إنفصال أم إنعدام؟ بلاد الرافدين وحراب التقسيم

الدول الأوربية تثبّت حدود البلدان على هواها

شهد محمد الأسدي

النجف

في ظل تداعيات الظروف السياسية الملتهبة وتدهور مؤسسات داعش الارهابية على الساحة العراقية والتقاتل بين الأحزاب المدنية والأحزاب الوطنية الأجندات المسلحة على المصالح و المنافع واقتسام أكبر جزء من كعكة العراق!! تظهر مخططات إسرائيلية دولية كبرى لزيادة الطين بلة و لتسهيل السيطرة على عموم الأراضي العراقية من باب مبدأ اليهود “فرق تسد” نظمت الموساد مؤامرة دفينة كبرى على “وحدة العراق العظيم ” وحفظ سيادته وحدوده بدفع اقليم كردستان العراق للانفصال عن العراق وتشكيل دولة ذات حدود مستقله، عن طريق إجراء استفتاء انتخابي في الخامس والعشرين من أيلول الماضي.

وماله من تأثير على خارطة الشرق الأوسط …في ظل التركيز وشحذ للهمم لطرد تنظيم “داعش” الارهابي ودحره من المنطقة …

كما طالب رئيس الإقليم مسعود البارزاني في خطاب أمام برلمان إقليم كردستان “بالاستعجال بالمصادقة على قانون تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكردستان، لأنها ستكون الخطوة الأولى، وثانيا إجراء الاستعدادات للبدء بتنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير . في الخامس والعشرين من أيلول الماضي.

“مفهوم المصطلح الدولي”

“حق تقرير المصير”

في الإنكليزية:

“SELF – DETERMINATION”

هو مصطلح في القانون الدولي يعني منح الشعب او السكان المحليين شكل السلطة التي يريدونها وطريقة تحقيقها بشكل حر وبدون تدخل خارجي .

يبنسب هذا المصطلح إلى رئيس الولايات المتحدة الأميركية “وودرو ويلسون” مع أنه جرى استخدام مصطلحات متشابهة من قبله . حيث كان هذا المصطلح في جوهر اتفاقية فرساي التي وقعت بعد الحرب العالمية الأولى وأمر بإقامة دول قومية جديدة في أوربا بدلا من الإمبراطورية النمساوية المجرية الامبراطورية الألمانية . وفي ما بعد كان هذا المصطلح من اهم المطالب المشروعة في مناهضة الاستعماربمعنى إنهاء السيطرة الأوربية على دول آسيا وأفريقيا.

تطرق مصطلح “تقرير المصير” إلى السكان الذين تربط بينهم لغة وثقافة وتاريخ مشترك (كالقومية) و يعيشون ضمن حدود واحدة.

اتضحت مشاكل هذا الحق المشروع وبدأت بالطفو على السطح خصوصا بين الحربين العالميتين وتمثلت تلك الإشكالية في ان قبول جميع المطالب في “حق تقرير المصير” الذي هدد بتقسيم أوربا إلى دويلات صغيرة ورسم حدود سياسية تحول دون حرية المواطنين في التحرك والبضائع وعندما حاولوا حل هذه الإشكاليات بخلق نظام فيدرالي مثل يوغسلافيا وتشيكو سلوفاكيا وغيرها ولكن سرعان ما باءت بالفشل وتبدد هذا الحل لأن تطبيق السلطة المشتركة لم بتقابل بالمرور لزمن طويل ناهيك عن عدم استقرار الناس ضمن نفس الحدود.

فيهود أوربا مثلا كانوا يقيمون ضمن تجمعات صغيرة في جميع أنحاء أوربا.

