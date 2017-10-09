الزمان تستطلع الجنوب اللبناني (2)

نفوذ إيران يثير جنون إسرائيل ويمنح الأهالي القوة في مواجهة التهديدات

حمدي العطار

وأنت في جنوب لبنان تحس وكأنك في بلدة أيرانية،من خلال صور الخميني والخامئني وانتشار الاعلام الايرانية وكذلك المشاريع العمرانية والاجتماعية والترفيهية في القرى اللبنانية! اللبنانيون وحزب الله لا يخفون هذا النفوذ الايراني بل هم يفتخرون بعلاقتهم (الاسلامية- الشيعية) بولاية الفقيه بإيران ويعدونها علاقة إستراتيجية مهمة تتعلق بوجود المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومن أجل توفير الخدمات والاعمار بمساعدة جمهورية أيران الاسلامية،وجود أيران ونفوذها في جنوب لبنان يمثل توازنا للقوى بين إسرائيل والمقاومة اللبنانية! ولو لا تلك المساعدات والاستشارات العسكرية والمدنية لما أستطاع الجنوب الصمود بوجه العدو الإسرائيلي.

أبتسم وانت في حاريص

للبناني الجنوبي طموحان وليس واحدا،الأول أن يصمد ويهزم عدوه الخارجي الإسرائيلي والذي أحتل الجنوب لعدة السنوات فلم يستسلم الجنوبي للأمر الواقع ليصبح لاجئا لبنانيا في الدول العربية او الاجنبية،فإذا نزحت العوائل من الجنوب الى بيروت وصور وباقي المدن اللبنانية فإن الشباب إنخرط بالمقاومة الشعبية اللبنانية ضد العدو الاسرائيلي وحقق المعجزة في دحر الاحتلال وجعل انسحاب الجيش الاسرائيلي اكبر مذلة تصادفه في تاريخه الذي يفخر بإنه كان دائما (ينتصر ) و(ويهزم العرب) وجيشه الذي لا يقهر! جعلت بسالة وتضحيات المقاومة اللبنانية إن تجبر المحتل الاسرائيلي إن ينسحب وهو مهزوم ويشعر بالمذلة فيقول شارون عن هذا الانسحاب “لأول مرة في تاريخنا نباشر الى سحب الجيش الإسرائيلي بطريقة توحي للصديق والعدو معا بأنها كانت بلا شروط” هذا الطموح الذي ولد تحدي المقاومة تشعر به وانت تتجول في قرى الجنوب،تحس بالأعتزازهم وفخرهم بما قاموا به من اعمال بطولية تخلدها صور الشهداء المنتشرة على طول الطريق الجنوبي المؤدي الى فلسطين المحتلة.

عروس الجنوب

حاريص بلد الغريب وعروس الجنوب فيها فضلا عن الطموح الاول فهي مدينة لا تبعد عن العدو 15 كم تعرضت الى القصف العنيف لأجبار اهلها على ترك المدينة وبقيت صامدة، الطموح الثاني الذي تتصف فيه حاريص هو أنهم يمتازون بالذكاء والفطنة فقد حقق أبناء هذه المدينة النجاح والثراء في بلاد الأغتراب خاصة من تجارة (الماس) وفي الصناعة والبناء ،أسم حاريص له تفسيران الاول ديني جاء من حاريص السيدة العذراء على ولدها المسيح حيث أختبئا في هذه القرية فترة من الزمن ! التفسير الثاني للتسمية حريصا هو (تحرص القرية على الصديق والعلاقات الاجتماعية ) وهي القرية التي رحبت بكل غريب عنها في الظروف الحرب القاسية ، وتشتهر حاريص برجال العلم والدين ابرزهم “يوسف الحاريص” وهو العلامة والفقيه الذي جعل المذهب الجعفري رسميا في لبنان ! وساهموا في أعمار قراهم وساعدوا الطبقة السياسية الشيعية إن يكون لها موقع مهم في العمل السياسي، معظم المهاجرين الى افريقيا كانوا من قرية (حاريص) لذلك وانت تدخل هذه القرية سوف تقرأ عبارة (إبتسم أنت في حاريص )،وعلى الرغم من إن أهل الجنوب على العموم لا يحبون السكن العامودي (العمارات والشقق) فترى بيوتهم منفردة منتشرة على طول الطريق، لكن في حريصا هناك القصور والفلل الواسعة الفخمة تدل على الثروات التي يملكها اصحابها.

مارون الراس السيد العالي

هي قرية تقع في اعلى قمة من جبل عامل ولا تبعد عن إسرائيل الا 2كم فقط فلها إطلالة مميزة على الجنوب اللبناني والاراضي المحتلة، احتلت من قبل اسرائيل مرتين سنة 1978 وسنة 2006 مارون الراس يعني (السيد الشريف او العالي) والاسم مشتق من الموقع المرتفع، تشتهر بزراعة التبغ،مارون الراس قرية قدمت الكثير من الشهداء في سبيل تحرير قريتهم التي تقع في مرتفع إستراتيجي مهم،صور الشهداء وأنقاض بعض المباني يدل على ذلك،شباب المقاومة في مارون ذاق العدو المحتل المرارة والمذلة فإقسى على القرية وأستخدم معها العدو كل الوسائل العنيفة واسلوب الارض المحروقة، مارون الراس اليوم أجمل منها قبل الاحتلال، تم أعادة أعمار هذه القرية -لما تحمله من رمزية الصمود والمقاومة- ولموقعها القريب من إسرائيل -،

حديقة رمزية

أيران قامت بإنشاء حديقة كبيرة،ومميزة،فيها كل المواصفات السياحية لمكافأة قرية واهالي (مارون الراس) ولها هدف آخر من وجود هذه الحديقة في مكان مرتفع قريب من العدو الإسرائيلي حتى لا ينس العدو الاسرائيلي أن جنوب لبنان ليس لوحده بل معه إيران الاسلامية! و(الحديقة الايرانية) الجميلة التي تحاكي قصة المعارك الضارية مع العدو الاسرائيلي، في هذه المكان ولزيادة استفزاز إسرائيل قامت ايران ببناء مسجد عبارة عن مصغر لمسجد الصخرة تعبيرا على أبقاء هذا الرمز في أذهان ووجدان الأجيال وعدم نسيان القدس الشريف! شيدت الحديقة على ارض مساحتها 25 الف متر مربع ووضع فيها برج مراقبة ارتفاعه 12مترا ولعبة للتدريب العسكري ، وفيها ملاعب للأطفال والخيم للعائلات وتعد استراحة ومتنفسا للمنطقة والزائرين يتمتعون فيها بالهواء العليل النقي بعيدا عن التلوث ، في الحديقة الايرانية يمكن تناول الغذاء وشوي اللحوم في كل مكان من هذه الاماكن له تسمية لأحد الاقليم الايرانية مع معلومات احصائية عن (السكان- المساحة- المناطق السياحية ) في ذلك الاقليم. وليس هناك شيئ ليس له رمز ومعنى في هذه الحديقة ،عدد الطاولات داخل الحديقة هي 33 طاولة مستديرة لأستضافة الزوار وهي تمثل عدد أيام حرب تموز،يحيط بالطاولات سبع مقاعد على عدد شهداء (الوعد الصادق) في مارون الراس !الحديقة الايرانية أصبحت محطة رئيسة للجولات التي تقوم فيها وفود لبنانية وعربية ودولية وإيرانية، ولكل زائر يريد إن يرى أراضي فلسطين المحتلة.

يتبع