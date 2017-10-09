الرافدين يصرف منحاً للطلبة والباحثين وفق شروط

خبير لـ (الزمان): على الحكومة إيقاف الإقتراض واللجوء إلى الوحدات الإقتصادية

بغداد – قصي منذر

دعا الخبير الاقتصادي ملاذ الامين الحكومة الى الابتعاد عن الاقتراض الدولي واللجوء الى تشغيل الوحدات الاقتصادية. وقال الامين لـ (الزمان) امس ان (اغلب الدول عندما تمر في كوارث وحروب تلجأ الى الاقراض الدولي لسد النفقات من حرب واغاثة نازحين بالاضافة الى الخطة التشغيلية للقطاعات الاخرى التي تحتاج الى موارد مالية), واضاف ان (الاقتراض دليل على ان التعامل الاقتصادي في البلاد غير قادر على تسديد النفقات),

داعيا (الحكومة الابتعاد عن الاقتراض والبدء بتشغيل الوحدات الاقتصادية بعد انتهاء المرحلة النهائية للقضاء على داعش), وتابع الامين ان (بدائل الاقتراض تقليص النفقات الضاغطة على الميزانية حيث ان اغلب الدول في ازمات تحاول تقليص موازنتها لاسيما الاحتياجات غير الضرورية وبالامكان تأجيلها الى ما بعد الرفاهية).

ايقاف طلب

وكان النائب عن كتلة بدر النيابية عادل المنصوري قد طالب الحكومة بإيقاف طلب القروض وعدم إرهاق البلد بالديون , داعيا إلى محاسبة حيتان الفساد.وقال المنصوري في بيان امس (أطالب رئاسة الوزراء بإيقاف طلب القروض لأنها ترهق البلد بالديون), محملا (رئاسة الوزراء مسؤولية تلك القروض), ودعا المنصوري الحكومة إلى (محاسبة حيتان الفساد وتقديمهم للقضاء بدلا من طلب القروض وإرهاق البلد بالديون).فيما قررمصرف الرافدين صرف قرض بمبلغ خمسة ملايين دينار الميسر للطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا مؤكدا ان يكون عبر تقديم كفيل موظف مدني من موظفي دوائر الدولة او متقاعد .وقال بيان أمس انه (تم وضع شرط أساس في صرف قرض خمسة ملايين دينار وهو تقديم كفيل موظف مدني او متقاعد لديه بطاقة ذكية لاتتجاوز نسبة الاستقطاع 50بالمئة من راتبه الكلي ).

قروض مواطنين

مشيرا الى ان ( على المتقاعد ان لا توجد بذمته كفالات لدى الغير). وكان المصرف قد صرف في حزيران الماضي قروضا للمواطنين تصل الى 50 مليون دينار لاغراض البناء، ومدته 10 سنوات وبفترة امهال 3 اشهر.وقال المصرف في بيان سابق ان (المصرف باشر بصرف قروض للمواطنين لمن يمتلك قطعة ارض سكنية لاتقل مساحتها عن 50 مترا مربعا )،

مشيرا الى ان (من الشروط الاخرى ان تكون قطعة الارض باسمه على وجه الاستقلال او بالاسم المشترك بموجب سند حديث الاصدار ومزود بتاييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة), واضاف ان (التأييد يتضمن صحة صدور السند ليتم رهنه من الدرجة الاولى لصالح المصرف وان مدة تسديد القرض تكون 10 سنوات اي 120 شهرا وبفترة امهال 3 اشهر وبفائدة قدرها 9بالمئة سنويا).كما حدد المصرف شروطا وضوابط منح القروض للموظفين والمواطنين لغرض شراء وحدات سكنية و يحدد مبلغ القرض على اساس 100 راتب اسمي لا يتجاوز حده الاعلى 75 مليون دينار وفي حال كون الراتب الاسمي للموظف طالب القرض يقل عن 400 الف دينار شهريا يتم منحه قرضاً لا يزيد عن 40 مليون دينار في حال رغبته بذلك.