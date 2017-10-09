الجبوري : زيارتي لأربيل كشفت بعداً قابلاً للحل

البرلمان يخفق في إختيار المفوضية ويصوّت على دعم الحويجة

بغداد – داليا احمد

ارجأ مجلس النواب جلسته الى الثلاثاء المقبل بعد تأجيل اختيار مفوضية الانتخابات ومناقشة زيارة رئيس البرلمان سليم الجبوري الى اقليم كردستان . وقال مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو لـ (الزمان) امس ان (البرلمان صوت برئاسة الجبوري على دعم قضاء الحويجة واسرة الشهيد ابو تحسين الصالحي)، واضاف ان (الجلسة شهدت مناقشة زيارة الجبوري الى اربيل ونتائج مباحثاته مع رئيس الاقليم مسعود البارزاني)، واوضح اوغلو ان (الجلسة شهدت تأدية اياد عبد الجبار اليمين الدستورية نائبا بديلا عن النائب الراحل مهدي الحافظ)، وتابع انه (تقرر ارجاء الجلسة الى الثلاثاء المقبل لعدم التوصل الى اتفاق بشأن اختيار مفوضية جديدة). واستعرض الجبوري نتائج زيارته الى اربيل . وقال خلال الجلسة ان (الحراك الدائم المجرد من الاغراض الضيقة يعد واجبا عاما على صناع الرأي وقادة الامة القيام به قبل تعقد الامور)، لافتا الى (اجراء جملة من المداولات في بغداد ومع شخصيات ورموز على مستوى عال في ادارة الدولة بصدد زيارة اربيل)، مبينا ان (استكمال المداولات يتطلب انفتاحا عابرا للاطر الضيقة ويحقق مبدأ الانفتاح من الداخل وليس من الخارج)، واوضح الجبوري ان (الزيارة كشفت بعدا قابلا للحل وتهيئة الارضية المناسبة للحوار الواسع والمفتوح بدلا من سياسة الجدران الصلبة وتم ابلاغ الجميع بان لا مناص من العودة الى الدستور ضمن الاليات التي تفضي الى حل الازمة)، واضاف ان (البرلمان وقف بصدارة العودة الى الدستور وتغليب لغة الحوار التي تهدف لوحدة العراق ولاسيما وان الحوار يكون مع العدو فكيف بأهل البيت الواحد وشركاء الوطن؟)، مشددا على (عدم المساومة مطلقا بشأن وحدة العراق وسيتم التوصل لحل يجنب الاحتراب الداخلي)، مبينا ان (الخلاف الجاري يهدد وجود الدولة في ظل تهديد مبدأ الشراكة وهناك منهجان الاول اما شجاعة التصعيد او شجاعة السلام)، لافتا الى (وجود تحركات باتجاه العشائر للانضمام الى فكرة اقليم يتجاوز اقليم كردستان الامر الذي فرض علينا تحمل مسؤولية كبيرة لابقاء تلك المناطق ضمن اطار العراق الواحد)، وتابع الجبوري ان (مبررات المباحثات في اربيل تركزت على اشكالية التدخل الدولي في الاستسلام للحل مما يعرض البلد الى ازمة اوالتحرك داخليا للحل فضلا عن تعرض بعض النازحين في الاقليم الى الضغط عليهم ليكونوا جزءا من كردستان)، مؤكدا (عدم الخروج عن النصوص القانونية او التنازل عن الثوابت والقرارات المصوت عليها). وحضر الجلسة النواب الأكراد ما عدا اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد تغيبه قبيل الاستفتاء.

فيما اكد النائب فائق الشيخ علي عدم الاتفاق على مرشحي مفوضية الانتخابات مما ادى الى اخلال النصاب ورفع الجلسة.وقال الشيخ علي في تصريح امس (عدم الاتفاق على مرشحي مفوضية الانتخابات دفع الى اختلال النصاب الامر الذي قرر رفع الجلسة والدعوة لعقد اجتماع لرؤساء الكتل). الى ذلك دعا رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى رشيد مجلس النواب الى الإسراع بالتصويت على مرشحي المفوضية الجديدة الذين تم اختيارهم من قبل لجنة الخبراء النيابية .وقال رشيد في بيان امس إن (المدة القانونية لمجلس المفوضين الحالي انتهت وهناك استعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتقتضي الحاجة الى وجود مجلس مفوضين يتخذ القرارات الكفيلة بتلك الاستعدادات لاسيما وان المفوضية تدعو أعضاء البرلمان الى الإسراع بالتصويت على مرشحي المجلس الجديد)، مشيرا الى أن (البلد يمر بمنعطف مهم وحيوي وهو إجراء انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب المقبلين). الى ذلك اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان المستفيد من بقاء المفوضية يريد العودة للحكم ليبيع ما تبقى من الاراضي.واجاب الصدر على سؤال ورده ان (بعض الكتل المتنفذة والمستفيدة من بقاء المفوضية تحاول وضع العصا في عجلة التغيير ولكن بوجه اخر للمحاصصة)، واضاف انه (من يريد العودة للحكم مرة اخرى ليبيع ما تبقى من الاراضي هو المستفيد الوحيد من بقاء المفوضية على شخوصها وتوجهاتها)، على حد قوله.