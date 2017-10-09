الدستور حمّال أوجه – سامي الزبيدي

بعد أزمة استفتاء الانفصال الذي أقدم عليها البرزاني وبعض الساسة الكرد المتعصبون بدعم خارجي معاد للعراق بدأنا نسمع من الحكومة المركزية ومن ساسة الإقليم تصريحات وادعاءات متناقضة كل يؤكد صحة موقفه مستنداً الى الدستور ومواده التي تنظم العلاقة بين السلطة الاتحادية وإقليم كردستان والحقيقة ان هذه الادعاءات وربما المشاكل التي تعرضت لها العلاقة بين الحكومة المركزية والإقليم بسبب مواد الدستور ليست وليدة اليوم أو حدثت بعد أن أقدم البارزاني على تنفيذ قراره الخطير بإجراء الاستفتاء لكنها قديمة وأغلبها سببها الحكومات السابقة التي تجاوزت كثيراً على الدستور وأعطت للإقليم صلاحيات ومكاسب جاءت نتيجة اتفاقات سياسية ولأهداف شخصية وسياسية بين الرئيس السابق لحكومة المركز ورئيس الإقليم وعلى سبيل المثال بالإضافة الى حصة الإقليم من الموازنة العامة للدولة والتي حددها الدستور بـ17 بالمئة تم صرف رواتب البيشمركة وحتى رواتب موظفي الإقليم من الموازنة العامة للدولة لتصل حصة الإقليم من الموازنة نحو 24 بالمئة وتم السماح للإقليم في التمدد في مناطق لم تكن في يوم من الأيام كردية ناهيك عن سيطرة الإقليم عن المناطق المتجاوز عليها وإخضاعها لإدارة الإقليم ونشر قوات البيشمركة والاسايش فيها في حين ان هذه المناطق وحسب الدستور يجب ان تبقى تحت سيطرة الدولة المركزية ، وقد سيطر الإقليم على المنافذ الحدودية مع دول الجوار وعلى المطارات ولم يسلم للحكومة المركزية واردات هذه المنافذ ولم يعط الإقليم لحكومة المركز حتى واردات الضرائب كما ان الإقليم أخذ يصدر نفطه خارج سيطرة المركز ثم استولى على نفط كركوك وقام بتصدير النفط من حقولها وأخذ الإيرادات المالية له وعدم إعطاء عائداتها الى حكومة المركز وغيرها من الأمور والتجاوزات التي أدت بالنتيجة الى تقوية موقف الإقليم وإضعاف موقف الحكومة المركزية وأدت لاحقاً الى مشاكل كبيرة لم يتم حلها رغم جولات المفاوضات العديدة بين حكومة العبادي ووفود من حكومة الإقليم الى أن جاءت مشكلة الاستفتاء التي أثارها البرزاني في توقيت خاطئ ولأسباب شخصية وسياسية معروفة ليبقى هو الزعيم الأوحد للإقليم دون منازع وليغطي على المشاكل السياسية والاقتصادية والمالية التي تعصف بالإقليم منذ سنوات ، وبعد إصرار البرزاني على إجراء الاستفتاء يوم 25 أيلول الماضي تصاعدت نداءات الحكومة المركزية بان هذا الاستفتاء غير دستوري وغير قانوني وطالبت الإقليم بإلغاء نتائج هذا الاستفتاء لأنه غير دستوري إذا أرادت ان تتحاور مع الحكومة لحل المشاكل العالقة بينهما في حين تعتبر حكومة الإقليم ورئيس الإقليم المنتهية ولايته ان إجراء استفتاء الانفصال هو دستوري وقانوني ولكي يضفي البرزاني شرعية ولو محلية للاستفتاء دعا برلمان الإقليم الذي عطل عمله هو منذ سنتين الى الانعقاد والتصويت على شرعية الاستفتاء وهذا ما حصل وفي جلسة غير دستورية وغير قانونية لم يحضرها رئيس البرلمان الممنوع من دخول اربيل بأمر من البرزاني وقاطعتها أحزاب كردية ،ثم توالى التصعيد في