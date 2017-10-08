اجتماع الجبوري وبارزاني يتناول أول معالجة ذات أمل لحل الأزمة

بغداد – أربيل – كريم عبد زاير

اجتمع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في اربيل. وقالت مصادر كردية ان الاجتماع هو اول معالجةصحيحة للازمة وان مبادرة الجبوري تعطي الامل في حلول واقعية صحيحة ، وقال مستشار بارزاني السياسي، هيمن هورامي على صفحته بموقع تويتر، ان بارزاني اكد خلال الاجتماع ان كردستان على استعداد للحوار مع بغداد على جدول أعمال مفتوح، دون شروط مسبقة من أي طرف في غضون فترة زمنية محددة”. وقالت مصادر سياسية في بغداد تعقيباً على زيارة الجبوري وتداعياتها الى اربيل ،

انّ الذين يزايدون انتخابيا في بغداد لا يصلحون لقيادة دولة فالحكومة عاجزة عن تصويب الموقف بالقوة واكثر عجزاً عن تصويب الموقف بالسلام ،فلا هي قادرة على الحرب ولا ادارة الحوار، وقال برلمانيون هذه حكومة عاجزة عن حمل السلاح وفاشلة في حمل غصن الزيتون . وذكر بيان لرئاسة الإقليم أن الاجتماع ناقش الأوضاع الحالية التي يمر بها العراق، وكيفية معالجة الموضوعات والمشكلات على الساحة السياسية. ونقل البيان عن رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد قوله، إن الحاضرين اتفقوا على أربع نقاط تضمنت الأولى البدء بحوار واجتماعات بين الأطراف السياسية الرئيسة في العراق ؛للعمل على تهدئة الأوضاع. وأضاف، أن النقطة الثانية تضمنت أن تكون الاجتماعات حول برنامج عمل مفتوح، مشيرًا إلى أن النقطة الثالثة تضمنت الرفع الفوري للعقوبات التي فرضت على إقليم كردستان، في حين نصت النقطة الرابعة على أن تبدأ الحوارات في مستقبل قريب استنادًا على آلية خاصة للتنسيق المستمر.

وتأتي زيارة سليم الجبوري المهمة، بعد ساعات من اجتماع بارزاني مع نائبي رئيس الجمهورية في العراق إياد علاوي وأسامة النجيفي في السليمانية.

وقال المتحدث باسم العبادي ان الحكومة العراقية غير ملزمة بالاتفاقات التي خرج بها اجتماع علاوي والنجيفي مع بارزاني ، ما يدل على عمق الانقسام بين قيادات العملية السياسية وتخبطهم في معالجة مشاكل البلاد.