الحشد: وجّهنا بحماية عوائل الحويجة من الإنتقام

إيرانيان يسرقان محلاً للصيرفة في سوق الشيوخ

بغداد- الزمان

طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية قوات البيشمركة امس بتسليم عناصر داعش الذين سلموا أنفسهم بالمعارك الأخيرة الى القوات الاتحادية. واكدت اللجنة خلال تلاوتها بياناً باركت فيه تحرير الحويجة ضرورة تسليم قوات البشمركة ارهابي داعش الذين سلموا انفسهم بالمعارك الاخير للحكومة الاتحادية).

وتشير مصادر الى تسليم نحو 3 الاف داعشي انفسهم لقوات البيشمركة منذ عملية تحرير نينوى حتى معركة الحويجة الأخيرة. وأعلن الحشد الشعبي في بيان امس عن استهداف ألوية الحشد الشعبي (اللواء الأول و28 واللواء 35 وتشكيل روح الله) مجموعة تابعة لداعش في المثلث الذي يربط الحدود السورية بصحراء الانبار محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.وأوضح ان(حصيلة خسائر داعش تدمير 13 عجلة وحرق خمس مضافات وكميات كبيرة من الاسلحة والاعتدة التابعة لهم).

من جهة اخرى، وجّه آمر تشكيل حشد الحويجة وصفي العاصي مقاتلي تشكيله بحماية عوائل الدواعش وتأمين عدم تعرضهم الى عمليات ثأر. وقال العاصي في تصريح ان (بعض عوائل ارهابيي داعش الاجرامي ما زالوا داخل القرى في الحويجة، وقد وجهنا قواتنا بتوفير الحماية الكاملة لهم لتلافي الثارات الاجتماعية) لافتا الى ان (هناك حذرا من المرحلة المقبلة من أخذ الثارات من ذوي المغدورين في تلك المناطق).

تعقب فلول

واوضح ان (عمليات التطهير وتعقب فلول داعش في المناطق المجاورة لساتر قوات البيشمركة شمال الحويجة مستمرة وسيتم الانتهاء منها في غضون ساعات) كاشفًا عن (العثور على مضافات واوكار لداعش في تلال حمرين تضم اعتدة واسلحة ومواد غذائية تكفي لتمويل داعش لاشهر طويلة).

وأكد العاصي ان (التنسيق بين القوات الامنية والحشد الشعبي كان في اعلى مستوياته وساهم بانجاز التحرير بوقت جيد برغم المساحات الكبيرة والصعوبة الجغرافية)، مشيرا الى (قيام فلول داعش في الحويجة بتسليم انفسهم لقوات البيشمركة).

الى ذلك قتل عسكري إيراني أثر انفجار لغم أرضي قرب الحدود الايرانية – العراقية. وقال حاكم مدينة ثلاث باباجاني بمحافظة كرمانشاه غرب ايران علي أكبر أكبري امس ان (أعضاء فريق إزالة الالغام كانوا يقومون يوم أمس بتفكيك الالغام في منطقة ازغله وبعد تفكيك أحدها فوجئوا بانفجار أحد الألغام ما أدى إلى مقتل احد اعضاء الفريق واصابة اخر).

وأضاف ان (كميات من الالغام من مخلفات الحرب مزروعة في منطقة ازغله ولجنة تفكيك الالغام كانت تعمل منذ مدة في هذه المنطقة لتطهيرها).

ويبلغ عدد سكانها مدينة ثلاث باباجاني 38 الف نسمة وتقع على مسافة 136 كيلو غراماً غربي كرمانشاه وتشترك مع العراق بحدود تبلغ 40 كيلومتراً. جنائياً، ألقت قوة أمنية القبض على سارقين يحملان الجنسية الايرانية في محافظة ذي قار، بحسب بيان لمديرية شرطة المحافظة اوضح ان (الأجهزة الأمنية بقضاء سوق الشيوخ ألقت القبض على متهمين اثنين، رجل وامرأة، يحملان الجنسية الإيرانية يسكنان منطقة كلاردشت الإيرانية دخلا العراق بطريقة غير مشروعة ويقيمان في مدينة كربلاء لارتكابهما جريمة سرقة محل صيرفة بقضاء سوق الشيوخ)، مؤكداً (إلقاء القبض على المتهمين بالجرم المشهود على يد المفارز المدنية لمكتبي استخبارات ومكافحة إجرام سوق الشيوخ وضبط بحوزتهما مبالغ مالية بالدينار العراقي والدولار الأمريكي سرقاها بطريقة ألعاب السحر وخفة اليد).

سرقة مبالغ

وبحسب البيان فقد اعترف المتهم من خلال التحقيق صراحة بارتكاب جريمة سرقة لمحل صيرفة داخل القضاء وانه قبل شهرين تقريبا حضر إلى القضاء وسرق مبلغ أربعة ألاف دولار أمريكي من محل صيرفة وقد عرض المتهمان على قاضي التحقيق وقرر توقيفهما استنادا لإحكام المادة 446 من قانون العقوبات العراقي. واعلن قائممقام قضاء حديثة بالأنبار مبروك حميد عن اعتقال منفذ جريمة قتل أستاذ جامعي في القضاء. وقال حميد في تصريح إن (القوات الأمنية تمكنت من كشف ملابسات الحادثة وتمكنت من اعتقال منفذ الجريمة)، موضحاً أن (تلك القوات تواصل التحقيق معه لغاية الآن للكشف عن أسباب الجريمة).