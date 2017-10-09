موارد الفضاء في إقتصاد عالمي جديد – عبد الرضا سلمان حساني

رأيت أن أستهلّ مقالتي هذه بطرح سؤال فحواه ( هل سيشهد عالمنا خلال السنوات العشرين القادمة ظهور أول ترليونير ؟..). والمقصود هنا بالترليونير هو من يمتلك ثزوة قوامها عدة الاف مليارات الدولارات!. فمن أين سيأتي بهذه المبالغ ؟ وكيف؟ والجواب هو من الفضاء واستثمار مناجم المعادن المتناثرة هناك في الأعماق القريبة والبعيدة! في أحد خطاباته التي ألقاها في العام 2010 تطرّق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الى برنامج وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) المتضمّن ولأول مرة في التاريخ إمكانية ارسال مركبات فضائية مع روّاد فضاء في العام 2025 أو قبل ذلك الى مدارات بعيدة ماوراء القمر لإستكشاف ودراسة كويكبات في مدارات هناك وكذلك إرسال الإنسان في العام 2035 الى مدار حول المرّيخ وإعادته سالماً وبعدها برنامج للنزول على سطح المريخ وتأمين العودة(علماً أن هذه الرحلة ربما تستغرق فترة عام- عام ونصف). فلماذا الكويكبات؟ ولماذا المرّيخ (الكوكب الأحمر ) الذي يأتي بعد نجاح نزول نيل آرمسترونگ على سطح القمر في شهر تمو ؟وهنا نشير الى الدول التي أوصلت مركبات فضائية الى القمر هي روسيا وأميركا والصين ومجموع روّاد الفضاء في هذه الرحلات هو 12 فقط.

ماهي الكويكبات؟

الكويكبات (ومفردها كويكب) هي أجسام فضائية في مجموعتنا الشمسية تتخذ مدارات حول الشمس. المرادف في اللغة الانجليزية لمعنى كويكب هو( أسترويد) والذي يعني شبيه النجم. تتألّف الكلمة من مقطعين؛ (أسترو) وتعني نجم و(ويد) وتعني شكل. يُعتقد بأن الكويكبات هي بقايا من الغيمة العملاقة الهائلة للغبار والغازات التي تشكّلت منها الشمس والكواكب على مدى 4 مليار سنة. يتموقع معظم الكويكبات في حزام يشبه القرص الدائري يُطلق عليه إسم حزام الكويكبات ويتخذ حيّزاً بين كوكبي المرّيخ والمشتري ويخضع الى قوانين الجذب وتأثير القوى وتحديد المدار حسب قانون(بود). تبلغ كتلة حزام الكويكبات قيمة مساوية الى 4 بالمائة من كتلة القمر تقريباً (كتلة القمر هي 7.35 x عشرة للأس 22 كيلوغرام وهذا يعني أن كتلة هذا الحزام فقط هي 29.4 x عشرة للأس 20 كيلوغرام). إن نصف هذه الكتلة متمركز في إربعة كويكبات عملاقة في هذا الحزام هي سيريز و ڤستا و پالاس و هايگيّا. ولتقريب الصورة وفهمها فإن عرض الكويكب سيريز مثلاً هو 950 كيلومتر وهي المسافة بين مركزي مدينتي الموصل والبصرة. أُكتشف الكويكب سيريز عام 1801 وبسبب حجمه الكبير فإنه يصنّف مع مثيلاته بالحجم ككوكب قزم. يحدث في بعض الأحيان وبسبب ظواهرفضائية طبيعية تغيرات في إنسيابيّة الجاذبية وقواها هناك فتفلت بعض الكويكبات من من هذا الحزام الى مدار آخر بعيداً عنه.

ومن المعتقدات العلمية في هذا الشأن فإنّ سبب إنقراض الداينسورات يعزى الى سقوط كويكبات عملاقة على سطح الأرض قبل ملايين السنين وقضت عليها! هناك فرضيتان لنشوء وتشكيل حزام الكويكبات بصورته المتفق عليها ومداره الحالي في منظومتنا الشمسية، والفرضيتان هما:

تحطّم وتشظّي كوكب كان موجوداً بالأصل بين المرّيخ والمشتري بسبب تصادمه مع جسم فضائي آخر في مدار هناك. أن المادة الصخرية في حزام الكويكبات لم تقدر على الاندماج كما حدث في كواكب أخرى ويعزى ذلك الى قوة الجذب الهائلة التي يسلّطها كوكب المشتري على مكوّنات هذا الحزام.

مناجم الكويكبات والمردود المالي لها!

لغرض التبسيط من أجل الاستيعاب، سنقرّب العدد 29.4 الداخل في كتلة حزام الكويكبات والمذكور في أعلاه الى 30 ليصبح لدينا ناتج الكتلة 3 سكستليون ( 10 للأس 21) كيلوغرام أو 3 كونتليون طن من المواد الداخلة في تركيب الحزام. إن الفحوصات الطيفية المعروفة لدى الفيزيائيين هي التي تحدد مكونات هذا الحزام من المعادن وأغلبها من النوع النفيس.

