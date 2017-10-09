بيريز يُحضّر لموسم إنتقالات ضخم في ريال مدريد

{ مدريد – وكالات: كشفت تقارير صحفية إسبانية اول امس الأحد، تحضير فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، لصيف انتقالات ضخم، في مدة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع إمكانية ضم لاعبين أو ثلاثة من الطراز العالمي. وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية إن فلورنتينو بيريز يريد أن يعود لسوق الانتقالات بقوة الصيف المقبل، رغم أن المدير الفني الحالي للفريق الملكي زين الدين زيدان، يعارض أفكار بيريز. وأوضحت أن بيريز بات مقتنعًا بأن اللعب بخطة 4-4-2 في ظل كمية لاعبي الوسط ذوي الجودة العالية في الفريق، مثل ماركو أسينسيو وداني سيبايوس وإيسكو وتوني كروس ولوكا مودريتش وكاسميرو وماتيو كوفاسيتش. وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن نادي ريال مدريد مصمم على التضحية بالدولي الويلزي جاريث بيل، الذي يعاني من كثرة الإصابات مع الفريق الملكي في الآونة الأخيرة، خاصة وأن هناك عددًا من الأندية مهمتة بضمه على رأسها مانشستر يونايتد.

فكرة اولية

وتسيطر على فلورنتينو بيريز فكرة أولية، وهي وضع كريستيانو رونالدو في مركز المهاجم بدعم من كريم بنزيمة، أو التعاقد مع لاعب من نوعية كبيرة مثل الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي. وأوضحت الصحيفة أن ديبالا ليس الهدف الوحيد أمام بيريز، فهناك أيضًا روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند، وكذلك هاري كين مهاجم توتنهام الإنكليزي، الذي ربطته الصحافة بقوة بالانتقال لريال مدريد خلال مدة الانتقالات الصيفية المقبلة. من جانب آخر، يريد فلورنتينو بيريز استمرار كريستيانو رونالدو، لكن هناك بعض التقارير تشير إلى إمكانية رحيله للدوري الإنكليزي الممتاز مرة أخرة قبل الذهاب للدوري الأمريكي لكرة القدم وخاصة مع المشروع الجديد للإنكليزي ديفيد بيكهام. وأكدت الصحيفة أن بيريز يريد التعاقد مع ظهير أيمن بناءً على تطور حالة اللاعب دانييل كارفاخال، ويعد ألفارو أودريوزولا الهدف المطروح على طاولة ريال مدريد. كما يسعى رئيس المرينجي لتدعيم مركز حراسة المرمى، وتشير التقارير إلى اهتمام بيريز بضم البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى تشيلسي الإنكليزي، الذي يرفض حتى الآن تجديد عقده مع البلوز، كما أن هناك اهتمامًا بالإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس ميلان، إضافة لحارس أتلتيك بيلباو كيبا أريزابالاجا.

ملحق المونديال

ويخشى ريال مدريد الإسباني، تواجد عدد كبير من لاعبي الفريق رفقة منتخبات بلادهم لخوض مباريات الملحق في تصفيات أوربا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018 . وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتيين لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش والفرنسي رافاييل فاران والويلزي جاريث بيل، قد يشاركون مع منتخبات بلادهم في الملحق، وهي المدة التي تسبق مواجهة صعبة للنادي الملكي ضد أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة بالدوري الإسباني. وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد قلق من إيقاع القرعة هذه المنتخبات في مواجهات صعبة قد تؤثر على المخزون البدني للاعبين، ما قد لا يجعلهم في أتم جاهزية لمباريات الفريق عقب التوقف الدولي. وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغال وفرنسا وويلز، قد تتواجد في التصنيف الأول، بينما كرواتيا في التصنيف الثاني بسبب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كما أن هناك منتخبات قوية مثل إيطاليا قد تتواجد في التصنيف الثاني أيضا، ما يعني أن القرعة لن تكون سهلة على لاعبي الفريق الملكي. ويحتاج البرتغال وفرنســــــــا للفوز في آخر مباراة في التصفيات لضمان التأهل مباشرة لبطولة كأس العالم، دون الحاجة إلى ملحق، بينما بواجه ويلز وكرواتيا صعوبة في التأهل وسيحاولان إيجاد مكان بين أفضل أصحاب المركز الثاني لضمان فرصـــــة أخيرة للتأهــل.