الغاء حكم

وكان الهنغاريون يعيشون بين هنغاريا نفسها و إقليم ترانسلفانيا عميق الأراضي الرومانية.ثم توالت المشاكل التي أعقبت هذه الفترة خاصة في فترة إلغاء الحكم الاستعماري، وفي السنوات الأربعين من القرن العشرين. والسنة ان الستين من القرن الحالي. جرى تعريف الحدود للدول في قارة آسيا وأفريقيا بموجب مصالح الدول الأوربية العظمى حيث كثيرا ما تجاهلوا نقاطاً مهمة كالدين، اللغة،العادات والتقاليد،وغيرها إلا أن الأمم المتحدة التي قبلت بحق تقرير المصير كجزء من ميثاق الامم المتحدة في تعديل عام (1955م)كما وافق الدول الاعضاء فيها “حق تقرير المصير ضمن الحدود القائمة ” مما نتج عن تصادم واختناقات في اقامة دول متعددة القوميات تواجه صعوبة في تطبيق حكم مشترك .

أعقاب الحرب العالمية الثانية جرى موازنة حق تقرير المصير من خلال اقامة منظمات التعاون الدولي وأهمها “الاتحاد الاوربي” في الدول الأوربية الذي يضمن الانتقال الحر للناس والبضائع ضمن الدول المشتركة فيه كما يضمن إطارا دستوريا موحدا بين الدول الاعضاء مع المحافظة على استقلالية كل دولة بين الدول الاعضاء ولكن سرعان ما ظهرت في الاوانة الأخيرة اهم المعوقات والمشاكل التي اصبحت تحديات معقدة منها ظاهرة “الهجرة” الآسيوية الأفريقية المكثفة التي فرضت تغيير في خارطة السكان في بعض الدول، وظاهرة “العولمة ” التطور السريع في وسائل النقل والمواصلات والاتصال السريع مما يخلق مجتمعات عالمية واتحادات تجارية دولية تختزل قوة الدول القومية والمنظمات الدولية التي أقامتها.

عندما نشأت الحركة الصهيونية وضعت نصب أعينها حق تقرير المصير لليهود ولكن ليس في المناطق التي يقيم فيها بل في أرض إسرائيل التي كان اليهود فيها أقلية ضئيلة . وهذه الصيغة لحق تقرير المصير تجعل من الحركة الصهيونية حركة استثنائية بين الحركات القومية التي نشأت في أوربا في أواخر القرن التاسع عشر و مطلع القرن العشرين . ولقد حظي المطلب الصهيوني باعتراف دولي “تصريح بلفور ” الذي شكل أساسا الانتداب البريطاني على فلسطين. اطلعت الحركة الصهيونية من خلال سنوات عملها إلى خلق أغلبية يهودية في إسرائيل من خلال هجرة اليهود إليها. فنتج اصطدام عن تطلع الحركة الصهيونية بخلق أغلبية يهودية وحق تقرير المصير في أرض إسرائيل بالتصادم مع العرب الفلسطينيين وحق تقرير المصير على الأرض ذاتها!! وبذور هذا الاصطدام كان النواة الأولى في خلق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني .

الدستور العراقي و حق تقريرالمصير” ما بعد “2003”

