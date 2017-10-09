ناقوس العام الدراسي يدق أبواب طلبتنا – نضال الموسوي

قالت لي الطفلة سلا (ذات التسع سنوات) (جدتي، اريد ان يبدأ الدوام، فأنا متلهفة للمدرسة والتعليم). لم اتعجب، لمدى شغفها وحبها للمدرسة والدراسة، لأنها من المجتهدات والاوائل. ابتسمت وقلت لها (يا سالي استعدي له)، فالعام الدراسي بدأ واستعد التلاميذ والطلبة لاستقباله بكل محبة ولهفة لتلقي العلم والمعرفة ولقاء الاصدقاء والملاك التعليمي، الذي يرافقهم طوال سني دراستهم وبكل مراحلها، فالى جانب البيت يتنقل الطالب بينه وبين مدرسته، البيت الثاني الذي يقضي فيه نصف النهار .

وفي كل عام دراسي ولسنوات عدة نسمع بنواقص المستلزمات على صعيد المدارس كافة الموزعة حسب الرقعة الجغرافية، وذلك من حيث جودة الكتب ومايخص القرطاسية، هذا اضافة الى البنى التحتية للمدارس ومدى تأهيلها .

من هنا اوجه سؤالي الى وزارة التربية :

ياترى ماهي نسبة استعدادكم في تأهيل المدارس صحيا وتربويا وأجتماعيا وعلميا لاستقبال الطلبة وتوفير االاجواء الملائمة من حيث توفير الكتب والقرطاسية وتهيئة الصفوف بكافة احتياجاتها من المقاعد الى الانارة؟ وغيرها …. لانه وفي كل عام يشكو الطلبة وبنسب عالية من سوء توفير الكتب الضرورية وعدم تأهيل المدرسة بصفوفها وساحاتها وغرفها، بحيث يبقى الطالب يعاني امورا عديدة طوال العام الدراسي …وهذا من ثم يؤثر على نفسيته وامكانية استيعابه للدروس بالصورة الصحيحة ..وتعد المدرسة الملاذ الذي يخدم الطالب بأيصال المعلومة والمعرفة والعلوم اجمع بالطرق التربوية الصحيحة واستيعابها كل حسب مرحلته العمرية …

ومن هذا المنبر ..اقول لماذا لا نوفر للطلبة جيل المستقبل الاجواء المناسبة من حيث الراحة والترفيه وتلقي العلم والمعرفة،لا سيما ان التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، والعلم نور والجهل ظلام؟، وقيل الكثير ..فرفقا بطلبتنا الأعزاء وهنيئا لهم عامهم الدراسي الجديد.

بغداد