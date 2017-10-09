رسالة إلى حكام أمريكا – خالد الخزرجي

بلا تحية ولاسلام .. أبعث أليكم كل أماني ألشعب ألعراقي ألصادقة ودعواهم لكم

بمثل ماجرى عليهم منذ أحتلالكم للعراق عام 2003 وألى هذا أليوم ألمشؤوم.. نشكركم لأنكم أتيتم لنا بالديمقراطية ألدموية. …نشكركم لأنكم حولتم ألعراق من دولة حرة ذات سيادة ألى دولة مقطعة ألاوصال متناحرة ممزقة ..غارقة بالفساد .. ذبحتم الملايين من شعبها ..بلا سبب .. جعلتم ألشعب يقتل بعضهم بعضا .. سرقتم ثرواته .. أصبحت عاصمتنا ألجميلة من جراء أحتلالكم أسوأ مدينة للعيش فيها … نفايات وأنقاض تملىء شوارعها وأحيائها مخدرات وأمراض مستعصية وغريبة .. وسلاح يباع على قارعة ألطرقات وعشائر متخلفة تتقاتل فيما بينها .. قتلة ومجرمين من تنظيمات أرهابية (ألقاعدة وداعش وميليشيات منفلتة ) وأغرقتم ألعراق بديون زادت عن ألمئة وعشرين مليارا …

وأليوم فُتحت ستائر ألمسرحية ألدموية بعنوان تقسيم ألعراق وتم عرض ألفصل ألاول منه على خشبة مسرح أقليم كردستان ..؟؟

ولا أعلم كيف سيكون سيناريو ألفصل ألثاني وألثالث من هذه ألمسرحية ألتي كتبت بأحرف ألشيطان ..؟؟

فعلا أنكم دعاة للحرية وألسلام ؟؟!!..وما تمثال ألحرية في مدينتكم نيويورك ألا مثال على صدقكم .. وأمنياتكم للشعوب بالتحرر وألاستقلال … ؟؟

ولا غرابة في ذلك فدولة أقيمت على دماء وأشلاء ألهنود ألحمر جديرة أن تكون بهذه ألمواصفات ألديمقراطية … أنكم فعلا أحفاد لعصابات ورجال ألكاوبوي ألذين كانوا في حقبة من ألتاريخ مثال للعصابات وألقتل … أنكم مجرمون بأمتياز وقتلة محترفون .. وتشهد لكم مدينتا هيروشيما وناكازاكي .. وتشهد لكم مذابح فيتنام ..

وتشهد لكم جلود من أحرقتم جثثهم في ملجأ ألعامرية في بغداد وألتي مازلت تلك ألجلود ملتصقة على جدران ألملجأ … ولم تبق في العراق مدينة ألا وتشهد أحياؤها ألمهدمة على جرائمكم … ويبقى سجن أبو غريب شاهدا على وحشيتكم وغرائزكم ألقذرة ألتي أرتكبتموها بحق ألابرياء من شعبنا … ؟؟

تبنون حضاراتكم وتصنعون أسلحتكم ألفتاكة من سرقة ثروات ألشعوب … فأينما حللتم حل ألشر وألموت وألارهاب معكم ..

أكتب لكم وأنا يملأني ألحزن لأستقطاع جزء مهم من عراقنا ألذي كان في وقت قريب عظيما .. أتيتم لنا برجال لايعرفون ألف باء ألسياسة أضاعوا ألعراق وحولوه الى بلد يعيش ألعصور ألوسطى … ؟

تكذبون عندما تدعون رفضكم لأنفصال أقليم كردستان .. وأقسم بالله أن كل خطوة أقدمت عليها حكومة كردستان قد تم كتابتها بأيديكم وبيد أبنتكم ألمدللة أسرائيل ..؟

أنا مع تطلعات أخوتنا ألشعب ألكردي في تقرير مصيره وأقامة دولة لهم .. ضمن ألحدود ألجغرافية لمدن أربيل وألسليمانية ودهوك .. وليس على حساب مدن وأقضية من محافظات ديالى ونينوى وصلاح ألدين وديالى والكوت …فذلك سيؤدي ألى سفك دماء غزيرة من ألشعب العربي والكردي … ؟؟

لقد أصبحت بنظر شعوب ألعالم دولة مارقة تفرض ألاتوات وتسلب خيرات ألشعوب الفقيرة … وقد اتعضت ألكثير من دول ألعالم من همجيتكم … الا حكامنا ألعرب فقد باعوا دولهم وخيراتهم ومصير شعوبهم وجعلوها تحت رحمتكم … وهاهم يحصدون نتائج خيوطكم ألشيطانية فمزق العراق … وأنهارت سورية .. وذبحت ليبيا .. وأُحرقت أليمن ..وأصبحت دول ألخليج بقرة حلوبا ..تحلبوها متى شئتم … ولكن ألى متى تبقى الامة ألعربية نائمة مخدرة .. وهل سيأتي أليوم ألذي يبشرنا بدولة عربية يحكمها رجل مثل ((كم جون أون )) رئيس جمهورية كوريا ألشمالية … يقف بقوة وشموخ أمام هذا ألثور ألهائج ألذي يحكم ألعالم بلصوصية وأبتزاز ؟… أنه حلم قد يتحقق يوما.