العثور على طفلة مرمية على قارعة الطريق وسط بعقوبة

صحة الكرخ توجه برعاية طفلة معنفة جسديا من قبل والدتها

الناصرية – باسم الركابي

بغداد -داليا احمد

وجه مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي بتقديم العناية الطبية الكاملة لطفلة معنفة جسديا من قبل والدتها واتخاذ الإجراءات الصحية كافة لها . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحجامي زار الطفلة المعنفة جسديا من قبل والدتها والبالغة من العمر 11 عاما في مستشفى الطفل المركزي ووجه بتقديم العناية الطبية الكاملة لها), واضاف ان (المستشفى استقبلت الطفلة وهي تعاني من كدمات وتعذيب بطرق غير إنسانية كالحرق والضرب بالمطرقة وربطها بالسلم والضرب بالطابوق فضلا عن الشتم والسب وسحبها من الشعر على الأرض), مشيرا الى (ادخال الطفلة إلى ردهة الطوارئ وتحت اشراف الحجامي واجراء الإسعافات الأولية كافة وهي برفقة زوجة عمها). وكانت دائرة صحة محافظة ذي قار التابعة لوزارة الصحة والبيئة عن نجاح عملية لزرع نابض دائم في قلب طفلة بمركز الناصرية للقلب في المحافظة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريقا طبيا في المركز نجح في اجراء عملية لطفلة تبلغ من العمر 40 يوما تعاني من تباطؤ نبضات القلب الناتج عن انسداد الحزمة القلبية التام الولادي), لافتا الى ان (العملية تتكللت بالنجاح من خلال زرع نابض دائم في قلب الطفلة). وافتتح مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي مركزين صحيين في قضائي ابي غريب و المحمودية . وقال الحجامي في بيان امس ان (المركزين الصحيين اللذين تم افتتاحهما في القضائين بعد اعادة تأهيلهما وتوسعتهما وفقا للمواصفات القياسية وتجهيزهما بالاجهزة والمستلزمات الطبية جاءت بجهود ذاتية واستثنائية لتحقيق هذا الافتتاح), مشيرا الى ان (المركزين يضمان وحدات طبية متكاملة لخدمات الرعاية الصحية الاولية والفحوصات المختبرية والأسنان والصحة المدرسية واللقاحات وتعزيز الصحة), مشيرا الى انه (سيتم رفد تلك المراكز بصالتي ولادة خلال الايام المقبلة خدمة للصالح العام). الى ذلك قررت دائرة العيادات الطبية الشعبية التابعة للوزارة زيادة السعة السريرية للجناح الخاص في مستشفى الفرات الاوسط ضمن دائرة صحة محافظة النجف. وقال معاون مدير عام الدائرة للشؤون الفنية شهاب احمد جاسم في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الدائرة قامت بزيادة السعة السريرية للجناح الخاص في مستشفى الفرات الاوسط بحسب بيان صادر من الوزارة لدائرة التخطيط وتنمية الموارد) ، لافتا الى ان (الزيادة في اسرة الجناح الخاص تأتي لكثرة المراجعين والاقبال الكبيرعليها لما تقدمه من خدمات طبية وفندقية متميزة تضاهي مايقدم في المستشفيات الاهلية وبأجور مناسبة). من جانب اخر اكد جاسم ( زيادة السعة السريرية في الجناح الخاص لمستشفى الزهراوي في دائرة صحة محافظة ميسان وتم توزيعها بين التخصصات الطبية المتوفرة بالمستشفى فاصبح عدد الاسرة للجراحة العامة 8 أسرة والكسور 8 ايضا اما الاطفال وعمليات النسائية الخاصة بالاطباء المتقاعدين الذين تتفق معهم ادارة المستشفى فبلغت 4 اسرة). الى ذلك اعلنت منظمة حقوق الانسان في ديالى عن العثور على طفلة مرمية على قارعة الطريق وسط بعقوبة.وقال رئيس المنظمة طالب الخزرجي لــ ( الزمان ) امس انه (في انتهاك صارخ لحقوق الطفل ، الثاني من نوعه خلال عام 2017 في محافظة ديالى ، تم العثور على طفلة تركت ليلا مرمية على قارعة الطريق وسط مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى).