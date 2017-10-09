نحن بحاجة لمهاتير آخر – ثابت الأعظمي

ماليزيا تلك الدولة التي كانت في وقت قريب يلفها الفقر والتخلف وألامية اصبحت اليوم رابع أقوى قوة اقتصادية في اسيا بعد الصين واليابان والهند . لم تكن ماليزيا تعوم على بحر من النفط ولا تملك صناعة ولا سياحة دينية ولا أثار بابل والنمرود وذي قار . والشعب الماليزي أغلبه كان يعيش ويعمل في الغابات ويقوم بزراعة الموز والمطاط وألانناس وصيد ألاسماك والبلاد كانت خاوية شعبها فقير ودخل الفرد أقل من ألف دولار سنوياً . وكانت الصراعات الدينية (بين اتباع 18 ديانة) في ماليزيا قيض الله لماليزيا الدكتور. مهاتير محمد الذى يعود له الفضل الأكبر فى نهضة ماليزيا الحديثة ومهاتير محمد هو الأبن الأصغر لتسعة أشقاء. ووالده مدرس ابتدائية راتبه لا يكفى لتحقيق حلم ابنه «مهاتير» بشراء عجلة يذهب بها إلى المدرسة الثانوية … وكان مهاتير يدرس ويبيع الموز حتى حقق حلمه ودخل كلية الطب في دولة مجاورة لهم وهي سنغافورا . ثم اصبح رئيساً لاتحاد الطلاب المسلمين بالجامعة قبل تخرجه عام 1953 ليعمل طبيبا فى الحكومة ألانكليزية المحتلة لبلاده حتى استقلت ماليزيا فى 1957 ويفتح عيادته الخاصة كـ«جراح» ويخصص نصف وقته للكشف المجانى على الفقراء.

ثم ويفوز بعضوية مجلس الشعب عام1964 . وقد ألف كتابا عن مستقبل ماليزيا ألاقتصادي ، ويعاد انتخابه «سيناتور» عام 1974 ويتم اختياره وزيراً للتعليم فى 1975 ثم مساعداً لرئيس الوزراء فى 1978 ثم رئيساً للوزراء عام 1981 لتبدأ النهضة الشاملة … و عندما زار مهاتير محمد الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق «رونالد ريكن» كان هذا الأخير ينظر لكل زائريه من العالم الثالث نظرة الاستعلاء والغرور، اقترب من الضيف الماليزي، وقال له «انظر أمامك! ما تراه، هما العمارتان الاعلى في العالم» يقصد «برجي مركز التجارة العالمي» WTC! فرد عليه أبو ماليزيا الحديثة «سيدي الرئيس! أطمئنك أنه سيكون في ماليزيا قريبًا ما هو اعلى منهما». وبالفعل وفى مهاتير بوعده للرئيس الأمريكي، وفي عام 1998 كانت ماليزيا على موعد مع تدشين العمارتين الاشهق في العالم المعروفتين ببرجي بتروناس ماذا فعل هذا الرجل في 21 عاما !!

أولاً: رسم خريطة لمستقبل ماليزيا حدد فيها الأولويات والأهداف والنتائج، التى يجب الوصول إليها خلال 10 سنوات.. وبعد 20 سنة.. حتى 2020

ثانياً: قرر أن يكون التعليم والبحث العلمي هما الأولوية الأولى على رأس اهدافه، وبالتالي خصص أكبر قسم فى ميزانية الدولة ليضخ فى التدريب والتأهيل للحرفيين.. والتربية والتعليم.. ومحو الأمية.. وتعليم الإنكليزية.. وفي البحوث العلمية.. كما أرسل عشرات الآلاف كبعثات للدراسة فى فضلى الجامعات الأجنبية.

“ثالثاً: أعلن للشعب بكل شفافية خطته واستراتيجيته، وأطلعهم على النظام المحاسبى، الذى يحكمه مبدأ الثواب والعقاب للوصول إلى “النهضة الشاملة”

فصدقه الناس ومشوا خلفه ليبدأوا بقطاع الزراعة.. فغرسوا مليون شتلة «نخيل زيت» فى أول عامين لتصبح ماليزيا أولى دول العالم فى إنتاج وتصدير “زيت النخيل”. وفي السياحة: قرر أن يكون المستهدف فى عشر سنوات هو 20 مليار دولار بدلاً من 900 مليون دولار عام 81 لتصل الآن إلى 33 مليار دولار سنوياً. “وفي قطاع الصناعة: حققوا فى عام 96 طفرة تجاوزت 46 بالمئة عن العام السابق بفضل المنظومة الشاملة والقفزة الهائلة فى الأجهزة الكهربائية، والحاسبات الإلكترونية. وفي النشاط المالي: فتح الباب على مصراعيه بضوابط شفافة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية لبناء أعلى برجين توأم فى العالم و65 مركزاً تجارياً فى العاصمة كوالالمبور وحدها.. وأنشأ البورصة التى وصل حجم تعاملها اليومى إلى ألفى مليون دولار يومياً. وأنشأ أكبر جامعة إسلامية على وجه الأرض، أصبحت ضمن أهم خمسمائة جامعة فى العالم كما أنشأ عاصمة إدارية جديدة? بجانب العاصمة التجارية «كوالالمبور» التى يقطنها الآن أقل من 2 مليون نسمة، ولكنهم خططوا أن تستوعب 7 ملايين عام 2020 ولهذا بنوا مطارين وعشرات الطرق السريعة تسهيلاً للسائحين، والمقيمين، والمستثمرين، الذين أتوا من الصين، والهند والخليج ومن كل بقاع الأرض، يبنون آلاف الفنادق بدءًا من الخمس نجوم حتى الفنادق التي يصل سعر المبيت بعشرين دولارا فى الليلة! “باختصار: استطاع الحاج مهاتير من عام81 إلى 2003 أن يحلق ببلده من أسفل سافلين لتتربع على قمة الدول الناهضة، التي يشار إليها بالبنان، بعد أن زاد دخل الفرد من 100 دولار سنوياً فى 81 عندما تسلم الحكم إلى 16 ألف دولار سنوياً .. وأن يصل الاحتياطى النقدى من 3 مليارات إلى 98 ملياراً وأن يصل حجم الصادرات إلى 200 مليار دولار فلم يتعلل بأنه تسلم الحكم فى بلد به 18 ديانة، ولم يعير شعبه بأنه عندما تسلم الكرسى فى 81 كان عددهم 14 مليوناً والآن أصبحوا 28 مليوناً، ولم يتمسك بالكرسى حتى آخر نفس، فى 2003 وبعد 21 سنة، قرر بإرادته أن يترك كرسى السلطة رغم كل المناشدات، ليستريح تاركاً لمن يخلفه خريطة وخطة عمل اسمها عشرين.. عشرين.. أى شكل ماليزيا عام 2020 والتى ستصبح رابع قوة اقتصادية فى آسيا بعد الصين، واليابان، والهند” ………. هذه نهضة ماليزيا اليوم ،، ونحن من يصنع نهضة العراق ألا يستحق هذا الشعب العظيم الصابر الذي ذاق جميع انواع المرارات أن يكون له شبيه لمهاتير محمد ليضعنا في خانة الدول المتقدمة، ونحن نمتلك من الثروات مالا تمتلكه الدول المتقدمة ألا يحق لنا أن نكون افضل من ماليزيا ليس حسداً وانما طموحاً وهدفاً، هذا العراق الحبيب يشكو ،متى نضع البسمة على شفاهه،، ربنا بارك لنا في وطننا العراق ،ياسميع الدعاء.