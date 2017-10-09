المنتخب يستهل مسيرته في تصفيات كأس العالم

الناشئون يحصدون نقطة ثمينة من المكسيك وسط غياب الأداء الجماعي

الناصرية – باسم الركابي

تعادل منتخبنا للناشئين مع نظيره المكسيكي بهدف في مستهل منافساته في بطولة كاس العالم للناشئين تحت 17 سنة الجارية حاليا في الهند في المباراة التي جرت امس الاول ضمن المجموعة السادسة من التصفيات التي شهدت تغلب المنتخب الانكليزي على نظيره التشيلي بأربعة اهداف نظيفة ليتصدر المجموعة المتوقع ان تشهد مباريات قوية غد الاربعاء في الجولة الثانية عندما يخوض منتخبنا اللقاء الثاني مع تشيلي والمكسيك مع انكلترا وبعدها الجولة الثالثة والاخيرة السبت ما يتوجب اللعب بقوة وحذر شديدين ومن دون اخطاء اذا ما اراد الانتقال للدور المقبل والبقاء في دائرة المنافسة لوقت اطول.

ومع الاخطاء الفردية والجماعية التي رافقت سير اداء منتخبنا والتي ظهرت بشكل مقلق في الشوط الثاني لكنه ترك انطباعا من انه قادر على المنافسة والاهم في الامر ان يعلج المدرب الاخطاء والضعف الواضح في منطقة الوسط التي خرجت عن السيطرة لان المنتخب سيكون امام مباراة غاية في الصعوبة غد بعد الخسارة التي تعرض لها امام انكلترا ما يجعل منه اللعب وتحقيق النتيجة المطلوبة لدعم موقفه لانه قد يواجه خطر الخروج المبكر والحال لفريقنا لان التعثر يوم غد سيعقد الامور لان مباراتنا الثالثة والاخيرة في المجموعة ستكون مع المنتخب الانكليزي القوي

رغبة الفوز

ودخلا الفريان برغبة تحقيق الفوز لانه النتيجة الافضل مع اول مباراة رغبة كل الفرق في تحقيق البداية المثالية امام مخاوف النتيجة التي سيطرت على تفكير المدربين واللاعبين واللعب من اجل الفوز الذين فشلا به الفريقين لعدم وجود من يصنع الفارق امام الفرص الضائعة على مدى وقت المباراة التي تقاسمها الطرفان حيث الظهور المقبول لمنتخبنا في الشوط الاول الذي نعم لعب لكنه بشكل غير منظم وفشل في تحويل الفرص المتاحة في حسم الامور من دون ترك الامور للطرف الاخر لاخذ زمام الامور في شوط المدربين مع ان التاريخ يقف الى جانب المكسيك صاحب لقب بطولتي 2005 و2011 الفريق المتمرس في البطولة في وقت تمثل المشاركة العراقية الفرصة في تحقيق النتيجة المهمة فيها

وكان بإمكان فريقنا ان يضاعف هدف التقدم وحسم الامور خلال الشوط الاول عندما تقدم بهدف اللاعب محمد داود د 16 على بداية اللعب ما منحه الاريحية والسيطرة النسبية وشيء من الافضلية في مواصلة الاداء واللعب وضمان عبور اللقاء الاول الذي تمثل نتيجته اكثر من شيء حيث الاستقرار والتوجه للمباراة المقبلة بصورة افضل ولان الامور تتطلب اللعب بقوة وصلابة خصوصا خط الوسط الغائب الحاضر من اجل الفوز لتجاوز تصفيات المجموعات التي ترفع من حظوظ المنافسة في مواصلة اللعب والعمل والانتقال للدور 16 وعبوره نقطة التحول والخطوة الكبيرة في الانتقال للادوار النهائية ضمن حسابات المدربين الذين اكثر ما يهتمون في تجاوز مباريات تصفيات المجموعات لكن الامور خضعت للقوة المكسيكية التي ظهرت بشكل مخيف في الحصة الثانية وشوط المدربين وعكس حقيقة مستواه بشكل واضح وكان الاقرب للفوز منه للتعادل لانه فريق يتمتع بقدرات واعدة مهارية قدمت مستوى عالي