تقوم ناسا يوميّاً بمراقبة آلاف الكويكبات في مداراتها المتباعدة عن القمر والتي تعرف بأنها مدارات واطئة لتمييزها عن تلك التي في أعماق الفضاء البعيد. يقدّر أثمان بعضها ترليونات الدولارات ليس بسبب أحجامها وإنما بسبب المكوّنات المعدنيك فيها. وعلى الرغم من وجود الملايين منها بمختلف المدارات والأبعاد فإنّ الاتحاد الفلكي الدولي هو المسؤول عن تسمية الكويكبات ذات المواصفات المتميزة في الكتلة والأبعاد والمدار الذي تصل اليه ويتم رصدها. وسنكتفي هنا بتسمية كويكب فقط دون الاشارة الى اسمه او ترميزه. سنذكر هنا بعض الكويكبات التي أشير الى مبالغ أثمان المعادن التي تحتويها علماً بأن هناك الآلاف منها تقترب من الأرض في مدارات واطئة يومياً حسب وكالة ناسا( هناك 14 ألفاً منها في هذه المدارات).

* في شهر تموز (يوليو) 2015 اقترب كويكب عرضه كيلو مترا واحد في مدار يبعد مليوني و4 أعشار المليون كيلو متر، أي يبعد عن الأرض بستة أضعاف بعد القمر عن الأرض(المسافة بين الأرض والقمر هي 384 الف كم). يحتوي هذا الكويكب في تركيبه على 90 مليون طن من البلاتين ومعادن نفيسة أخرى. المبلغ التخميني للپلاتين فقط هو 5 و 4 بالعشرة ترليون دولار أمريكي.

* وكويكب آخر عرضه 30 متراً فقط، اقترب في شهر فبراير 2 013 ودخل الى نفس مدار أقمار الإرسال الفضائي(على ارتفاع 35 ألف كم). وبالرغم من من صغر خجمه فإنّ قيمة الماد التي فيه هي 20 ترليون دولار! ويمك أن نتصوّر بأن هذا المبلغ سيغطي ميزانيات دول لعدة أعوام.

* في عام 1903 إكتشف ريموند سمث دوگن كويكباً في الحزام الواقع مابين المرّيخ والمشتري. ان عرض هذا الكويكب هو 323 كم ويحتوي على النيكل والحديد والكوبلت والماء والنتروجين والهيدروجين. تصل قيمة المواد فيه الى أكثر من 15 كونتليون دولار أمريكي.

* وكويكب آخر أسمه 1999JU3 يقترب في مداره من الأرض كل أربع سنوات ليكون على بعد عدة ملايين الكيلومترات. يقدّر ثمن المواد فيه مبلغ 83 ترليون دولار امريكي وهذا هو كويكب المستقبل للتنقيب عن المعادن بسبب رحلته الدورية.

تصنيف الكويكبات

وبدلالة ماتحتويه من مواد، تصنّف الكويكبات بشكل عام الى ثلاثة أنواع هي النوع C ويشير الى الكاربون وتشكّل 75 بالمائة من العدد الموجود والنوع M للمعادن والنوع S يشير الى السيليكات أو الصخور ويضم 17 بالمئة من الكويكبات المعرّفة إحصائيّاً. هذه هي مجرّد أمثلة فقط للكويكبات التي يزيد عددها عن مليونين فقط في حزام الكويكبات المشار اليه في اعلاه بالإضافة الى ملايين أخرى في مدارات تعلو هذا الحزام. وهناك تخمين لثمن المعادن الموجودة في الأنواع الثلاثة من الكويكبات بأنه يساوي 500 كونتليون دولار أمريكي. ويمكن ان نتصور تأثير إستثماررمثل هذه الثروة على عالمنا في العقود القادمة.

ان المعادلة الإقتصادية الجديدة التي ربما ستتحكّم بشؤون عالمنا هي إستثمار رحلات فضائية ناجحة الى الكويكبات والكواكب الأخرى تباعاً لكسب ترليونات او كوادرليونات الدولارات من مناجم المعادن المتناثرة فيها بضمنها بناء محطات توليد الطاقة الهائلة هناك وإستثمارها في البرامج الفضائية وربما لعيش الانسان في اماكن توجد فيها مياه أو الميثان كما يُعلن بين حين وآخر والتي كان آخرها قمر (تايتان) في زحل التي صوّرته سفينة الفضاء (كاسيني) في شهر أيلول 2017 والمجس الأوربي (هايجنز) على متنها.

وأخيراً نقول هنا إن أول ترليونير سيكون هو ذلك الشخص أو الجهة التي ستستثمر الموارد والمعادن النفيسةالموجودة في تركيب الكويكبات بشكل مثمر وبنّاء في عقدين من السنين أو ثلاثة عقود قادمة!