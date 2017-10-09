لماذا المناطق المتنازع عليها؟ – شكيب كاظم

تسود في أوساط السياسة أو الثقافة تعابير ومصطلحات، بحاجة الى مراجعة وتعديل، ومنها مصطلح (المناطق المتنازع عليها) لماذا النزاع والتنازع ونحن إخوة يجمعنا الوطن العراقي؟ لماذا لا نغيره الى تعبير جميل و حضاري، لماذالانجعله المناطق المختلف بشأنها، او المناطق غير المتفق بشأنها؟ وهذا التعبير أجمل وأكيس بعيدا عن النزاع والاختلاف، وقعقعة السلاح ولنعمل على مداواة الجراح فلقد طال علينا الأمد. وكما ساد تعبير(الشعوب العراقية) أو (الأمة العراقية)، وكما سادهذاالوصف المؤذي لمشاعرنا،فلقد باد وشيكا وسريعا،ليظل الشعب العراقي الموحد الواحد بدله كما أني أرى تطير اخواننا الكرد،او الكورد،او الأكراد من هذا اللفظ،عادين ذلك انتقاصا منهم ،مستعيرين موحيات اللغة العربية بشأن الاعراب،وما الضير في لفظ الاعراب؟

انهم سكان البوادي والأرياف، واذا كان القرآن الكريم قد هجا عرب البوادي ،الاعراب،فعلينا دراسة أسباب النزول ووضعها في الحسبان،ودراسة أسباب النزول علم قائم بذاته، يوضح الكثير من اللبس والالتباس والأمور التي تغيب عن الأذهان. لنعمل على مايوحدنا،.اخوة متحابين نحيا في ظل العراق، ولنغادر كل ما يقسمنا ويشنج الأوضاع مابيننا. ترى هل سنغادر مصطلح (المناطق المتنازع عليها) ونحل بدله نعت (المناطق غير المتفق بشأنها)؟ ولنافي إجماع العراقيين كلهم على الثناء على (مام جلال) بوصفه صمام أمان للعراق خسرناه منذ أن عصف المرض به ، قبل أن نخسره كيانا وجسدا في الثالث من تشرين الأول 2017، دافع قوي على تأكيد نقاط الإتفاق،ونبذ نقاط الخلاف