الشوط الاول

وكان منتخبنا الاخطر خلال الشوط الاول ونجح في التمرير ونقل الكرات الى منطقة المنافس كما صنع اللاعبين الفرص التي لم تستغل كما يجب ما عرقل من مهمة صنع فارق الاهداف واضاع عدة فرص حيث اللاعب محمد داود الذي افتقد للدقة في التعامل مع تلك الكرات واستغلال حالة الدفاع للمنافس في بداية اللعب والتحرك الواضح وكان مهما ان يتقدم وينهي الشوط الاول بالهدف الذي كان باستطاعته ان يضاعفه لكن تاخر اسناد لاعبي الوسط في دعم الهجمات التي احتاجت للتنظيم قبل ان تظهر فرصة حلحلة الامور بعد الخطورة الواضحة التي ظهر عليها منتخبنا غير ان اللاعبين كانوا بحاجة الى قراءة الامور بعدما استمروا يقدمون اداءا مهما لكنه افتقر للتنظيم على عكس الفريق المنافس الذي استثمر قدرات عناصره المهارية المتوقعة واهميتهم في التأثير اللعب من خلال مهارات اللاعبين ولدى الفريق لاعبون ينقلون الكرة بسهولة كما ظهر منظما وفي لياقة بدانية عالية وشهد قوة احتكاك اللاعبين التي واجه فيها منتخبنا عبر الاستحواذ الفردي والسيطرة والحد من خطورة منتخبنا والتعامل مع الوقت كما كان يخطط مدربهم قبل ان يستمر منتخبنا وفرض سيطرة نسبية لكن الظهور الفني كان للفريق الاخر كما شاهدناه في الشوط الثاني عندما ظهر بوجه مغاير تماما واستغل تراجع منتخبنا للدفاع عن الهدف في خطا فني قاتل كاد ان يدفع ثمنه الفريق ويخرج بنتيجة غير التعادل بعدما نجح اللاعب روبرتو من تسجيل هدف التعادل مستغلا خطا المدافع عباس ليضع الكرة على يسار الحارس علي عبادي قبل ان يعيد المباراة للبداية وما حفز الفريق المكسيكي في تصعيد نوع الاداء الذي تغير مباشرة والتوجه واللعب في منطقتنا التي تخلى عنها اللاعبون بشكل غريب ويدعو للتساؤل وطرح نفسه الطرف القوي المؤثر ومالت السيطرة كاملة للمكسيك الذي استحوذ على الكرة وتلاعب بفريقنا الذي افتقد للتوازن والتواجد في منطقة الوسط وكانه يكرر اخطاء منتخباتنا الأخرى في تقديم نفس السيناريو ما شكل ضغطا واضحا على منطقتنا بعد الانفتاح المكسيكي من الجهة اليسرى من مصدر الخطورة الاكبر وكاد ان يضيف هدف الفوز لولا براعة الحارس علي عبادي الذي تحمل وزر الاخطاء الدفاعية وتراجع اداء منتخبنا بعد ان ظهر الفريق الاخر بالحالة الهجومية العالية والسيطرة على الكرة وتناقلها برهاوة وشكل خطورة كبيرة استمرت من الجانب الايسر كما حصل على عدد من الركلات الركنية بسبب ارتقاء المستوى وحالة الانسجام ومهارات اللاعبين التي كشفوا عنها خلال الشوط الثاني عندما شاهدنا فريقا مختلفا في كل شيء وكان الاقرب للفوز وظهر قادرا وكل شيء اختلف امام فريقنا الذي تراجع كثيرا بعد الحد من خطورة لاعبينا وعزل المهاجم محمد داود فيما ظهرت الاخطاء القاتلة في نقل الكرة كما ظهرت الفوارق في السيطرة على الكرة في وضع تعقد مع مرور الوقت بسبب تراجع الوضع البدني للاعبينا ما تسبب في اصابة اكثر من لاعب ويبدو ان الاجواء المناخية اثرت على الاداء الذي تاثر بهطول الامطار ايضا ما زاد من مشاكل فريقنا الذي عاش ضغطا وتوقف عطاء عناصره التي كان يعول عليها وعجزت عن تقديم المستوى والتعرض للأخطاء التي حصل بسببها اربعة لاعبين على الانذار ومع مرور الوقت زاد تفكك فريقنا الذي فشل في جمع قواه والعودة للمباراة التي صعبها على نفسه وافتقد للثقة قبل الفشل في البحث عن الحلول للعودة للمباراة امام السيطرة المكسيكية الذي واصل الاداء المقنع والاخطر واقترب من حسم المهمة د73 خصوصا الكرة التي اطلقها اللاعب ديكو وابعدها بصعوبة عبادي الذي كان وراء خروج المنتخب بنتيجة التعادل وخطف نقطة من احد الفرق التي حظرت للمنافسة على اللقب وكاد ان يعاقب فريقنا الذي ظهر بوجه مختلف طيلة وقت الشوط الثاني بفضل ما يمتلكه من لاعبين مهارين ونجحوا في تقديم الاداء الفني العالي والاستحواذ على الكرة بنسبة عالية 63% مقابل 37%

نتيجة التعادل

مهم ان يخرج منتخبنا بنتيجة التعادل والحصول على النقطة وتجاوز مهمة لم تكن سهلة وقدم عدد من اللاعبين الدور المهم لكن الفريق افتقد للجهد الجماعي الذي يفترض ان يظهر اكثر من الذي شاهدناه وكان فريق الشوط الواحد

وهنا تاتي اهمية الوقوف على الاخطاء الفنية التي رافقت الاداء الفردي والجماعي والوضع البدني حتى البدلاء لم يعكسوا الدور المطلوب منهم في مهمة كان بإمكان المنتخب ان يظهر بشكل افضل وان يثبت جدارته قبل ان يختفي في الشوط الثاني حينما ظهر التراجع الفني عند اغلب اللاعبين ما عرضهم للإصابة وكذلك ارتكاب الاخطاء ولحصول على اربع انذارات

