبادي يخطّط لقمة ثلاثية في بغداد لمواجهة إنفصال كردستان

أربيل: إجراءات الحكومة الإتحادية الأخيرة تزيد الأمور تعقيداً

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اربيل – فريد حسن

أبدت رئاسة اقليم كردستان امتعاضها من الاجراءات الجديدة التي قررت الحكومة المركزية اتخاذها امس، وقالت ان هذه الاجراءات من شأنها تعقيد الأمور، فيما ترددت انباء عن عقد قمة عراقية ايرانية تركية نهاية الشهر الجاري لمواجهة مشروع اقامة دولة كردية في كردستان العراق. وقال مدير المكتب الاعلامي لرئيس اقليم كردستان زكري موسى ان الكرد كلما مدوا يدهم فاجأتهم بغداد بإجراءات تعسفية اكثر . واضاف ان (اجراءات المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق ستزيد حدة الخلافات اكثر ألأننا كنا نأمل في ان تؤدي الزيارات الاخيرة للمسؤولين الى اربيل الى التوصل لحلول، لكن كما يبدو ان بغداد تميل الى مصرة على التصعيد). وقرر المجلس الوزاري للأمن الوطني امس خلال جلسة ترأسها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي متابعة رفع الدعوى من جانب الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية وأكد اعداد لائحة بالأسماء (المتهمة) لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. واوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء أن المجلس يرى أن (الأولوية مازالت للمعركة وهزيمة الإرهاب وتحرير الأراضي وتأمين الحدود).واضاف أن (المجلس تابع تنفيذ القرارات السابقة للمجلس الوزاري والإجراءات المتخذة والاستمرار بها، إضافة الى اتخاذ إجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الإقليم والمناطق المتنازع عليها)، مؤكدا أن (هذه الإجراءات ليست عقابية أو بالضد من المواطن الكردي، وإنما هي لمصلحته). ولفت الى أن (المجلس تابع أيضا الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم وعرض تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف الذي تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين).وأكد اتخاذ المجلس قرارا بأن (تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها الى بغداد).مضيفا أن (المجلس تابع طلب الحكومة رسمياً من إيران وتركيا التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم إدارتها من جانب الحكومة الاتحادية وإيقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان، وان يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا). وبحسب البيان فقد اتخذ المجلس قرارات اخرى .من جهته، قال موسى ان شركات الاتصالات هي بالاساس تابعة للحكومة الاتحادية ولا سلطة للاقليم عليها)، مضيفاً(اما اذا كان المقصود من فرض السلطة جباية الاموال فلعلنوا ذلك). ورأى ان (اغلب القرارات تأتي من باب المزايدة السياسية والاستعراض). في غضون ذلك، رجح النائب عن دولة القانون جاسم محمد جعفرعقد قمة بين العراق وايران وتركيا اواخر الشهر الجاري.وقال جعفر في تصريح إنه (العراق كان قد تلقى دعوة من ايران وتركيا لعقد قمة ثلاثية في انقرة او طهران للخروج بقرار بشأن الاستفتاء، لكن زيارة العبادي الى باريس وارتباط القضية بشأن عراقي جعل العراق يفضل عقد القمة في بغداد)، مرجحاً أن (يقوم العبادي خلال هذه الايام بارسال دعوات رسمية الى رئيسي تركيا رجب طيب اردوغان وايران حسن روحاني للحضور الى بغداد لعقد القمة قبل نهاية الشهرالجاري). في هذه الاثناء، أكد السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز خلال لقائه رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم (دعمَ بلاده لوحدة العراق واتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم الحكومة العراقية لمعالجة نتائج الاستفتاء والعودة للدستورِ العراقي)، بحسب بيان لمكتب الحكيم تلقته(الزمان) امس نقل عنه تجديد دعوته لاعتماد الدستور سبيلاً وسقفاً لحل الإشكاليات العالقة بين بغداد وأربيل.وفي طهران ، اكدت وزارة الخارجية الايرانية تواصل اللقاءات والمحادثات ايران وتركيا والعراق .

وقال المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي في مؤتمر صحفي (يمكن القبول بمبدأ الحوار بهدف تسوية الخلافات في حال عزمت الحكومة العراقية على اجراء الحوار)، مضيفاً ان (المهم هو القرار الذي تتخذه الحكومة العراقية لايجاد آليات بعد اجراء الاستفتاء في كردستان).وتابع ان(اللقاءات والمحادثات التي تجري بين ايران وتركيا والعراق وما يطرح خلالها من القضايا المحددة ستستمر بتنسيق كامل لاتخاذ ما يلزم من السياسات).

وقررت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الايراني) ارسال وفد برلماني الى العراق لبحث موضوع الاستفتاء كما بحثت مشاركة وزير الخارجية جواد ظريف في مراسم تشييع الرئيس السابق جلال الطالباني في السليمانية الجمعة الماضي. وقالت وكالة إسنا الايرانية للأنباء إن أعضاء اللجنة بحثوا خلال اجتماع لهم مع نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية حسن قشقاوي آخر التطورات في العراق وتحديدا إستفتاء الإنفصال كما بحثوا الزيارة الاخيرة لظريف الى العراق للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الطالباني وأحدث خطوات ايران والعراق وتركيا ح?ال كردستان ووافقوا عل? إرسال وفد برلماني الى العراق. وأبلغ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي عدم صدور مبادرة أممية للحوار بين بغداد واربيل.

وافاد بيان لمكتب المالكي ان المالكي أكد خلال اللقاء (ضرورة الغاء الاستفتاء ونتائجه والمضي في حوار مع الحكومة الاتحادية لحل القضايا الخلافية بموجب الدستور). وكشف عضو مجلس رئاسة تحالف القوى الوطنية العراقية احمد المساري عن اعداد التحالف مبادرة لحل المشاكل والأزمات التي يمر بها العراق والتداعيات الخطيرة الناجمة عن استفتاء اقليم كردستان.واوضح في بيان ان التحالف (كلف بعض قياداته بالتحرك والتواصل لإطلاع القوى والشخصيات السياسيةِ والوطنية على تفاصيل هذه المبادرة وحشد التأييد اللازم لها لضمان نجاحها)، مؤكداً أن (التحالف بصدد تشكيل وفد يمثل قيادة التحالف للحوار مع الاطراف الاخرى وبما يحقق للجميع كل آمالهم و تطلعاتهم في بقاء العراق عزيزاً واحداً).