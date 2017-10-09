المرور يحدّد موعد تثبيت لوحات المركبات الخصوصي

بغداد – قصي منذر

حددت مديرية المرور العامة موعد تثبيت لوحات العجلات الخصوصي في بغداد. ودعا العميد عمار وليد من المكتب الاعلامي للمديرية في تصريح امس (اصحاب المركبات الخصوصي في بغداد لمراجعة مواقع التسجيل في الحسينية والتاجيات لتثبيت لوحات الخصوصي ابتداء من يوم الخميس المقبل)، مبينا ان (تثبيت اللوحات سيكون صباحا ومساء وحتى يومي الجمعة والسبت ايضا)، واوضح وليد ان (ذلك جاء بعد الانتهاء من طبع اللوحات كما وسيعلن عن موعد مراجعة اصحاب مركبات الاجرة لاحقا)، داعيا (اصحاب مركبات الحمل في محافظة ذي قار الى تثبيت اللوحات من اليوم الثلاثاء)، مشيرا الى انه (سيتم الاعلان عن باقي المحافظات عند الانتهاء من طباعة اللوحات).

وفي الانبار افتتحت مديرية جوازات المحافظة أبوابها أمام المواطنين لإصدار الجوازات بعد غلق استمر لثلاث سنوات بسبب الأوضاع الأمنية التي كانت تعصف بالمحافظة . وقال النقيب محمد الدليمي ان (اصدار الجوازات داخل المحافظة كان متوقفاً منذ عام 2014 بسبب احتلال داعش)، لافتا الى ان (المحافظ محمد الحلبوسي سعى وبالتعاون مع وزير الداخلية قاسم الاعرجي ومدير شرطة المحافظة إلى اعادة فتح المديرية داخل المحافظة حيث تزامن اعادة العمل بها مع اطلاق الوزارة المنظومة الجديدة الخاصة بإصدار الجوازات لما تمتاز به من سرعة وتنظيم). من جانبهم اكد مواطنون ان (اعادة العمل بالمديرية يسهم في اعادة الحياة للمحافظة لما لها من ايجابيات كثيرة في تسهيل عملية اصدار الجواز فبدل أن نقوم بالذهاب الى بغداد وانتظار وقت طويل قد يصل الى شهر او اكثر للحصول على جواز اضافة الى مبالغ طائلة تصل إلى نحو نصف مليون دينار متوزعة بين اجور النقل والمبيت في الفنادق لإنجاز مرحلة من مراحل عملية الاصدار)، واضافوا (نأمل من المسؤولين أن يأخذوا بالحسبان الحالات الانسانية والاسراع بإعادة فتح كل المؤسسات لتسهيل انجاز المعاملات وتسهيل عودة النازحين إلى مدنهم). وأعلن مدير الجنسية العام اللواء مهدي نعمة الوائلي عن نقل مديرية أحوال بغداد الرصافة الى منطقة الأعظمية ببغداد.

وقال الوائلي في بيان امس إنه (تم نقل مديرية أحوال بغداد الرصافة الواقعة في منطقة الكرادة الى منطقة الاعظمية شارع المغرب)، لافتا الى ان (هذا الإجراء يسري ابتداء من 17 الى 26 من الشهر الجاري).