شهد العراق مابعد عام 2003 فترة من التناقض السياسي والفكري والتاريخي ان أصبح ساحة للتصارع والاقتتال في ظل غياب حكومة دستورية واعية وتحت عنوان “الديمقراطية ” أصبح كل يعيش كما يرغب ويحب !! خصوصا بعد أصبح الدستور العراقي ملون ومرن وجسر للعبور وصفحات من سطور بيضاء جاهزة الحشو لكل من هب ودب ومن كان له شأن او رأي آخر و الذي لايخلو من نكهة النعرات الطائفية والمحاصصات السياسية وفق مقومات أمريكية أصيلة! !!وبعد الكثير من المحن التي طالت الكيان العراقي ككل بسبب ما استحدثته الانامل الامريكة في خلق وخنق المجتمع العراقي وضربه في الصميم في اضعف نقاطه ونظام المحاصصة الطائفي حد النخاع ونهجعية الانتخابات المكشرة الانياب ناهيك عن دور الأحزاب السياسية والدينية و غيرهم من الليبراليين في خلق هكذا جو مرتبك ومتعلثم يسير نحو مستقبل مجهول المعالم!! و استحداث نظام المحاصصة الطائفي في الحكم الذي ارهق كاهل العراق كوطن واحد متعدد التوجهات والمعتقدات تاق العراقيون لعهد خال من المؤامرات والفتن الطائفية وسنين القهر والفاقة والمرض وفي ظل هذا الوضع المختنق والمتخندق والكثير الكثير من الصراعات الدموية بين الذين ارادوا وبشدة تمرير إنجاح الدستور العراقي الجديد بالموافقة على جميع مواده رغم الفجوات والثغرات التي تخللته ورفضها وناقشها طبقات شتى من شرائح المجتمع إلا أن المصالح للأحزاب السياسة والموافقة من المراجع الدينية أعطت الضوء الأخضر لتمرير موافقة هذا الدستور الذي انهى كل خلاف على التشكيك في النظام الاتحادي الذي نقل خارطة العراق من تأسيس الحدود البسيطة عام 1929م إلى حدود الدولة المركبة الذي جعل منه نظاماً مشتركاً في التعايش بالعملية السياسية ونقله من السلطة المركزية الى السلطة الاتحادية لإقليم كردستان وهذه أهم الفجوات التي جعلت منه هذه القنبلة و “حق تقرير المصير” للشعب الكردي ! متجاوزا بذلك احترام سيادة العراق كوطن واحد.

نظام سياسي

وادى هذا الانتقال في النظام السياسي تضمين حقوق شتى للسلطة المشتركة مع إقليم كردستان حيث لا يمكن الاحتيال عليها او الانسحاب منها او التمرد عليها إلا بالموافقة المشتركة بين السلطات أو التصادم في المصالح المشهد المالوف والدخول إلى مجابهة معارك دموية طاحنة….!

ولكن أكدت النائبة عن “ائتلاف دولة القانون” “عالية نصيف” أن “حق تقرير المصير” هو شأن دولي وليس شان داخلي ولذلك أن دعوات السياسيين الكرد لاستفتاء انتخابي لإقامة دولة هي دعوة باطلة غيرشرعية لانها تفتقر الى الغطاء الدستوري .

السلطة الاتحادية وسلطة الإقليم

وتفاقم المعوقات !!

أن اساس التعايش بين مكونات الشعب العراقي وفق الدستور الجديد والحفاظ على حقوق الفرد وإعطاء الموافقة في الترجيح إذا وجد خلاف بين السلطة الاتحادية والإقليم خلق أجواء من الحرية بتصرفات حكومة الإقليم

وإعطاء الدستور العراقي في المادة (33) حق للقومية الكردية في صلاحية تغيير و تعديل القوانين في الاقليم والقوانين المشرعة وهي ضمن الاختيارات المستقبلية، والمادة (4) التي تشمل:1-اللغة الكردية . 2-اصدار الجريدة الرسمية والتكلم والمخاطبات والاعتراف بالوثائق الرسمية… وفتح المدارس وغيرها من اصدار العملات النقدية الورقية الجوازات والطوابع.

المادة (114) مشتركة بين السلطات المكزية والاقليم “امورالبيئة والمياه الجمارك ” والمادة (1155)بينت ان كل ما لم يدخل حيز السلطة الاتحادية فهو من صلاحيات الإقليم،ان جميع المواد المشتركة السلطة تكون الصلاحية فيها للاقليم في حال وجود خلافات بينها . وهنا أعطى الدستور الجديد مساحات من الحرية للإقليم على حساب الشعب العراقي! !

