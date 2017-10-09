مباريات الأرجنتين تضع برشلونة وإشبيلية في ورطة

{ مدريد – وكالات: لم يضمن المنتخب الأرجنتيني حتى الآن بطاقة ترشحه لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، إذ يحتل المركز السادس برصيد 25 نقطة، ويحتاج للفوز على منتخب الإكوادور لضمان الحصول على المركز الخامس على الأقل و الوصول لمبارتي الملحق. بعد أن ينتهي الالبيسيلستي من مباريات التصفيات، وفي حالة وصوله للمركز الخامس سيضطر لمواجهة منتخب نيوزيلندا المتأهل للملحق عن قارة أوقيانوسيا، والتي قرر لها الإتحاد الدولي أن تلعب بنظام الذهاب و العودة يومي 8، و14 أو15 نوفمبر المقبل. ستتمثل المشكلة بالنسبة لبرشلونة وإشبيلية في إنضمام أكثر من لاعب مهم في الفريقين مع الأرجنتين وفي مقدمتهم ليونيل ميسي و خافيير ماسكيرانو من البلوجرانا، و إيفير بانيجا وجابرييل مريكادو و جيدو بيتزارو من إشبيلية، وفي ظل سفر اللاعبين لمسافة 19 ألف ميل إلى نيوزيلندا، سيساهم ذلك في إرهاق اللاعبين قبل مواجهة الفريقين. ومن المقرر أن يواجهة برشلونة فريق إشبيلية في الجولة الحادية عشر من الليجا يوم 5 نوفمبر، مما لن يعطي للاعبين الدوليين فرصة كافية للراحة قبل السفر لنيوزيلندا، بالإضافة للسفر لخوض المباراة الثانية في الأرجنتين، ومن ثم العودة لبرشلونة للمشاركة أمام ليجانيس.