المواقف بين الحكومة المركزية ومجلس النواب الاتحادي وبين الإقليم وكل يقول ان إجراءاته دستورية في حين يعتبرها الطرف الآخر غير دستورية . ومن الإجراءات التي أقدمت عليه الحكومة الاتحادية بعد الاستفتاء وبتفويض من مجلس النواب وعدها إجراءات دستورية نص عليها الدستور تسليم مطاري أربيل والسليمانية الى السلطات الاتحادية ورفض الإقليم هذا والإجراء الآخر تسليم إدارة المنافذ الحدودية بين العراق ودول الجوار الى حكومة المركز ورفض الإقليم تسليمها ومعتبراً إجراءات الحكومة الاتحادية غير دستورية ثم طالبت الحكومة الاتحادية السيطرة على حقول نفط كركوك والاقليم لان النفط ثروة قومية كما نص عليها الدستور ورفض الإقليم هذا الأمر أيضاً وعده غير دستوري كما طالبت الحكومة الاتحادية إخراج البيشمركة والاسايش من كركوك والمناطق المختلف عليها لان هذه المناطق وبنص الدستور تخضع لسيطرة الحكومة الاتحادية ورفض الإقليم هذا الأمر واعتبره غير دستوري ، ويتبجح الساسة الكرد بان الحكومات الاتحادية المتعاقبة تجاوزت على الدستور في العديد من المواقف فمثلاً المادة 140 من الدستور التي تحدد وضعية المناطق المختلف عليها والتي انتهت مدتها الدستورية منذ سنين ولم تنفذها الحكومات الاتحادية والسبب في عدم تنفيذها يعرفه الساسة الكرد جيداً وهو التغيير الديموغرافي الكبير الذي قاموا به في كركوك والمناطق المتجاوز عليها واسكنوا فيها أكراد أكثر من عدد سكانها قبل الاحتلال الأمريكي للعراق وهجروا العديد من العوائل العربية والتركمانية بالقوة وجرفوا العديد من القرى العربية والتركمانية . ان ادعاء الحكومة الاتحادية ان كل إجراءاتها التي اتخذتها بحق الإقليم بعد الاستفتاء هي دستورية وقانونية وتعيد للمركز الصلاحيات التي تجاوز عليها الإقليم خصوصا المناطق المتجاوز عليها ونفط كركوك والمطارات والمنافذ الحدودية وإذا لم تكن كذلك فان المحكمة الاتحادية هي الفيصل في ذلك مع العلم ان البرزاني والساسة الكرد كانوا قد رفضوا دعوة المحكمة الاتحادية لإيقاف تنفيذ الاستفتاء ، وفي المقابل فان الساسة الكرد عرابي الاستفتاء يدًعون ان إجراءات الحكومة الاتحادية غير دستورية فماذا يعني هذا التضارب ،هذا يعني ان هناك خلالاً كبيرا في الدستور الاتحادي جعله حمال أوجه والدليل ان كل طرف يعتبران إجراءاته دستورية ويعزيها الى مواد في الدستور ويعتبر إجراءات الطرف الآخر غير دستورية والحل في مثل هذه الأمور هو العودة الى المحكمة الاتحادية لحل الخلافات والاختلافات وكما ينص على ذلك الدستور فهل يوافق ساسة الإقليم على ما تقرره المحكمة الاتحادية أم يرفضون قراراتها و يبقون على عنادهم وعنجهيتهم وتحديهم للحكومة الاتحادية ولدول الجوار والمجتمع الدولي ويطلبون بل يصرون على قبول الحكومة الاتحادية لنتائج الاستفتاء قبل الحوار معها في حين ترفض الحكومة الاتحادية رفضاً قاطعا لأي حوار مع الإقليم إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء رغم المبادرات العديدة المحلية والدولية التي تدعو الى الحوار وحل المشاكل بين الطرفين عن طريق الحوار لإبعاد شبح الحرب والنزاع المسلح عن المنطقة التي لازالت تعاني من آثار حرب داعش التي لم تنتهي بعد.