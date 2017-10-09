دول صناعية تعلن شروعها بالمشاركة في إعمار العراق

العراق يقدّم رؤيته عن الخطوات المستقبلية لعمل يونامي

بغداد- داليا احمد

اتفقت وزارتا والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعة والمعادن على فتح مراكز ومنافذ للبيع لمنتجات شركات الصناعة للترويج ودعم المنتج الوطني . وقال وكيل الوزارة لشؤون العمل عبد الكريم عبدالله في بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللجنة المشتركة في الوزارتين عقدت اجتماعا مشتركا لمناقشة عدد من الملفات المشتركة منها فتح مراكز ومنافذ للبيع لمنتجات شركات الصناعة في مقر العمل للترويج ودعم المنتج الوطني)، واضاف ان (الاجتماع تطرق الى كيفية الاستفادة واستثمار خبرات المنسوبين في مراكز تنمية الأعمال وفق الاحتياجات والاختصاصات المطلوبة التي سيتم تحديدها من قبل الوزارة)، مشيرا الى (مناقشة جوانب الصحة والسلامة المهنية للمصانع والشركات الصناعية ومواقع المشاريع والتدريب والمعايشة للاطلاع وتطوير وتنمية قابليات المدربين في المراكز التدريبية التابعة للوزارة على التقنيات الحديثة في مواقع الإنتاج)، مبينا انه (تم بحث إمكانية منح امتيازات وتسهيلات لموظفي الوزارة لتحفيزهم وتشجيعهم على شراء واقتناء منتجات شركات الصناعة وفق آلية محددة يتم الاتفاق عليها وكذلك تجهيز دوائر العمل والرعاية الاجتماعية بالمنتجات الجلدية والغذائية وغيرها من المنتجات المحلية).

ودعا عبدالله إلى (التواصل والتنسيق مع المديرية العامة للتنمية الصناعية بشأن تحديث البيانات للمشاريع القائمة والمستمرة والمتوقفة وإمكانية عقد اجتماعات مشتركة للنظر في المشكلات والمعوقات التي تواجه شركات القطاع المختلط وسبل حلها وتذليلها).

مؤكدا ان (الجانبين ابديا الحرص والجدية والاستعداد للتواصل ووضع الآليات المناسبة لتفعيل التعاون وبذل المزيد من الجهود للتعجيل بالإجراءات وتوفير متطلبات ومستلزمات العمل المشترك لإنجاح عمل تلك اللجان بما يخدم عمل كلا الوزارتين والمصلحة العامة). من جانبه اكد مدير الاعلام والعلاقات في وزارة الصناعة لؤي الوائلي ان (الطرفين اتفقا على عقد اجتماع لاحق للجنة المشتركة في مقر العمل لمتابعة الملفات والموضوعات التي طرحت خلال الاجتماع وتشكيل لجان وفرق مشتركة لتنفيذ الخطوات العملية للقضايا التي تم التباحث فيها وتوقيع محضر مشترك بين الوزارتين مع مواصلة اللقاءات والاجتماعات المتبادلة لكلا الطرفين لحين تحقيق النتائج الملموسة). من جهة اخرى قدم عبد الله المكلف من بعثة الامم المتحدة في العراق يونامي رؤية العراق عن الخطوات المستقبلية لعمل البعثة الاممية. وقال البيان ان (عبدالله قدم خلال اجتماعه مع الفريق الخارجي المستقل المعني بمراجعة وتقويم عمل البعثة الاممية عن التحديات التي تواجه العراق مجموعة من التوصيات تؤطر رؤية العراق عن الخطوات المستقبلية لعمل البعثة الاممية)، واضاف ان (الرؤية تؤكد ضرورة التوسع في الهيكل القيادي للبعثة وايضا العمل على زيادة الموارد المادية والبشرية وكذلك ضمان مشاركة واسعة وهادفة تعتمد الهوية الوطنية)، لافتا الى انه (من ضمن المقترحات المقدمة للفريق هي تقديم الدعم لعملية مراجعة الدستور وايضا الحوار المجتمعي من اجل بناء ثقافة الرأي والرأي الاخر والعمل على اعادة الثقة بين الدولة والمواطن لاسيما في المناطق المحررة من داعش والمساهمة في اعادة النازحين الى مناطقهم). الى ذلك تفقدت مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة في الوزارة عطور الموسوي قسم الرصافة التابع للدائرة للاطلاع على سير العمل في القسم وحث العاملين على الارتقاء بالخدمات التي يقدمها للمستفيدين. وقال البيان ان (الموسوي التقت خلال الزيارة بعدد من المواطنين وانجزت معاملاتهم واستمعت الى شكواهم) مؤكدة ان (الدائرة جادة في تقديم الخدمات من خلال الحرص على استمرار منح الاعانات وفتح الدورات للمستفيدات وتقديم الدعم النفسي لهن وترسيخ مفاهيم قيم التكافل والتضامن للفئات التي تعيش ظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة)، داعية الى ان (يراجع الموظف اسلوب وآلية عمله بما يسهم في تقليل الاخطاء الى الحد الادنى)، وحثت الموسوي (ممثل البطاقة الذكية على سرعة انجاز الاعمال وتذليل الصعاب).

الى ذلك أعلن سفراء ست دول، هي اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند وروسيا وإندونيسيا، استعدادها للمشاركة في إعادة اعمار العراق، وتوسيع تبادلها التجاري معه.وقال السفير الصيني في العراق تشن وي تشينغ ، في مؤتمر صحفي امس في البرلمان بمشاركة سفراء الدول الخمس الأخرى انه (تم المناقشة مع أعضاء مجلس النواب تجارب بلداننا لتبادل الخبرات مع العراق، ونحن كشركاء وأصدقاء للعراق في مكافحة الارهاب سنشارك في إعماره)، مؤكدا (استعداد بلدانهم تقديم المساعدات إلى العراق وتوسيع التبادل التجاري والصناعي معه). فيما دعا عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية ، محمد عبد ربه، خلال المؤتمر ( الشركات التابعة للدول الستة إلى الاستثمار في العراق )، واضاف أن ( العراق يمتلك المقومات الاستثمارية كافة كالنفط والصناعة والزراعة).

واشار عبد ربه الى ( عقد اجتماع سابق مع سفراء هذه الدول، لنقل تجربتها إلى العراق لاسيما وأن بعض هذه الدول مرت بحروب وظروف شبيهة لما مر به العراق).من جهة اخرى اعلن محافظ بغداد عطوان العطواني عن المباشرة بتنفيذ تسع من المشاريع الكبرى في أطراف العاصمة والتي قد وافق على تنفيذها مجلس الوزراء مؤخرا بناء على طلب العطواني .وقال العطواني عقب تفويضه من قبل مجلس المحافظة للبدء بتنفيذ تلك المشاريع ان ( الحكومة المحلية قطعت أشواطا مهمة باتجاه اعادة تأهيل مناطق أطراف العاصمة )، ووصف العطواني (التفويض الذي حصل عليه من قبل مجلس المحافظة بالمرحلة الاخيرة من الخطوات الإدارية التي تحتاج الى ثلاث موافقات أولها مجلس الوزراء ومن ثم وزارة التخطيط).

وأكد ان ( الحكومة المحلية وبعد حصولها على تخصيصات هذه المشاريع ستحرص على اختيار شركات رصينة لتنفيذها والاعتماد بشكل كبير على الطاقات والكفاءات الوطنية وابعاد يد الفساد والمفسدين لضمان عدم هدر المال العام وتحقيق نقلة نوعية على صعيد تقديم الخدمات للمواطنين).