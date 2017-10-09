إرحلوا عنّا فقد يئسنا منكم

ارحلوا عنا .. قد يئسنا منكم .. سرقتم خيراتنا .. أسستم الفساد في بلادنا .. قمعتم حرياتنا .. أقمتم السدود والحواجز بين إخواننا .. تجتمعون إجتماعات هزلية .. أهنتم كرامة شعوبنا .. أجلبتم العار علينا ..

أما آن لكم أن تستحوا من أنفسكم .. ألا تخافون ربكم؟ ..

ألا تخشون “يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ”؟

ألم تأت إلى عقولكم تلك الآية “إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ”؟

ألم تقرأوا تلك الآية ” إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ”؟, أم أنكم “صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ”؟. وواقع العراق بعد التغيير (2003) قدّم صورة مناقضة لـ(رجل الدولة).

ففي السنوات العشر الماضية بلغ المنهوب من الثروة الوطنية ما يعادل ميزانيات خمس دول عربية مجتمعة. وتجاوز عدد المشاريع الوهمية تسعة آلاف بكلفة مئات الترليونات العراقية، وأحاط الحاكم نفسه بأفراد أسرته وأبناء عمومته، معتمدا مبدأ الولاء، ومستبعدا الخبراء وذوي الكفاءة.

وصارت الحقائب الوزارية والمراكز الحساسة في الدولة تباع وتشترى.

وتحوّل الفساد من خزي إلى شطارة، فضلا عن تردّي الخدمات وزيادة من هم تحت مستوى خط الفقر إلى أكثر من خمسة ملايين عراقي رغم أن العراق يعدّ من أغنى البلدان.

البعض يصور حكامنا وكأنهم أكثر شر من الشياطين وليس فيهم خير مطلقا..

ويبقى العراقُ عزيزًا علينا

كبيرًا بحجْمِ الجِرَاح

عَنِيدًا كَطَوْدٍ ..

تَسَاقَطَ منه الفتيتُ المُبَعْثَر

ويبقى العراقُ

أحمد عباس الذهبي