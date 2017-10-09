إقترح إستضافة رئيس الوزراء لمناقشة أوضاع المهجرين

نقل المسافرين تسيّر 34 حافلة لإيصال النازحين

اربيل- فريد حسن

اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، التابعة لوزارة النقل عن تنفيذها واجبين استثنائيين بتسيير 34 حافلة من محافظة اربيل الى محافظة كركوك ومن مدينة الفلوجة الى مدينة الخالدية التابعتين لمحافظة الانبار .وقال مدير عام الشركة عبد الله لعيبي في بيانامس انه( تم اخراج 14 حافلة بواجب استثنائي لإعادة عدد من العوائل النازحة من مخيم الفلوجة الى مخيم الكيلو 18 ومن ثم الى الخالدية، وتزامنا مع تقدم القوات الامنية في الحويجة ايضا تم اخراج 20 حافلة بواجب اخر من محور اربيل الى كركوك لإعادة العوائل النازحة الى مناطق سكناهم)، واضاف ان( الشركة مستعدة لتنفيذ كل الواجبات التي توكل اليها لخدمة المواطن في كل الملفات والمحافظات كافة)، واشار البيان ان ( ان الشركة تواصل جهودها في عملية نقل النازحين ضمن جهود الوزارة في اللجنة العليا لإغاثة وايواء النازحين). فيما دعا رئيس لجنة المهجرين النيابية رعد الدهلكي إلى استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي في مجلس النواب لمعرفة أسباب عدم عودة نازحين إلى مناطقهم المحررة وتحديد خارطة طريق لعودتهم، فيما تحدث عن ما اسماه بظاهرة خطيرة جداً في المناطق المحررة بمحافظة ديالى تتمثل بتهديم بيوت النازحين وتجريف أراضيهم.

مشاركة اعضاء

وقال الدهلكي في مؤتمر صحفي عقده في المجلس بمشاركة اعضاء اللجنة أمس إن (ما يمر به النازحون من مأساة وكارثة يندى لها الجبين يحتم علينا أن نقوم بثورة حقيقية لإعادة تلك الشريحة لمحافظاتها ومدنها التي حررت من التنظيمات الظلامية)، واضاف أن (السكوت والتغاضي عن مايتعرض له النازحون هو جريمة بحق شعبنا الذي ذاق الأمرين نتيجة نزوحه جراء سيطرة التنظيمات الإرهابية)، داعيا (المحافظات، إلى التعاون مع النازحين لإعادتهم إلى مناطقهم التي حررت من خلال وضع سقف زمني بدلاً من تركهم يعانون من أزمات فصل الشتاء القارس)، مطالباً ( العبادي ووزير الهجرة، بـالعمل على تبديل الخيام وصرف أموال كافية للنازحين وهذا يكلف الدولة الكثير أو العمل على عودتهم إلى ديارهم).

وتابع انه ( لابد من الكف عن التقاعس في موضوع النازحين والتغيير الديمغرافي والمواطنين في العراء ويكفي تقاعساً امام جيل فقد الدراسة ويعانون من الجهل ولذلك نطالب باستضافة العبادي في جلسة برلمانية لمعرفة أسباب عدم عودة النازحين إلى ديارهم المحررة ومن يقف وراء عدم العودة ولتحديد خارطة طريق لعودتهم)، واضاف الدهلكي ان (هناك ظاهرة خطيرة جدا في المناطق المحررة وتم مناقشتها في اللجنة وهي تهديم بيوت النازحين وتجريف أراضيهم لإخفاء معالم المدينة خاصة بمحافظة ديالى)،مشيرا الى (ضرورة استضافة محافظ ديالى ورئيس مجلس المحافظة للوقوف على حقيقة الأمر).