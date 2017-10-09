الجماعة الإسلامية ترفض رفع علم إسرائيل

الديمقراطي الكردستاني لـ (الزمان): لا إتصالات سرية بين العبادي والبارزاني

بغداد – تمارا عبد الرزاق

نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني ماتردد عن وجود اتصالات بالخفاء بين رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس الاقليم مسعود البارزاني، فيما حذرت الجماعة الإسلامية الكردستانية من أن (العقوبات الجماعية) تهدد السلم الاجتماعي وتؤدي لمزيد من الأزمات ، مبدية رفضها لرفع علم إسرائيل في كردستان. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني اسلام حسين لـ(الزمان) امس (ليس هناك اية اتصال بين العبادي والبارزاني ولا صحة لأية انباء بهذا الشأن)، واضاف ان (هناك محاولات عديدة لإجراء زيارة حكومية الى بغداد واربيل لكن حتى الآن لا يوجد شيء على ارض الواقع). وكانت مصادر كردية قد تحدثت عن وجود اتصالات بين العبادي والبارزاني من دون الاعلان عنها. وقالت المصادر ان (الاتصالات بين الطرفين تجري في الخفاء ولم تنقطع يوماً منذ بدء الازمة المتعلقة بالاستفتاء)، واضافت ان (الحكومة العراقية تعيش حالة من التردد بالرغم من وجود معطيات كثيرة يمكن الافادة منها لمسك زمام الامور وحلحلة الازمة افضل من ترك الباب مشرعا امام دول الجوار للتدخل).

في غضون ذلك، وصفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة زيارة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لأربيل ولقائه بالبارزاني بـ(الضربة الموجعة) للسلطة التشريعية و(انتكاسة سياسية) ومخالفة لقرارات مجلس النواب ضد الإقليم. وقالت في بيان إن (مجرد جلوس الجبوري الى جانب البارزاني والتباحث معه سواء بشأن الاستفتاء أم بشأن القضايا الخلافية، يعد اعترافاً من الجبوري بشرعية البارزاني كرئيس للإقليم، رغم أن الأخير لا يمتلك الشرعية لبقائه في كرسي السلطة).وتساءلت عن (جدوى المباحثات إذا كان الطرف الآخر يرفض رفضاً قاطعاً إلغاء نتائج الاستفتاء).ورأت نعمة أن (من يزور أربيل للتباحث مع البارزاني يمثل نفسه فقط ويعبر عن توجهاته الشخصية)، لافتة الى ان (النواب غير ملزمين بتأييد أية نتائج قد تتمخض عنها الزيارة). وكان المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء قد اكد ان ( لقاءات بعض السياسيين برئيس الاقليم في أربيل جاءت بصفتهم يتقلدون مناصب سياسية وسيادية) . واوضح سعد الحديثي في بيان ان اجتماع نائبي رئيس الجمهورية أسامة النجيفي وإياد علاوي مع البارزاني وكذلك اجتماع الجبوري معه (جاءت بصفتهم يمثلون مناصب سيادية وسياسية في الحكومة وتحركوا على اثر هذه التوصيفات). ولفت الى ان الحكومة تستند في كل الخطوات والقرارات التي اتخذتها والتي ستتخذها مستقبلاً الى الدستور وكان لديها قرار صادر من المحكمة الاتحادية بهذا الصدد ولديها تخويل ومطالبة صادرة من البرلمان الاتحادي وكذلك لديها قرار صادر من مجلس الامن الوطني وقرار صادر من مجلس الوزراء وكان المستشار السياسي للبارزاني هيمن هورامي قد اوضح ان الأخير اكد للجبوري بارزاني اكد (استعداد كردستان للحوار مع بغداد على جدول أعمال مفتوح من دون شروط مسبقة من أي طرف في غضون مدة زمنية محددة). وحذر رئيس كتلة الجماعة الإسلامية البرلمانية النائب احمد حاجي من أن (العقوبات الجماعية) تهدد السلم الاجتماعي وتؤدي لمزيد من الأزمات.ودعا حاجي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع النائب زانا سعيد الحكومة والبرلمان الى (إلغاء جميع القرارات التي صدرت بغياب الكرد)، لافتاً الى أن (الاستفتاء مجرد تعبير عن رأي وحق مكفول لجميع المواطنين العراقيين ولا يدخل في باب الحنث باليمين، لأن الانفصال لم يحصل كي يعد حنثا باليمين، لذلك فإن أي محاسبة للنواب تعد إجراء سياسيا). وابدى حاجي رفضه لرفع علم اسرائيل ، وقال (إننا في الوقت الذي نستنكر رفع علم إسرائيل في بعض المناسبات من جانب نفر معين لا يمثلنا ككرد ونرفض أي محاولات لتشويه سمعة الشعب الكردستاني من جانب المدسوسين الذين يريدون شق الصف، نؤكد أن الكيان الصهيوني الغاصب الذي يحتل ثالث الحرمين وأولى القبلتين هو عدو لنا).