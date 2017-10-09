الإجازة المفتوحة أو الإستقالة لمن أيد الإستفتاء – طارق حرب

يوم2017/10/7 وفي لقاء لاحدى الفضائيات مع الناطق الرسمي لوزارة الخارجية والذي يظهر ان وزارة الخارجية لم تتخذ اجراء بشأن الاختلاف الكبير بين موقف الحكومة التي وزير الخارجية احد اعضائها والمتمثل بقول دولة رئيس الوزراء وهو الالتزام بالدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا وهو رفض الاستفتاء وعدم التفريط بوحدة العراق واستقلاله وسيادته وعدم القبول بكل مايمس الارض العراقية او التفريط بأي جزء من السيادة العراقية لا سيما وان الموقف العراقي الذي يمثله رئيس الوزراء والذي يؤكد عليه في كل لحظة حظي بالتأييد الجماهيري بشكل لم يسبقه اي موقف حكومي حول اية مسألة او موضوع داخلي كان او خارجيا لاسيما وان الاجماع الدولي على تأييد الموقف العراقي سواء من مجلس الامن او الجامعة العربية او منظمة العمل الاسلامي او امين عام الامم المتحدة بالاضافة الى حكم الدستور والقانون الدولي والقانون الداخلي ومثل هذا الموقف الحكومي والموقف الشعبي لا بد ان يجد تطبيقا وخاصة ممن يمثل الحكومة العراقية في الخارج اي ممن يمثل العراق من موظفي وزارة الخارجية وموظفي بعض الوزارات العاملين بالسفارات كالسفراء والقناصل والوزراء المفوضين والملحقين العسكريين والتجاريين والثقافيين وغيرهم من الموظفين والعمال من العاملين في الممثليات العراقية خارج العراق ولدى الدول الاخرى والمنظمات الاجنبية ما يستدعي توحيد الموقف العراقي في الداخل والخارج اي ان يكون الموقف من موظفي الحكومة العراقية وخاصة موظفي وزارة الخارجية متماثل مع موقف الحكومة العراقية اذ لا يمكن ان يكون موقف الموظفين العاملين في الممثليات في الخارج متطابق مع الموقف الحكومي وهذا ما يقرره قانون وزارة الخارجية رقم (36) لسنة 2013 حيث حددت المادة الاولى واجبات هذه الوزارة وموظفيها وهو الدفاع عن سياسة العراق وحماية مصالحه وتنشيط دور العراق بما يخدم مصالح وهذه الاحكام القانونية توجب على الموظفين في الخارج الالتزام بها وحيث قد ظهر ان بعض السفراء والوزراء المفوضين والقناصل والموظفين الاخرين ممن يعملون بالسفارات لا يوافقون الحكومة بسياستها من انفصال كردستان بل يؤيدون الانفصال وان البعض منهم قد صوت لصالح الاستفتاء والانفصال الامر الذي يتطلب من وزارة الخارجية الوقوف على من كان موقفه انفصاليا لذ لا يمكن مقارنة موقف سفير وقنصل وموظف بسفارة بالخارج مع موظف في وزارة التجارة مثلا لان الموظف العامل بالسفارة بالخارج يحمل الصفة الدبلوماسية ويتعامل مع الدولة الاجنبية باعتباره يمثل حكومة العراق في حين ان ذلك غير متحقق في وزارة التجارة مثلا لاجله فان الموضوع يتطلب من وزارة الخارجية نقل الموظفين في الخارج ممن أيد الاستفتاء الى داخل العراق او منحهم اجازة مفتوحة او الطلب منهم تقديم الاستقالة لا سيما وان المادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 اجازت عزل الموظف من الوظيفة اذا كان بقائه بالخدمة يضر بالمصلحة العامة وهذا الموضوع لا يحتاج الى تأجيل فالحكم القانوني واضح وتاييد الاستفتاء والانفصال من بعض موظفي وزارة الخارجية العاملين بالخارج واضح هو الاخر .