واضحت لغة التهديد والوعيد في نبرة حكومة بغداد والتشنجات مع حكومة الاقليم نشوب عصر من المشاكل المعقدة والاختناقات في الإدارة المشتركة بين السلطتين ومن أهم هذه المعوقات:

موضوع النفط والغاز، و الاراضي المتنازع عليها وفق المادة(1400) من الدستور العراقي واختلاف الآراء عليها او انهاء توقيتاتها او بقائها لحين الإنجاز، وموضوع الجمارك الضرائب، الإيرادات غير النفطية، والتعدادالسكاني، وعلاقة الإقليم مع والتنظيمات المسلحة، وعلاقته مع الدول المجاورة مثل تركيا المخالفة بالرأي مع حكومة بغداد، وموقفها مع حكومة إيران وسوريا لاشتراك الحدود الجغرافية ..والتسليح المباشر من دول العالم… وغيرها من الاختلافات لأنها تمس بالوضع الاقليمي لمنطقة تبدلات و تغيرات على خارطة الشرق الأوسط للسنين العشرين المقبلة.

الضفة المجاورة للتطرف…!!!

إذا حكمنا بموضوعية بعيدا عن التعصب والشوفينية على قرار الانفصال وما للاكراد من احقية في تقرير مصيرهم فلهم الحق في الاستفتاء ولكن لنضع قرار الانفصال في ميزان ذي كفة عادلة ايجابيات الانفصال في كفة وسلبيات الانفصال في كفه الآخر ترى لمن الغلبة؟ إيجابيات الانفصال!

أم سلبيات الإنفصال! وماللانفصال من آثار سلبية قد تكون مدمرة على الشعب الكردي الذي أصبح يعاني منذ البارحة من ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ وارتفاع أسعار الوقود الذي انتج أزمة وقود في شمال العراق “كردستان” حيث بدأت من مساء الإستفتاء، و يذكر بأن سعر اللتر الواحد اصبح 750 ديناراً. وأنباء تقول سينفذ الوقود غداً. مما اولد طوابير السيارات أمام محطات التعبئة. .. كما صرح رئيس دولة تركيا “رجب اردوغان” بغلق المنافذ الحدودية مع الإقليم في الأيام المقبلة..

والقادم سيكون اقوى وأشد… فهل الشعب العراقي المضطهد على مدى سنين بحاجة ملحة لأن يخنق نفسه في خناق سلاسل العوز و الفاقة !!! ناهيك عن سلاسل العبودية التي سيتعرض لاطواقها بعد أن يصبح فريسة سهلة المنال!! كما له من تأثير مباشر في

تهديد استقلال العراق وحفظ سيادته ككيان واحد!!

الجماعة الإسلامية الكردستانية تلقي خطابها …

الجماعة الاسلامية الكردستانية تعلن موقفها من الاستفتاء /العراقية نيوز

بسم الله الرحمن الرحيم

يا جماهير كردستان المحترمة

الاحزاب السياسية

اعضاء و مؤيدي الجماعة الاسلامية الكردستانية

نرى من الضروري ان نبين موقفنا من قضية الاستفتاء والاستقلال بوضوح وباختصار و كما يلي:

11- نؤكد مرة اخرى و كما اكدنا مرارا وفي مناسبات عديدة قناعتنا بان شعب كردستان كباقي شعوب الارض الاخرى له حق مشروع في العيش في بلاده بادارة وارادة حرة ومستقلة تحت ظل دولته وكيانه المستقل .

2- سبق واعلننا فيù (6/4/20144) كارضية للاستقلال وفي مؤتمر صحفي مشروعنا للوصول الى دولة كردستان المستقلة ولكن اصحاب القرار لم يسمعونا.

3- فيما يتعلق بالاستفتاء المزمع اجراءه في ù (25/9/2017) اكدنا مرارا وبصوت جهوري وصريح في الاجتماعات الخاصة و وسائل الاعلام موقفنا وتصورنا بان هذا الاستفتاء (يفتقر الى تهيئة الارضية له على الصعيد الداخلي و الاقليمي و العالمي و جاء بقرار حزبي ولم ينظم بقانون ولم يتخذ بقرار مؤسساتي جماعي) ولهذ فاننا نتخوف أنه معرض وبشكل جدي ان لا يأتي بالنتيجة المرجوة منه وأن يؤدي إلى نتائج عكسية ولكن للأسف لم يراعوا ملاحظاتنا وانتقادتنا نحن وغيرنا حول كيفية اجرائه وظروف إجراء هذه العملية كونها في الأصل قضية وطنية عامة.

