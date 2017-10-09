الإهانات ..التي يتلقاها المريض في المستشفيات – عبدالهادي البابي

جيب العلاج من بره ……كلمة ( مؤلمة ومذلة ومهينة ) طالما سمعها أكثر المرضى المراجعين المستشفى الحسيني في كربلاء ..ولا سيما خصوصاً قسم (الطواريء) وتحديداً في أوقات الليل .!!بالأمس وبعد الساعة العاشرة ليلاً أصبت بوعكة صحية ..أضطرتني أن أذهب لوحدي إلى المستشفى الحسيني في كربلاء (قسم الطواريء) لإني لم أرد أن أزعج أحداً من عيالي ….وحين دخولي إلى القسم رأيت الفوضى تضرب أطنابها في كل مكان .. المرضى بعضهم ينام على الأرض وهو يئن ويصرخ من الألم دون إسعافات أولية ..والبعض يتدافع على ( أطباء الخفر) الذين أغلبهم من الممارسين الجدد الذين لاخبرة لهم في مجال الطواريء ..بقيت أدور في ممرات القسم من شدة الألم عسى أن أجد طبيباً أكلمه عن حالتي التي بدأت تقلقني .. وبعد ساعة تقريباً لمحت طبيبة شابة تمر بقربي فأستوقفتها وكلمتها …فعملت لي بطاقة دخول إلى الردهة بدون (فحص) وأكتفت بسؤالي شفاهياً عن مكان الألم فقط .!!

عند وصولي إلى ردهة (طواريء رجال) أعطتني الدكتورة ورقة (باص) لإجلب الدواء (بنفسي) من الصيدلية في أقصى القسم رغم أنها كانت تلاحظني وأنا أتنفس بصعوبة وأعاني صعوبة في الحركة ..ورغم ذلك تحاملتُ على نفسي وذهبت إلى الصيدلية التي وجدت الموظف المسؤول عنها غير موجود..وبعد أن بحثت عنه في القسم وجدته وأعطيته (الباص) فقال : (أذهب للإستعلامات لتسجيل الباص) ..ذهبت لموظفة الإستعلامات التي طالبتني بمبلغ ( ألفي دينار) رغم أن الوقت لم يتجاوز منتصف الليل….أعطيتها المبلغ وختمت على الباص وأعدته إلى موظف الصيدلية الذي فاجأني بإن (هذه الأبرة) غير موجودة عندهم..وعليّ أن أرجع للطبيب لأستبدال العلاج ..رجعت للطبيبة وبعد عناء البحث عنها مرة أخرى وجدتها في آخر الردهة وطلبت منها إستبدال العلاج لعدم توفره بالصيدلية .فقالت : ( جيب هذه الأبرة من بره)..فهي علاجك..!! خرجتُ من المستشفى أبحث عن صيدلية قريبة…وبعد عناء وجدت صيدلية في آخر (حي الملحق) وحصلت على (الأبرة) والتي كان سعرها لايتجاوز (ألف دينار فقط ) ..!!حتى إني تساءلت مع نفسي : (هل عجزت المستشفى ووزراة الصحة أن توفرأنبولة مهمة لعلاج الحالات الطارئة لاتتجاوز قيمتها ألف دينار فقط..؟بعد عودتي للمستشفى ذهبت أبحث في ردهة الطواري عن مضمد يزرقني الأبرة ..كان الصياح والهرج والمرج في كل مكان وبقيت أنتظر دوري (رغم أشتداد الألم ) ساعة أخرى ..وأخيراً وجدت المضمد الذي زرقني الأبرة وهو مستعجل جداً .. !! بقيت على (سرير الطواريء نصف ساعة ) ولكن الألم لم يبارحني ..بل إزداد لهيبه في صدري وأسفل بطني ..عدت إلى الطبيبة وأخبرتها بعدم جدوى هذه الأبرة وأن الألم لازال مستمراً وهوبإزدياد ….فقالت (شلون..لازم تسوي أشعة سونار..وهسه السونار مال المستشفى ماكو..معزل) ..ولكنها عادت وأعطتني ورقة أخرى وقالت : ( أذهب للصيدلية وأجلب لي هذه الأبرة) ..!!ذهبت للصيدلية ( وجرت عليّ نفس القصة الأولى ..باص جديد ..وتسجيل جديد ..وأبرة غير موجودة ويجب جلبها من بره المستشفى..وووووو.. !! والله أني شعرت بآلام الأهانة وغصص الذلة في هذه المستشفى أشد من شعوري وإحساسي بآلامي القوية تلك الليلة المشؤومة ..!!الساعة الثانية بعد منتصف الليل ….خرجت من المستشفى ..وعدت أدراجي إلى البيت وأنا أدعو الله أن يمن عليّ بالشفاء وعلى جميع المرضى وأن لايضطرهم إلى هذه الذلة والإهانة التي تنتظرهم في مراجعة هذه المستشفيات.