الرافدين يعد بإطلاق سلف للمتقاعدين وخبير لـ (الزمان): زيادة القروض تحسّن الأوضاع عبر مشاريع إنتاجية

بغداد – شيماء عادل

دعا الخبير الاقتصادي ملاذ الامين المصارف الحكومية الى زيادة مبالغ السلف التي تطلق لفئة المتقاعدين من اجل تحسين اوضاعهم المعيشية والاقتصادية عبر مشاريع انتاجية جديدة، فيما يعتزم مصرف الرافدين اطلاق سلفة للمتقاعدين بقيمة ثلاثة ملايين دينار. وقال الامين لـ (الزمان) امس ان (وضع المتقاعدين على الاغلب متدهور نتيجة انخفاض رواتبهم قياسا بواقع السوق المحلية، اذ ان اغلبية المتقاعدين او المستفيدين من المتقاعدين المتوفين يتقاضون راتبا لا يتجاوز 400 الف دينار شهريا وهذا المبلغ لا يفي باحتياجات المتقاعدين الشهرية من نفقات السكن والطعام والتنقل والعلاج)، واضاف انه (برغم من تدني رواتبهم فان استقطاعات دعم الحشد الشعبي واعمار المدن المحررة رغم قلتها فانها شملتهم منذ بداية العام الجاريما زاد بؤسهم كون رواتبهم متدنية وان اغلبهم في مرحلة متقدمة من العمر او من ذوي الاعاقة ما يقف عائقا امام احتمالية عملهم في مهن خاصة ، الامر الذي يقلل فرصهم للحصول على عمل او دخل اضافي غير الراتب التقاعدي)، واوضح الامين ان (اطلاق سلف للمتقاعدين خطوة جيدة رغم قلة المبلغ المعلن عنه، الا انه قد يشكل اعترافا وتكريما من الحكومة للجهود التي بذلها الموظفون سابقا خلال سنوات شبابهم قبل احالتهم الى التقاعد بالاضافة الى امكانية اسهام مبلغ السلفة في تحريك الوحدات الاقتصادية لدى المتقاعدين وتشجعهم على انشاء مشروع تجاري صغيراو الاتفاق مع مجاميع المتقاعدين لتاسيس مشروع صناعي انتاجي يعود بالفائدة على المشتركين وابنائهم الذين سيديرون المشروع ويعملون به من اجل انجاحه وتطويره)، مبينا ان (اغلب المتقاعدين يمتلكون من الخبرات الفنية والهندسية والتجارية والصناعية كونهم خدموا بدوائر الدولة وفي مجالات وظيفية متعددة تؤهلهم لتاسيس مشاريع جديدة مدرة للدخل سواء كانت تجارية ام صناعية ام زراعية ام غيرها)، لافتا الى ان (الحكومة وهي تنتصر على العدو الارهابي وتستعيد مدننا وقرانا لم تنس فئة المتقاعدين، الا ان ظروف الحرب التي تحتاج الى نفقات هائلة من عتاد واسلحة ورواتب وارزاق بالاضافة الى اعمار المدن المدمرة اثرت بشكل او باخر على الاسراع بتلبية احتياجاتهم واطلاق السلف والقروض لهم)، داعيا وزارة المالية والمصارف الحكومية و الاهلية الى (رفع نسبة القروض للمتقاعدين وبمبالغ مناسبة تفتح امامهم اختيارات اوسع تسهم في تحسين اوضاعهم الاقتصادية عبر افتتاح مشاريع انتاجية جديدة تسهم بالنتيجة في تشغيل اياد عاطلة وتنمية الاقتصاد المحلي). ويعاني المتقاعدون من ظروف صعبة من المحالين على التقاعد حديثا جراء تاخير انجاز معاملاتهم، وكانت (الزمان) قد اجرت استطلاعا ميدانيا في هيئة التقاعد الوطنية واطلعت على المعوقات التي تواجه المتقاعدين من خلال انجاز معاملاتهم خاصة استغلال بعض الوسطاء والمروجين الذين يطلبون مبالغ طائلة لانجاز تلك المعاملة. واعلن المصرف عن قرب اطلاق سلف للمتقاعدين تبلع ثلاثة ملايين وبفائدة 7 بالمئة. وقالت مديرة المصرف خولة طالب جبار في تصريح امس انه (سيتم اطلاق سلف الى المتقاعدين تبلغ ثلاثة ملايين دينار وبمدة تسديد تبلغ ثلاثة اعوام وبفائدة 7 بالمئة)، واضافت ان (ذلك جاء بعد الحصول على الموافقة من الجهات المعنية)، مشيرا الى ان (نسبة الفائدة هي اقل كلفة ممكن ان يأخذها المصرف وممكن تنخفض مستقبلا)، وبشأن ارصدة الزبائن في فروعه بالموصل اكدت جبار ان (ارصدة الزبائن في فروعنا بالموصل مضمونة ولا خوف عليها)، لافتة الى ان (المصرف لا يتخلى عن زبائنه حتى ولو كانت الكلفة عالية)، وتابعت ان (بعض الفروع التابعة للمصرف عملت تحت سيطرة داعش وتم تحريك حسابات تلك المصارف وان معظم البيانات دمرت خاصة في الجانب الايمن من المدينة الا ان الحسابات لهذه المصارف لدينا كاملة ومحفوظة)، مؤكدة انه (يتم حاليا تدقيق حساباتها وبشكل متواز مع الامور الهندسية والادارية)، منوهة الى انه (تم تاهيل اربعة فروع في الموصل ومنها فرع بجامعة الموصل والثاني في برطلة والثالث في الحمدانية والرابع في تلكيف وستباشر بعملها بعد حصول موافقة البنك المركزي).