4-ان تقصير اصحاب القرار في الاقليم في عدم تهيئة الارضية الداخلية والاقليمية والدولية للذهاب نحو الاستقلال لا يبرر باي حال المواقف السلبية للقوى العظمى وباقي دول العالم و اغلب الاحزاب السياسية العراقية الذين لا يقرون بالحقوق الطبيعية و الشرعية لشعب كردستان.

وكان لابد من تهيئة الارضية للاستفتاء في المناطق الكردستانية المتنازع عليها وان عدم تهيأة هذه الارضية ينذر بحدوث اعمال عنف فيها.

55- متى اجري الاستفتاء سيكون صوتنا (نعم) لان اي كردي مخلص اذا سأل، هل تريد ان تكون لك دولة مستقلة؟ بلا شك سيكون جوابه(نعم) ولكننا في الوقت ذاته فاننا نحمل من اتخذ قرار الاستفتاء مسؤولية كل النتائج السلبية التي نتخوف منها.

“الجماعة الاسلامية الكردستانية”

4/1/1439 هجرية

24/9/2017 ميلادية

مقاطعة الإستفتاء

رئيس كتلة التغيير النيابية النائبة سروه عبد الواحد،: تعلن عن مقاطتها لاستفتاء اقليم كردستان، معتبرة ان الاعتراف بالاستفتاء يعني “غض الطرف” عن الفساد وسرقة ايرادات النفط وهدر المال العام.

وقالت عبد الواحد في بيان، “قاطعت الاستفتاء لأني لا أستطيع غض الطرف عن الفساد وسرقة ايرادات النفط، والمقاطعة هي عدم اعتراف بشرعية البارزاني فكيف لي ان اذهب لتصويت دعا اليه رئيس غير شرعي، كيف لي تلبية مطلبه وهو اغلق البرلمان وطرد رئيسه، لماذا اصوت نزولا لرغبة شخص لم يحترم اصوات اكثر من 500 الف ناخب كردي اردوا الشراكة في الحكم لكن باتصال هاتفي تم الغاء الشراكة وارسل وزرائهم الى بيوتهم”.

واضافت عبد الواحد، “ماذا اقول لشهداء الصحافة الذين اغتيلوا في ظل حكم رئيس لا يفكر بحقوق مواطنيه، كيف اواجه شهداء 17 شباط والايام الاخرى الذين تم تصفيتهم لانهم طالبوا بتحسين وضعهم المعاشي وانهاء الفساد”.

وتابعت عبد الواحد، “اذا اعترف بهذا الاستفتاء فانني اغض الطرف عن الفساد وسرقة ايرادات النفط وهدر المال العام، لذا فقد قررت المقاطعة رغم انني لا استطيع الذهاب لاربيل كي اصوت ببساطة لانني ممنوعة من دخول اربيل فهؤلاء الذين يمنعوننا من حقنا في العودة لديارنا كيف لي ان اثق بهم”.

العبادي: إستفتاء كردستان

” لعبا بالنار”!!!!

أكد رئيس الوزراء د. حيدر العبادي /للسومرية نيوز:

إن إستفتاء إقليم كردستان المزمع اجراءوه في الخامس والعشرين من أيلول “لعبا بالنار” محذرا من فتح الباب على مصراعيه “لدول عدم احترام” حدود ودستور العراق كما وجه دعوة أخوية للقادة الكرد .

