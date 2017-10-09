تعاون مشترك بين الإتحادين العربي والآسيوي

عبد القادر يبارك المقعد العراقي القاري للإعلام الرياضي

بغداد – الزمان

أعرب الزميل محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية عن سعادته البالغة بالاجواء الايجابية التي سادت اجتماعات كونغرس الاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية وانتخابات مجلس ادارة الاتحاد الجديد التي عقدت في العاصمة الباكستانية اسلام اباد في الايام الماضية ..وبارك الزميل عبد القادر فوز الزميل الكويتي سطام السهلي برئاسة الاتحاد الاسيوي للسنوات المقبلة مثلما بارك ايضا فوز الزملاء العرب السعودي محمد الشيخ والقطري محمد الحجي والعماني احمد الكعبي والعراقي اياد الصالحي واللبناني ابراهيم دسوقي مؤكدا خلال لقائه على هامش الانتخابات برئيس الاتحاد الاسيوي سطام السهلي على اهمية التعاون المشترك ما بين الاتحادين العربي والاسيوي خلال المرحلة المقبلة لما فيه مصلحة الزملاء الاعلاميين في الوطن العربي ..واشار عبد القادر الى اهمية العمل في المرحلة المقبلة لتحقيق اهداف الزملاء وكذلك تحقيق المكاسب المختلفة وتنفيذ البرامج التي تصب في مصلحة الجميع في القارة الاسيوية لا سيما وان وجود الطاقات الشابة في الاتحاد الاسيوي من شأنه ان يفعل العمل داخل الاتحاد وان يبني مستقبلا مزهرا قادما..واشار السهلي خلال اللقاء الى ضرورة تضافر كافة الجهود العربية لما فيه مصلحة المهنة في الوطن العربي تحديدا وقارة اسيا على وجه العموم داعيا الزملاء الى نبذ خلافاتهم والعمل سويا بقلب مفتوح ويد واحدة ورحب بعقد اتفاقية تعاون في المستقبل ما بين الاتحادين الاسيوي والعربي لتبادل الخبرات وعقد الملتقيات والانشطة التي تخدم الطرفين في الجوانب الاعلامية الرياضية المختلفة مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به الزميل رئيس الاتحاد العربي واعضاء اللجنة التنفيذية للسير بعمل الاتحاد بالصورة المشرفة رغم الاوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن العربي … وكان الزميل محمد جميل عبد القادر قد تراس على هامش كونجرس الاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية اجتماعا للمجموعة العربية المتواجدة في اسلام اباد وضمت كل الدول العربية بحضور رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية جياني ميرلو ورئيس الاتحاد الآسيوي سطام السهلي ورئيس الاتحاد الخليجي للصحافة الرياضية سالم الحبسي وعدد كبير من الزملاء العرب حيث عبر الزميل عبد القادر عن سعادته بالروح التي سادت الاجتماع والتفاهم بين الاسرة الواحدة لما فيه تحقيق الاجماع على المرشحين العرب لانتخابات الاتحاد الاسيوي داعيا الجميع التعاون مع رئيس الاتحاد الاسيوي بما ينعكس على المهنة والمكتسبات التي ستتحقق للزملاء في الوطن العربي واضاف ان هذا الاجتماع ياتي في هذا السياق لاننا ان اجتمعنا فزنا وان افترقنا خسرنا متمنيا على الجميع دعم المرشحين العرب لانتخابات الاتحاد الاسيوي واستعرض رئيس الاتحاد العربي مسيرة الاتحاد الاسيوي التي تكللت برئاسته العربية منذ ان تسلمت الكويت الرئاسة سنوات عديدة وها هو يعود الى حضنها من جديد عبر الرئاسة الشابة الممثلة بالرئيس سطام السهلي ..مثلما شارك وفد الاتحاد العربي ممثلا برئيس الاتحاد والامين العام الناطق الاعلامي الزميل عوني فريج الذي افضى بالخبر باجتماعات كونجرس الاتحاد الاسيوي والذي اجرى العديد من الاجتماعت واللقاءات الجانبية مع الوفود العربية والاسيوية المتواجدة في اسلام اباد وبحث معهم مجالات التعاون مع الاتحاد العربي في المستقبل .

على صعيد متصل قدم الاتحاد العراقي للاعلام الرياضي أحر التهاني وخالص التبريكات الى الأسرة الاعلامية الرياضية لمناسبة فوز الزميل اياد قاسم الصالحي بعضوية المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية خلال الانتخابات الأخيرة التي جرت في العاصمة الباكستانية اسلام اباد .وذكر الاتحاد في بيان ان ( هذا الفوز الباهر جاء لمرشح الاتحاد العراقي للاعلام الرياضي في تلك الانتخابات ليؤكد مرة أخرى المكانة الاعلامية المتميزة للعراق في المحافل والمؤسسات التخصصية عربيا وقاريا والجهد الابداعي الكبير للزميل اياد الصالحي في عكس الصورة الرائعة للصحفي الرياضي العراقي والتاريخ الثر للصحافة الرياضية العراقية متمنين لزميلنا العزيز الموفقية والنجاح في موقعه الجديد وبما يخدم مسيرة الاعلام الرياضي في القارة الصفراء وتطلعات الاعلام الرياضي العراقي اسيويا).