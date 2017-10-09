وفاة وزير الصحة التونسي خلال سباق للتوعية بخطر السرطان

الرصافة توعز بإفتتاح صالة طوارئ ووحدة ولادة في الكريعات

بغداد -داليا احمد

البصرة – الزمان

اطلق مجموعة من الناشطين والإعلاميين والمثقفين في محافظة البصرة حملة من أجل الضغط على الحكومتين المحلية والمركزية لإيجاد مورد مالي لتمويل احتياجات مستشفى الطفل للأمراض السرطانية.

وقال بيان تلقته (الزمان ) امس ان (حملة مستقلة طوعية مدنية كبرى اطلقها عدد من الناشطين والإعلاميين والمثقفين في المحافظة من أجل الضغط على الحكومتين المحلية والمركزية لإيجاد مورد مالي ثابت لتمويل احتياجات مستشفى الطفل للأمراض السرطانية)،

واضاف ان (الحملة التي حملت اسم جرعة امل ستكون مستمرة لحين توفير الحكومة موازنة خاصة لمعالجة مرضى السرطان)، وتابع انه (من أجل إيجاد حل مؤقت للأزمة الحالية قرر القائمون على الحملة جمع تبرعات عن طريق حساب مصرفي سيعلن عنه في وقت لاحق بالإضافة إلى التنسيق مع شركات الاتصالات بغية إطلاق كود يتبرع من خلاله الراغبون بدعم مرضى السرطان عن طريق إرسال رسالة نصية والمبلغ المستقطع من المشترك سيذهب إلى الحساب المصرفي الخاص بالحملة).

دعم مستشفى

وكانت المحافظ اسعد العيداني قد اعلن عن تخصيص 100 مليون دينار لدعم المستشفى. من جهة اخرى أوعز مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي بفتح ردهة ولادة وصالة طوارئ في مركز صحي الكريعات الثاني التابع إلى قطاع الاعظمية . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن تأكيد الساعدي خلال اجتماع مجلس الإدارة (أهمية تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية إلى المواطنين)، منوها إلى إن (الدائرة تعمل على الارتقاء بالخدمات الطبية للمواطنين)، واوعز الساعدي (بالإسراع في إكمال وتوفير المستلزمات الطبية والصحية الخاصة بفتح ردهة الولادة وكذلك رفد المركز بعجلة إسعاف لنقل الحالات الطارئة).

من جهة اخرى ناقش الساعدي خلال الاجتماع مع مدير مستشفى النعمان صلاح حردان العزي واقع الخدمات الطبية والصحية في المستشفى . وتابع البيان ان (الجانبين ناقشا المشكلات والمعوقات التي تعوق العمل من اجل حلها وتذليلها).

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