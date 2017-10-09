التجارة ترسل 400 كيس طحين إلى النازحين في الحويجة

بغداد- شيماء عادل

اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب التابعة لوزارة التجارة عن ارسال قافلة محملة بكمية 400 كيس طحين تمثل الدفعة الاولى من المواد الغذائية الى العوائل الموجودة في المناطق المحررة بقضاء الحويجة والقرى التابعة لها. وقال مدير عام الشركة طه ياسين عباس في بيان تلقته (الزمان ) أمس أن (الوزارة تعد من اولى الوزارات الساندة الموجودة بملاكاتها برفقة اسطول من الشاحنات المحملة بمفردات البطاقة التموينية),

واضاف ان (الكمية المجهزة من مادة الطحين تم انتاجها بواسطة مطحنة البشائر في محافظة صلاح الدين وجرى توزيع المواد الغذائية في قرى الخان والمصنعة شملان من خلال وكلاء المواد الغذائية والطحين).

مشيرا الى(تنفيذ اللجان الرقابية المشتركة من قسمي الرقابةً والسيطرة النوعية في الشركة زيارات تفتيشية يومية على المطاحن ووكلاء الطحين فضلا عن متابعة الناقلين بالتزامن مع عملية الانتاج والتوزيع),

واوضح عباس ان (عمل اللجان خلال النصف الثاني من شهر ايلول اسفر عن رصد 34 مخالفة من خلال 123 زيارة تفتيشية جرى فيها سحب 294 نموذجا للحبوب المستخدمة بالطحن والطحين المنتج ، فيما نفذت لجان رقابة الوكلاء 276 زيارة لوكلاء الطحين سحب خلالها 202 نموذجا تمخضت عن رصد 50 مخالفة فضلا عن تأشير 12 مخالفة للناقلين خلال نفس المدة واحليت المخالفات الى الاقسام واللجان المختصة لتطبيق الشروط الجزائية ضدها حسب بنود العقد المبرم بين الطرفين).

على صعيد متصل تفقد وفد خلية الازمة في الوزارة المتمثل بمعاون بمديري دائرة الرقابة وشركة تجارة الحبوب لمتابعة ماتم انجازه من اعمال التاهيل والصيانة لقاعات وبنايات والمسقفات لسايلو الموصل في الجانب الايمن في محافظة نينوى بعد تحريره . واضاف البيان ان (الوفد اطلع كذلك خلال الزيارة الميدانية على القاعات الخزنية للمواد الغذائية من الرز والزيت والسكر والتي باشر الموقع بتجهيز اهالي الجانب الايمن منها من خلال وكلاء التموين في تلك المناطق بعد عودة الكثير العوائل الى مناطق سكناهم بعد تحرير الموصل

ولفت البيان كذلك الى زيارة الوفد لمخيم النمرود والذي يضم نازحي تلعفر المحررة حديثا حيث تم الإشراف على تجهيز مفردات البطاقة التموينية الأربعة لجميع العوائل والبالغة 1700عائلة 8000 فرد وتم الاستماع الى مشاكل العوائل ولقاء موظفي الشركات المنسبين للعمل في المخيم وتوجيههم ببذل كل الجهود لتجهيز العوائل وبعد الانتهاء تم التوجه إلى سايلو بازوايا وعقد اجتماع مع مدراء الفروع ومناقشة الموقف الأسبوعي واهميتها والدقة في إعدادها ومطابقتها مع فرع التموين والإطلاع أيضا على تجهيز المطاحن من سايلو بازواي).