وبلاشك ان المباراة شكلت بداية مهمة للمنتخب وعليه ان يظهر بشكل افضل في لقاء تشيلي المهمة التي ممكن ان تنقذ المشاركة وعبور تصفيات المجموعة لان غير ذلك يعني الفشل والخروج المبكر لان مباراة الانكليز لاتبدو سهلة بعد المستوى العلي الذي قدمه وتوجه بعدد الاهداف

كما كان على المدرب ان لايبرر مستوى وتراجع اداء بعض اللاعبين والفريق الى فترة الاعداد لانه المعني فيها من خلال برنامج يفترص ان ياتي متكامل وان يدخل خوض المباريات مع فرق قوية ومعروفة قبل اطلاقا التبريرات التي لم تكن في محلها امام طموحات الظهور المطلوب ولان الامور تتعدى ذلك الكل يدرك مدى قيمة البطولة وحجم الفرق المشاركة وانجازاته اي كل المدارس الكروية اليوم موجودو في الهند

اللقاء المقبل

الاهم ان يظهر المنتخب بحال افضل في اللقاء المقبل اذا ما ارد البقاء لان نتيجة مباراة الغد قد تحدد مصير الفريق مع ان الحديث عن التأهل للدور المقبل سيكون من جولة الغد التي تتطلب اللعب بخيار الفوز عبر تجاوز الاخطاء واللعب بقوة لان غير ذلك سيزيد من صعوبة المهمة الممكن ان يتداركها الفريق عبر تقديم الاداء القوي واللعب بفاعلية وتقديم المزيد من اللعب المنظم طيلة وقت المباراة التي تظهر هي الاخرى غير سهله ولأننا سنلاقي منافسا قويا بعيدا عن خسارته امام منتخب انكلترا لكن هذا لايعني انه افتقد لروح الصراع والانتقال لدور 16 الذي سيجد الوصول اليه عبر بوابة منتخبنا التي تظهر بحاجة ماسة للتأهيل والترميم وان يلعب كل الوقت لحسم مستقبله في البطولة والتقدم الى الدور المقبل وهو ما يدركه المدرب قحطان جثير لحل الاخفاقات التي رافقت الاداء مام المكسيك وتحديد التشكيلة التي لديها الارادة في التعامل مع المباراة القادمة التي لاتقبل نتيجتها غير الفوز من خلال دخولها بثقة

ويقول مدرب الناصرية السابق كاظم صبيح علينا ان نعترف ان المنتخب لعب شوطا واحدا لكنه لم يظهر متكامل وكشف عن حقيقته في الشوط الثاني بعدما ظهر الطرف المكسيكي تفوقا في اللعب الفردي والانتقال والتحرك ونقل الكرة وتهديد المرمى وهذا يرجع الى حالة السيطرة والتحكم في المباراة التي قلبها بكل تفاصيلها لمصلحته وعكس من انه الفريق القوي لكن هذا لايمنع من منتخبنا كان بمقدوره ان يخرج بنتيجة الفوز وحسم الامور عبر الشوط الاول لانه لعب على اخطاء الفريق المكسيكي وفاجأه بالهدف المبكر ما لخبط من حسابته وكانت الامور واضحة امام منتخبنا في خطف الفوز لو تعامل مع الفرص الخطرة والافضلية النسبية بشكل افضل لكن يبدو تاثر بسمعة الفريق المكسيكي وتمرسه في البطولة كما يبدو ان فترة اعداد منتخبنا لم تظهر متكاملة كما تحدث عنها المدرب قحطان جثير وهذا لايعني اعفاءه من مسؤولية الاداء والتراجع الغير مسوغ في الشوط الثاني .

وكاد ان يخسر المباراة لكن علينا ان نستفيد من الاخطاء وان يقدم مستوى افضل لتحقيق امال المشاركة التي ينتظرها الشارع في ان يقدم المنتخب الاداء القوي وان تظهر جميع عناصره بالمستوى المطلوب خصوصا تلك التي يعول عليها والتي بقيت معه منذ احراز اللقب الاسيوي مع ان عدد من اللاعبين اثبتوا جدارتهم لكن الاهم ان يلعب الفريق بحالة الانسجام وتجاوز الاخطاء والاجواء المناخية التي شكا منها اللاعبين منذ الوصول الى مدينة المباريات

ويقول الحكم الدولي السابق محمد صاحب كانت مباراة مهمة وكان على لاعبينا الحفاظ على التقدم وانهاء المهمة مع ان مباراة الافتتاح اكثر ما تظهر صعبة على جميع الفرق ومع الاداء المقبول الذي قدمه الفريق في الشوط الاولى.

كان الاجدر ان يقدم ما عليه في شوط الحسم وعدم التفريط بالتقدم والابقاء عليها للنهاية والخروج بالنقاط لكن علينا ان نعترف بقوة الفريق المكسيكي الذي ظهر بالحالة الفنية العالية وقدم المستوى الذي كاد ان يتقدم به لتحقيق النتيجة المطلوبة لولا براعة الحارس علي عبادي الذي نجح في رد الكرات الصعبة وكان وراء خروج الفريق بنتيجة التعادل التي تعد مقبولة امام احد الفريق القوية.