كما وجه في مقبلة أجرتها قناة “رووداو” الكردية، أنه وجه دعوة أخوية خالصة للقادة في كردستان ان قرار الاستفتاء خطير،واعتبره “لعبا بالنار ” لافتا “ان كل المكتسبات التي حققها مواطنونا الكرد العراقيين معرضة للتهديد”

أضاف العبادي أنه “عندما تفتح خلافا مع الكل ولا تعترف بالحدود ولا بالدستور ولا بالقانون العراقي وتطلب من الدول الأخرى الاعتراف فإن هناك تناقضا” واستدرك”أنت الآن تفتح الباب على مصراعيه امام الدول لعدم احترام الحود والدستور العراقي وتشجع الآخرين على التدخل بالشأن العراقي وهذه خطورة!”

وتابع “ان هناك مشكلة بيت الاقليم والحكومة الاتحادية يجب حلها في جو اخوي وليس انفصاليا” مؤكدا “أننا نفتح ابواب الحوار لكل شيئ ولكن لدينا دستورا يجب نلتزم به”.

كما أكد العبادي اتفاقه مع نظيره التركي بن علي يليديرم في يوم

في يوم الجمعة للعمل سويا لدفع قرار استفتاء إقليم كردستان المزمع إقراره في الخامس والعشرين من أيلول،الذي أعتبره يلديرم “خطوة خاطئة”.

وأعلن الرئيس التركي “رجب طيب اردوغان” الجمعة عن تقديم موعد اجتماع مجلس الأمن القومي التركي بشأن قرار إقليم كردستان المزمع إقراره في الخامس والعشرين من أيلول متعهدا باتخاذ قرار نهائي بعد الاجتماع، موضحا أنه اعتبر قرار الإقليم “قلة خبرة سياسية ” .

كما أصدرت الولايات المتحدة يوم السبت بيانا أوضحت فيه عدم تأييدها لقرار الإقليم مؤكدة أنه يضعف ويشتت من الجهود الرامية في الحاق الهزيمة “بداعش الارهابي” فيما اعتبرته “استفزازا وزعزعة للاستقرار “

كما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عدم تأييدها لاستفتاء كردستان،محذرة من تأثيره على استقرار الشرق الأوسط، كما اقترحت إجراء محادثات غير مشروطة بين بغداد واربيل.

الأنامل الصهيونية تحرك بيادقها العراقية!!!

بعد هذا الاستعراض من من والهفوات والفجوات التي ارتكبوها الأحزاب الدينية ذات الرؤوس المستديرة والأحزاب السياسية الدسمة والثقيلة الوزن وبعض الليبرالين وانشغالهم بالصراعات اللامنهجية لضمان مصالحهم واستمرار الرواتب الوهمية وديمومة ترف ورفاهية عوائلهم في الدول الأوربية و النهجعية في الاستبداد بالرأي وكتمان صوت الرأي الآخر والحرص على تعتيم شمعته في ساحة المعترك العراقي وعلى حساب الشعب العراقي المستنزف الدماء …

من المسؤول..؟؟!

– التجاوز الدولي المباح على الاراضي العراقية واقتصاص ايران (600) كيلو متر مربع من الاراضي العراقية؟

– مجزرة شهداء سبايكر وبيع نصف محافظات العراق وتسليمها باليد؟

– توغل داعش وتوليه السيطرة في الحكم على الأراضي المحتلة من قبل تنظيمات داعش الإرهابية؟

– مجزرة شهداء الكرادة التي راح ضحيتها الإنسانية في العراق ومئات الأرواح والتي أصبحت حالة من ألف.!

– ثم استغلال الساسيين الاكراد والضرب بالصميم بقرار الانفصال الكردي لإقليم كردستان …!! سؤال يطرح نفسه على طاولة النقاش والتساؤل والتداول

هل هذا الحوار سيناريو مسرحية أمريكية – صهيونية بحت!

وكما هو الحال …. يبقى السؤال هل

كل هذه المسرحية في نهاية المطاف لعبة أم ابتزاز.