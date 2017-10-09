بولندا تصعد للمونديال والدنمارك تتأهّل إلى الملحق الأوربي

منتخب إنكلترا يهزم لتوانيا وينهي التصفيات بدون خسارة

{ مدن – وكالات: صعد المنتخب البولندي إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا، بعدما حقق انتصارا مثيرا وتغلب على ضيفه منتخب مونتنيجرو 4 / 2 اول امس الأحد في الجولة العاشرة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات الأوربية. وتأهل المنتخب الدنماركي إلى الملحق الأوربي المؤهل للمونديال،كواحد ضمن أفضل ثمانية منتخبات أحرزت المركز الثاني، بعدما تعادل مع ضيفه الروماني 1 / 1، كما شهدت المباراة الأخرى في المجموعة الخامسة تعادل كازاخستان مع أرمينيا 1 / 1 . ورفع منتخب بولندا رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة ليتأهل مباشرة إلى النهائيات، وتلاه المنتخب الدنماركي في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، ليحافظ على فرصته في المشاركة بالمونديال، بينما انتهى مشوار منتخبات مونتنيجرو ورومانيا وأرمينيا وكازاخستان في التصفيات. وعلى ملعب ملعب سلاسكي الدولي في وارسو، تقدم المنتخب البولندي بهدفين سجلهما كريستوف ماكزينسكي وكاميل جروشيسكي في الدقيقتين السادسة و16،ثم تعافى منتخب مونتنيجرو في الشوط الثاني وتعادل بهدفين أحرزهما ستيفان ميوجوسا وزاركو توماسيفيتش في الدقيقتين 78 و83 . وانتفض المنتخب البولندي خلال الدقائق الأخيرة وحسم المباراة لصالحه بهدفين سجلهما روبرت ليفاندوفسكي وفيليب ستويكوفيتش لاعب مونتينيجرو (بالخطأ في مرمى منتخب بلاده)، في الدقيقتين 85 و87 . أما منتخب الدنمارك فقد صقط في فخ التعادل على أرضه أمام ضيفه الروماني 1 / 1، لكنه حسم تأهله للملحق الأوربي وحافظ على فرصته في الصعود للمونديال. وعلى ملعب باركن ستاديون، تقدم منتخب الدنمارك بهدف سجله كريستيان إيركسن من ضربة جزاء في الدقيقة 60،ثم أدرك سيبريان لوان دياك التعادل لرومانيا قبل دقيقتين من النهاية. وأنهى المنتخب الروماني المباراة بعشرة لاعبين حيث طرد كريستيان جانيا من صفوف الفريق في الدقيقة 63 لحصوله على الإنذار الثاني. وبالنتيجة نفسها تعادل منتخب كازاخستان مع ضيفه منتخب أرمينيا، في المباراة الأخرى بالمجموعة الخامسة. وتقدمت أرمينيا بهدف للاعب هنريك مخيتريان في الدقيقة 26،ثم أدرك باورزان توريسبيك التعادل لكازاخستان في الدقيقة 62 . وحافظ المنتخب الإنكليزي لكرة القدم على سجله خاليا من الهزائم، في مشوار التصفيات الأوربية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، بتغلبه على مضيفه منتخب ليتوانيا 1 / صفر اول امس الأحد في الجولة العاشرة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة. فيما تغلب منتخب سلوفاكيا على مالطا 3 / صفر، ليضمن المركز الثاني في المجموعة، فيما تعادل المنتخب الأسكتلندي أمام مضيفه السلوفيني 1 / 2 لينتهي حلم التأهل للمونديال بالنسبة لهما. ويدين المنتخب الإنكليزي بالفضل في هذا الفوز للاعبه هاري كين، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 من ركلة جزاء. ورفع المنتخب الإنكليزي رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان قد ضمن تأهله للمونديال بعد أن تغلب على سلوفينيا 1 / صفر يوم الخميس الماضي، فيما توقف رصيد المنتخب الليتواني عند ست نقاط في المركز الخامس. يذكر أن هذا الفوز هو الثامن للمنتخب الإنكليزي مقابل تعادلين فقط، فيما تعد هذه الهزيمة هي السادسة للمنتخب الليتواني مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مباراة. وفي المباراة الثانية، حسم منتخب سلوفاكيا المركز الثاني بتغلبه على منتخب مالطا 3 / صفر، حيث سينتظر بقية مباريات هذه الجولة في المجموعات الأخرى لتحديد ما إذا كان سيصعد للملحق الأوربي كواحد من أفضل ثمانية منتخبات أصحاب المركز الثاني من عدمه. وسجل أهداف المنتخب السلوفاكي آدم نيميك (هدفين) في الدقيقتين 33 و62 وأوندريج دودا في الدقيقة 69 . ورفع منتخب سلوفاكيا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام المنتخب الإسكتلندي، فيما توقف رصيد منتخب مالطا عند نقطة واحدة في المركز السادس الأخير. وفي المباراة الثالثة، سقط منتخب أسكتلندا في فخ التعادل 2/2 أمام مضيفه منتخب سلوفينيا ليتبخر حلم الفريقين في التأهل للمونديال. وسجل هدفي المنتخب الاسكتلندي ليج جريفيث وربير سنودجراس في الدقيقتين 78 و83، فيما سجل هدفي المنتخب السلوفيني رومان بيزجاك في الدقيقتين 52 و72 . وأنهى المنتخب السلوفيني المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد بوستيان سيزار في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة. وبهذا التعادل رفع المنتخب الأسكتلندي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف المنتخب السلوفاكي، كما رفع المنتخب السلوفيني رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع.

غياب فيلايني

على صعيد اخر كشف الاتحاد البلجيكي عن مدة غياب مروان فيلايني، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي عن الملاعب، بعد تعرضه لإصابة في الركبة، في مباراة المنتخب البلجيكي أمام البوسنة والهرسك في تصفيات المونديال. ووفقًا لما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن مروان فيلايني، سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين بعد تعرضه للإصابة.

وقال الاتحاد البلجيكي عبر حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: مروان فيلايني سيغيب لأسبوعين، بعد إصابته بالتواء في الركبة، سيكون على ما يرام قريبًا. وكانت التقارير قد أثارت الذعر في صفوف نادي مانشستر يونايتد، بعدما أكد المدير الفني للمنتخب البلجيكي،روبرتو مارتينيز، أن اللاعب قد يكون تعرض لإصابة قوية في أربطة الركبة. وسيغيب مروان عن مباراة مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل أمام ليفربول، في الدوري الإنكليزي الممتاز، في معقل الريدز.